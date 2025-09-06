Ηράκλειο: Χωρίς νερό για τρεις ημέρες περιοχή της Θερίσου – Οργή των κατοίκων

Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης καταγγέλλουν κάτοικοι περιοχής της Θερίσου στο Ηράκλειο, οι οποίοι βρίσκονται χωρίς νερό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Όπως αναφέρουν, οι δεξαμενές και τα ντεπόζιτα έχουν αδειάσει πλήρως, αφήνοντας οικογένειες με μικρά παιδιά χωρίς νερό ούτε για τις βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα και η πόση. Οι πολίτες τονίζουν ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Δεν αντέχουμε άλλο, είναι απάνθρωπο. Πώς να ζήσουμε χωρίς νερό;» δηλώνουν αγανακτισμένοι κάτοικοι, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της υδροδότησης.

Η υπομονή, όπως λένε, έχει εξαντληθεί και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τον δήμο.



