Ενώ η Ελλάδα μετρά ήδη 228 κρούσματα κορωνοϊού και επιβάλλει αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ένα διαδικτυακό κάλεσμα γίνεται viral στα social media, προτρέποντας τους πολίτες να δείξουν την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη τους στο ιατρικό προσωπικό.

Τις τελευταίες ώρες διαδίδεται αστραπιαία στα social media η πρόταση να βγουν όλοι, στις 9μμ, στα μπαλκόνια τους και να χειροκροτήσουν για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ελληνικού συστήματος υγείας που δίνουν μάχη με την πανδημία του SARS-CoV-2, κόντρα στον κίνδυνο, στις ελλείψεις και στις αντιξοότητες.

Σε ένα από τα πολλά μηνύματα που μοιράζονται από λογαριασμό σε λογαριασμό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 21.00 ακριβώς βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και για πέντε λεπτά χειροκροτούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για μας. Τους ανθρώπους του Συστήματος Υγείας. Ας ακουστεί το χειροκρότημα μας σε κάθε νοσοκομείο και κάθε σημείο παροχής Υγείας, για να τους δώσουμε κουράγιο για τις μέρες που ακολουθούν. Και όχι μόνο - για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την περίοδο για εμάς».

Η ιδέα είναι «δανεισμένη» από την Ισπανία, όπου χθες το βράδυ εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν, ευχαριστώντας συμβολικά γιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες των παραϊατρικών επαγγελμάτων. «Σας ευχαριστούμε. Μας δίνεται δύναμη και ζωή. Σας δίνουμε την αγάπη μας και το χειροκρότημα μας», ακούστηκαν να φωνάζουν κάποιοι από αυτούς, από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους που τους έχει κλείσει η πανδημία.

📽️ | All of Spain bursts into a round of applause for doctors, nurses, and healthcare workers working during the covid-19 coronavirus pandemic #AplausoSanitario



Footage of Gràcia neighborhood, in Barcelona pic.twitter.com/WOTH83rzmv