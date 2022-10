Λέσβος: Εντοπίστηκαν 15 πρόσφυγες από το πολύνεκρο ναυάγιο

Δεκαπέντε ακόμα άτομα, 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες, εντοπίστηκαν στη Λέσβο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο.

Τα άτομα, όλα αφρικανικής καταγωγής, εντοπίστηκαν από στελέχη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν είναι διασωθέντες του ναυαγίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο ναυάγιο λίγο μετά της 2 μετά τα μεσάνυχτα έχασαν τη ζωή τους συνολικά 17 άτομα, 16 γυναίκες και ένας έφηβος 15 ετών.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, διασώθηκαν άλλες 10 γυναίκες από τις οποίες πολλές είχαν εγκλωβιστεί στα βράχια κάτω από στρατιωτικό φυλάκιο που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, στη βάρκα που ναυάγησε επέβαιναν περίπου 40 άτομα. Οι αρχές ωστόσο συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη νεκρών ή εγκλωβισμένων.

Η Ύπατη Αρμοστεία από την πλευρά της εξέφρασε την «εκτίμησή» της για τις προσπάθειες «όλων όσων εμπλέκονται στις επιχειρήσεις διάσωσης των προσφύγων εν μέσω αντίξοων συνθηκών» σε Λέσβο και Κύθηρα.

Υπογράμμισε ωστόσο, και την ανάγκη για πρόσβαση των ανθρώπων σε ασφαλέστερες οδούς.

Όπως σημειώνει ο διεθνής οργανισμός σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, τα δύο ναυάγια αποτελούν «ακόμη μία τρομερή υπενθύμιση της ανάγκης για πρόσβαση σε ασφαλέστερα, εναλλακτικά μονοπάτια για να σταματήσουν οι άνθρωποι να πέφτουν θύματα λαθροδιακινητών και να καταφεύγουν σε επικίνδυνα ταξίδια, τα οποία βλέπουν ως τη μόνη τους επιλογή».

Επίσης, αναφέρει ότι «απαιτείται επειγόντως περισσότερη περιφερειακή και διεθνής συνεργασία» και εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων χάθηκαν.

