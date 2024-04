Το «Ναυάγιο» της Ζακύνθου πρώτο σε δημοσκόπηση για την πιο όμορφη φωτογραφία

Το «Ναυάγιο» της Ζακύνθου πρώτο σε δημοσκόπηση της Πολεμικής Αεροπορίας για την πιο όμορφη φωτογραφία.

Στο πλαίσιο της άσκησης Ηνίοχος, η Πολεμική Αεροπορία δημοσίευσε φωτογραφίες και ζήτησε από το κοινό να ψηφίσει την καλύτερη. Οι υποψήφιες φωτογραφίες που μπήκαν στη δημοσκόπηση έδειχναν όλες πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το Ναυάγιο, τη Βοϊδοκοιλιά, τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και τον Ισθμό της Κορίνθου. Οι χρήστες του X (Twitter) ψήφισαν και ανέδειξαν αυτή που θεωρούν ως καλύτερη και είναι εκείνη που δείχνει το Ναυάγιο.

Vote for your favourite photo!📷 #Iniochos24 | Photex flight with 🇬🇷 Rafale, F-16, M2000-5 & F-4 | 🇫🇷 Rafale | 🇪🇸 F-18 | 🇶🇦 Rafale | 🇷🇴 F-16| 🇸🇦 Typhoon

Navagio Beach or Shipwreck Beach, is an exposed cove, on the coast of Zakynthos, in the Ionian Islands of Greece. pic.twitter.com/eOw8N770J5