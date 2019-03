Μετά τη θεαματική πρώτη μέρα στο Σύνταγμα, τα γυρίσματα της ταινίας «Born to be murdered» αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, στο κέντρο της Αθήνας.

Χθες η πλατεία Συντάγματος παρέμεινε κλειστή, όπως κλειστοί ήταν και οι γύρω δρόμοι καθώς το κέντρο μετατράπηκε σε στούντιο.

Τα σημερινά γυρίσματα του «Born to be murdered» θα πραγματοποιηθούν και πάλι τις ώρες 07.00 με 18.00 επί της Πλατείας Συντάγματος και περιμετρικά επί του πεζοδρομίου μπροστά από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες γυρίσματα θα γίνουν και στους γύρω δρόμους μέχρι και τη Φιλελλήνων.

Δεν θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ενώ ο δήμος Αθηναίων ζητά τη συνεργασία και την κατανόηση των πολιτών.

Οι εικόνες από τα γυρίσματα στην πλατεία Συντάγματος χθες ήταν εντυπωσιακές, αλλά και γνώριμες στην καθημερινότητα των Αθηναίων καθώς το σκηνικό που στήθηκε περιελάμβανε διαδήλωση και επεισόδια.

O πρωταγωνιστής της ταινίας Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτονσ στα χθεσινά γυρίσματα:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. John David Washington @ Born to be murder shooting Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη lilazerva (@lilazerva) στις 10 Μάρ, 2019 στις 1:19 μμ PDT

H ταινία «Born to be murdered» είναι ένα θρίλερ καταδίωξης, με σκηνοθέτη τον ιταλό Ferdinando Cito Filomarin. Παραγωγοί της ταινίας οι Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επιτυχιών Call me by your name, Suspiria και I am love, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστεί και ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, γιος του διάσημου ηθοποιού Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Η ταινία περιλαμβάνει πολλά γυρίσματα στην Ελλάδα. Ήδη έγιναν στα Τρίκαλα και τα Μετέωρα και αναμένεται στη συνέχεια να γίνουν και άλλα σε τοποθεσίες της επαρχίας στα βόρεια.