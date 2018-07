Η αυθαίρετη δόμηση συνέβαλε σε μία από τις χειρότερες πυρκαγιές, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος στο BBC.

Ο υπουργός είπε στο βρετανικό δίκτυο πως οι πράξεις ορισμένων κατοίκων έκλεισαν τις οδούς διαφυγής προς την παραλία. «Είναι ένα έγκλημα του παρελθόντος» δήλωσε ο υπουργός.

«Σε αυτή την πλευρά της Αττικής τα περισσότερα κτίσματα είναι αυθαίρετα, χωρίς άδεια, και έχουν καταλάβει την ακτή χωρίς κανόνες», τόνισε.

Φθάνοντας στο Μάτι, ο Έλληνας υπουργός περικυκλώθηκε από κατοίκους που τον κατηγόρησαν ότι τους εγκατέλειψαν.

«Μας αφήσατε μόνους», φώναξε ένας πολίτης στον υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνού και τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή.

Ένας άλλος κάτοικος διαμαρτυρήθηκε πως δόθηκε συμβουλή στους ανθρώπους να πέσουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν, όταν ειδικά οι ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να φτάσουν καν στην παραλία.

“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help”

