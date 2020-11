«Στενοχωρημένοι» δηλώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε λόγο για νίκη, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμα οι ψήφοι για τις προεδρικές εκλογές.

Αρκετοί κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι και συντηρητικοί σχολιαστές εκφράζουν ανησυχία για τα αβάσιμα σχόλια του Τραμπ.

Μιλώντας στο ABC News, ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ και σύμβουλος του Τραμπ, Κρις Κρίστι, χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου λάθος κίνηση - τόσο στρατηγικά όσο και πολιτικά.

«Είναι μια κακή στρατηγική απόφαση. Είναι μια κακή πολιτική απόφαση» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρικ Σαντόρμ, πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Πενσιλβάνια, είπε ότι «ήταν πολύ στενοχωρημένος» από τα σχόλια του Τραμπ.

«Χρησιμοποίησε τη λέξη απάτη. Νομίζω ότι είναι λάθος», είπε στο CNN.

Ο Μπεν Σάπιρο, από την πλευρά του, συντηρητικός σχολιαστής, αποκάλεσε τα σχόλια «βαθιά ανεύθυνα».

«Όχι ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει ακόμα τις εκλογές, και ήταν πολύ ανεύθυνο από μέρους του να το πει αυτό».

