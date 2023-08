Κομισιόν: Η φωτιά στον Έβρο είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ΕΕ

Η φωτιά στον Έβρο, που συνεχίζει να καίει για 11η ημέρα, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Το απόγευμα της Τρίτης ήχησε ξανά το 112, για την εκκένωση του οικισμού Κοτρωνιά, καθώς η φωτιά στον Έβρο συνεχίζει να καίει σε δύο μέτωπα. Στο μεταξύ, νεότερα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αποκαλύπτουν πως πάνω από 808.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη, εξαιτίας των φωτιών στην Αλεξανδρούπολη και τη Δαδιά, οι οποίες έχουν ενωθεί. Πρόκειται για έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης.

«Αυτή η φωτιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν άρχισε να καταγράφει δεδομένα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για δασικές πυρκαγιές», υπογραμμίζει η Κομισιόν σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk