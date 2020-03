Σεισμός σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ενώ το επίκεντρο του εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Doğanyol στην επαρχία της Μαλάτειας.

Το εστιακό του βάθος ήταν 21 χιλιόμετρα.

