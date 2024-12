Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αντίπαλος του στα playoffs του Coneference League

Η ισλανδική Βίκινγκουρ είναι το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να προκριθεί στους «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση για τα νοκ άουτ πλέι οφ της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/12) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στο Ρέικιαβικ στις 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 20/2.

Εφόσον οι «πράσινοι» προκριθούν στους «16» του Conference League, θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φιορεντίνα (Ιταλία) ή τη Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) που έχουν περάσει απευθείας στην επόμενη φάση» της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός χθες νίκησε στο ΟΑΚΑ με 4-0 την Ντιναμό Μινσκ και «σφράγισε» την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Στα highlights το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, που αναδείχθηκε το καλύτερο της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής του League Stage της διοργάνωσης.

There could only be one winner 😮‍💨



Fotis Ioannidis' SENSATIONAL golazo wins him #UECLGOTD honours 🤩@FlixBus_DE | #UECL pic.twitter.com/xIlQu9EDU8