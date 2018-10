Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι της Ζακύνθου, οι οποίοι πέρασαν την νύχτα στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,4 βαθμών στη 1.54 το πρωί, 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι 5,4 Ρίχτερ, αλλά οι σεισμολόγοι προειδοποιούν πως υπάρχει ακόμη ενδεχόμενο για ισχυρό μετασεισμό τις επόμενες ώρες.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι πρώτες καταγραφές των ζημιών και αναμένεται να υπάρξει εικόνα για την κατάσταση στο νησί.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και οι υπηρεσίες της Ζακύνθου σήμερα Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, λόγω της ισχυρής σεισμικής δραστηριότητας στο νησί.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.



Users shared footage on social media of the quake, that happened in a depth of 16.6 km. pic.twitter.com/p4VrGUXT9y