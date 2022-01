«Άνοιξαν» ιστορικά αρχεία για τον Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο

Τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες αποχαρακτηρισμένα αρχεία της που δημοσίευσε στο Twitter ο καθηγητής Ιστορίας του Ψυχρού Πολέμου, Σεργκέι Ράντσενκο τα οποία αναφέρονται στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.

Ο Ρατσένκο ανήρτησε τέσσερα διαφορετικά έγγραφα στον προσωπικό του λογαριασμό εκ των οποίων τα δύο αφορούν επιστολή του Μάρκου Βαφειάδη (Καπετάν Μάρκος) και του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη προς την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Η επιστολή έχει ημερομηνία 7 Ιουλίου 1948, δηλαδή καθώς ο εμφύλιος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Στην επιστολή ζητείται η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης καθώς, όπως αναφέρεται, «οι υπεύθυνοι Αλβανοί σύντροφοι [...] αποφάσισαν να σταματήσουν για δύο μήνες οποιαδήποτε ενίσχυση [του ΔΣΕ] καθώς και κάθε μεταφορά υλικού ή ανθρώπων από το έδαφός τους σε εμάς». Σε άλλο σημείο της επιστολής γίνεται λόγος για εφεδρείες ώστε να επιτευχθεί «η μίνιμουμ επιδίωξη να αποσπάσουμε ένα σοβαρό κομμάτι από τη βόρειο Ελλάδα, όπου να συγκεντρώσουμε και να οργανώσουμε πιο αποδοτικά τις δυνάμεις της λέφτερης Ελλάδας για την περαιτέρω εξασθένιση και ξεγύμνωμα του μοναρχοφασισμού».

Of possible interest to Greek followers. A letter from Nikos Zachariadis to the Soviet leadership, marking a crucial turning point in the Greek Civil War. From recently declassified Soviet archival records. pic.twitter.com/VCgkU5EuNi — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 24, 2022

Σύμφωνα με άλλο έγγραφο που δημοσίευσε ο ιστορικός, η Σοβιετική Ένωση προμήθευε με γερμανικά όπλα τούς άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού με τον ίδιο να σημειώνει ότι ο λόγος που συνέβαινε αυτό ήταν για να μη φανεί η ανοιχτή εμπλοκή της Μόσχας στα τεκταινόμενα.

Fascinating stuff being declassified in Moscow. Check out this report from Molotov to Stalin on the weapons the USSR was supplying to the Greek Communists (who were then engaged in a civil war). pic.twitter.com/xDZS5ahlur — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 23, 2022

On the subject of external support of domestic insurgencies. A list of equipment supplied by the Soviets to the Greek Communists in 1947 (approved by Stalin). Interesting that all of the equipment was of German origin (presumably to disclaim any Soviet responsibility). pic.twitter.com/Xlrz0c7nUl — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 23, 2022

«Άνθρακες» ο θησαυρός

Καθώς τα εν λόγω έγγραφα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου το 902.gr προχώρησε σε σχολιασμό των αποχαρακτηρισμένων αρχείων σχολιάζοντας «άνθρακες ο θησαυρός», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ήδη γνωστά ιστορικά στοιχεία του ελληνικού εμφυλίου.

«Δεν ξέρουμε τι σχέση έχει κατ' αρχάς ο Σεργκέι Ραντσένκο με την ελληνική ιστορία. Μπορεί για αυτόν να πρόκειται για συγκλονιστικά νέα στοιχεία, όμως εδώ στην Ελλάδα οι αναφορές που παρουσιάζονται όχι μόνο είναι γνωστές, αλλά περιλαμβάνονται στην ουσία τους σε αναφορές του "Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ" στον σχετικό τόμο και στις αντίστοιχες σελίδες (....) Θα είχε ενδιαφέρον να μας πουν οι διάφοροι παραχαράκτες της ιστορίας, πώς δικαιολογούν το ότι η ΕΣΣΔ είχε τόσο οπλισμό «λάφυρο» από τους ναζί. Οι ίδιοι -τις υπόλοιπες 350 μέρες του χρόνου- επιχειρούν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο να σβήσουν την καταλυτική συμβολή της ΕΣΣΔ στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας».