Φωτιά στη Ρόδο: Jet2 και TUI ακυρώνουν πτήσεις και ταξιδιωτικά πακέτα

Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο με αεροπορικές εταιρείες και tour operators του εξωτερικού να προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων και ταξιδιωτικών πακέτων για το νησί.

Ειδικότερα, την ώρα που εκατοντάδες πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με τις φλόγες και το νότιο νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η φωτιά στη Ρόδο αναγκάζει αεροπορικές εταιρείες και tour operators να προχωρούν σε μαζική ακύρωση πτήσεων και ταξιδιωτικών πακέτων.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο αερομεταφορέας Jet2 ακύρωσε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που αναμένονταν να αναχωρήσουν στη Ρόδο έως και την 30ή Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Λόγω αυτών των έκτακτων συνθηκών, ακυρώσαμε έως και την Κυριακή 30 Ιουλίου όλες τις πτήσεις και τα πακέτο που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο», ανέφερε η ανακοίνωση στο Twitter. «Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό για όλους».

Στο μεταξύ, ο ταξιδιωτικός κολοσσός της TUI ακύρωσε πτήσεις και πακέτα για τη Ρόδο μέχρι και την Τρίτη, καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στο «νησί των ιπποτών».

Η TUI ανέφερε στην ιστοσελίδα της: «Έχουμε ακυρώσει όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023. Οι πελάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο θα επιστρέψουν με την προβλεπόμενη πτήση για το σπίτι τους».

Η Ryanair, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της από και προς την Ρόδο λειτουργούν κανονικά παρά τις φωτιές που μαίνονται στο νησί. «Οι πτήσεις της Ryanair προς/από το αεροδρόμιο της Ρόδου εκτελούνται προς το παρόν κανονικά και ανεπηρέαστες από τις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε η Ryanair σε ανακοίνωσή της που δόθηκε μέσω της εφαρμογής της εταιρείας για κινητά τηλέφωνα στις 12:07 ώρα Ελλάδας. Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Ρόδου ότι θα δεχτεί προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και ότι θα ειδοποιήσει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές πτήσεων μέσω της εφαρμογής της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και ανάλογη ανακοίνωση που εξέδωσε η Easy Jet, ενώ και η διοίκηση της British Airways ανέφερε στο BBC ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει πτήσεις στη Ρόδο την ερχόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας πτήσης αύριο Δευτέρα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι πελάτες της British Airways που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία της πτήσης τους για να επιστρέψουν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, χωρίς επιπλέον χρέωση, τόνισε η αεροπορική εταιρεία. Επίσης, όποιος επιβάτης έχει κάνει κράτηση με την εταιρεία για να ταξιδέψει στη Ρόδο την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να αλλάξει την πτήση του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, επίσης χωρίς επιπλέον χρέωση.

Όσο για την αυριανή πτήση της BA - η αεροπορική εταιρεία λέει ότι θα χρησιμοποιήσει αεροπλάνο μεγαλύτερο από αυτό που ήταν προγραμματισμένο, ώστε να μπορεί να επιβιβαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στη Ρόδο και θέλουν να επιστρέψουν στη Βρετανία.

