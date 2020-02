View this post on Instagram

Ο Μάριος βρίσκεται στο 200ο χιλιόμετρο μετά από 5 συνεχόμενες ημέρες προσπάθειας . Οι στομαχικές διαταραχές , η αυπνία και ένα σοβαρό σημερινό διάστρεμμα, τον έχουν καταβάλει ψυχολογικά αλλά δεν αποτελούν εμπόδιο για να συνεχίσει , έστω και κουτσαίνοντας . Χαρακτηριστικά μας είπε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί απο την στιγμή που έβαλε την ελληνική σημαία μέσα στο σακίδιο που κουβαλάει . Απομένουν τα τελευταία 50 πιο δύσκολα χιλιόμετρα για τον τερματισμό . @allianzdirect_gr @columbiasportswear_gr @arlaproteingr . . . Story teller 📸: @c_sofikitis #allianzdirectgreece #zisedinata #arlaprotein #testedtough #columbiasportsweargr #jungleman #my_ultralife #ontheroad