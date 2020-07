View this post on Instagram

Το πρώτο πάρκο «τσέπης» στην Άνω Κυψέλη, είναι γεγονός. Είναι η αφετηρία για τη δημιουργία τέτοιων πάρκων στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, για να δώσουμε ανάσες πρασίνου και ελεύθερο χώρο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η Αθήνα είναι η πόλη με το χαμηλότερο ποσοστό δημόσιου χώρου ανά κάτοικο, στην Ευρώπη. Έχει έρθει η ώρα να ανατρέψουμε την αναλογία. Αυτό το πάρκο δημιουργείται με την συμμετοχή του « Deloitte Foundation» στο πρόγραμμα που ήδη αφήνει το θετικό αποτύπωμά του στην Αθήνα, στο «Υιοθέτησε την πόλη σου».

