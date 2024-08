Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης - Μήνυμα ετοιμότητας από το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Παρασκευή, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προβληματίζει την Πυροσβεστική, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δέντρα και διάσπαρτες εστίες.

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Σουρωτή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Activation of 112 - Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in #Souroti #Thermi



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/ZNx3EzbsQU