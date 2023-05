Εκλογές 2023 - Reuters: Πώς οι Έλληνες πολιτικοί διεκδικούν την ψήφο της νέα γενιάς - Η «στροφή» στο TikTok

Αφιέρωμα στις ελληνικές εκλογές και τη νέα γενιά της χώρας έκανε το Reuters σε άρθρο του με τίτλο «Καθώς οι ελληνικές εκλογές πλησιάζουν, τα κόμματα διεκδικούν τις ψήφους της "χαμένης γενιάς"».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν στραφεί στο YouTube και το TikTok για να «κερδίσουν» τη νέα γενιά «που αισθάνεται εδώ και καιρό ότι οι συνεχόμενες κρίσεις τους έχουν στοιχίσει τη νιότη τους».

Σε άλλο σημείο, το Reuters σημειώνει ότι ενώ η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% φέτος και η ανεργία έχει μειωθεί στο 10%, σχεδόν το ένα τέταρτο των ατόμων κάτω των 24 ετών είναι άνεργοι και το 14% των ατόμων κάτω των 30 ετών βιώνουν «υλικές και κοινωνικές στερήσεις», σύμφωνα με την Eurostat. Πρόκειται για δύο υπερδιπλάσια ποσοστά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που επιδεινώθηκε από τη μετανάστευση σχεδόν 500.000 νέων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η Ειρήνη Μπαλιάκα παρουσιάζεται ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της «χαμένης γενιάς». Μια δεκαετία αφότου μπήκε στο πανεπιστήμιο με την ελπίδα να γίνει δασκάλα, έχει παλέψει για να πληρώσει τους λογαριασμούς της εν μέσω ακραίας οικονομικής ύφεσης, ακολούθησε η πανδημία και τώρα η κρίση του κόστους ζωής.

«Αυτό που φανταζόμουν στα 18 μου απέχει πολύ από αυτό που ζω στα 28 μου. Δεν ξέρω πώς δεν μπορεί να μας αποκαλέσει κανείς χαμένη γενιά. Νιώθω ότι έχασα το παιχνίδι πριν καν αρχίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η προσέλκυση των νέων κάτω των 30 ετών, όπως η Ειρήνη, «αποδεικνύεται πρόκληση για τα κόμματα όλου του φάσματος ενόψει των εκλογών».

Το Reuters κάνει λόγο για «ανεπαρκείς πολιτικές υποσχέσεις» για μια γενιά «που θα είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας καθώς ο πληθυσμός της γερνάει».

