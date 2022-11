Τα βραβεία του 63ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης- Ο Χρυσός Αλέξανδρος στο «Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα»

Το μεγάλο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας-Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» απέσπασε η ταινία «Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα» της Βαλεντίνα Μαουρέλ στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η κριτική επιτροπή απένειμε την κορυφαία διάκριση στην ταινία ΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ / I HAVE ELECTRIC DREAMS συμπαραγωγής Βελγίου-Γαλλίας-Κόστα Ρίκα, 2022, που συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ «για ένα πανέμορφο και τρυφερό πορτρέτο του πώς να αγαπάς τα ελαττώματα ενός αγαπημένου σου ανθρώπου».

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΥΡΑΝΟΥ / A PIECE OF SKY του Μίκαελ Κοχ, Ελβετία, 2022.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ για την ταινία ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022.

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας έλαβε η ΡΟΟΥΖΙ ΜακΓΙΟΥΕΝ για την ερμηνεία της στην ταινία BLUE JEAN της Τζόρτζια Όουκλι, Ηνωμένο Βασίλειο, 2022, ενώ το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απονέμεται στον ΡΕΪΝΑΛΔΟ ΑΜΙΕΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ για την ερμηνεία του στην ταινία ΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ / I HAVE ELECTRIC DREAMS της Βαλεντίνα Μαουρέλ, Βέλγιο-Γαλλία-Κόστα Ρίκα, 2022.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης δόθηκε στην ταινία ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ / THE DAM του Αλί Σερί, Γαλλία-Λίβανος-Σουδάν-Κατάρ-Γερμανία-Σερβία, 2022.

Ειδική μνεία απονέμεται στην ταινία ΝΑΡΚΩΣΗ / NARCOSIS του Μαρτάιν ντε Γιονγκ, Ολλανδία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους.

Το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΚΛΟΝΤΑΪΚ / KLONDIKE της Mαρίνα Ερ Γκορμπάχ, Ουκρανία-Τουρκία, 2022.

Το Βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ / VALERIA IS GETTING MARRIED της Μιχάλ Βίνικ, Ισραήλ, 2022.

Ειδική Μνεία απονέμεται στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS (φωτο) της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό́ τμήμα του >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, που συνοδεύεται από́ χρηματικό́ έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ / RETREAT του Λέον Σβίτερ, Ελβετία, 2022.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ / BASTARDS του Νίκου Πάστρα, Ελλάδα, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΟ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All Around Cinema του 63ου ΦΚΘ περιλαμβάνει νέες ταινίες που προσφέρουν μια συναρπαστική διαδραστική εμπειρία θέασης, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη, βυθίζοντας τον θεατή στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος για την καλύτερη ταινία του τμήματος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Τμήματος Immersive – Χρυσός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ / FROM THE MAIN SQUARE του Πέντρο Χάρες, Γερμανία, 2022

ΒΡΑΒΕΙΑ PODCAST

Το Φεστιβάλ εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον κινηματογράφο και τα podcast. Η επιτροπή απένειμε τα παρακάτω βραβεία:

Το βραβείο Podcast , το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο podcast ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ της Κατερίνας Μπακογιάννη, Ελλάδα, 2022

Ειδική μνεία απονέμεται στο podcast Ο ΜΠΑΜΠΑΣ της Νάλιας Ζήκου, Ελλάδα, 2022

Φέτος, το Φεστιβάλ και ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός iMEdD, που ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζουν ένα νέο βραβείο: Το βραβείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρωτότυπου podcast που θα βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση.

Το Βραβείο Podcast σε Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το iMEdD, απονέμεται στο podcast MUTE – Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ του Ανδρέα Βάγια.

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

Το Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και φέτος, για πρώτη φορά, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΟΥ / MY EMPTINESS AND I του Αντριάν Σιλβέστρε, Ισπανία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Φέτος καθιερώνεται το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, το οποίο απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Απονέμεται στην ταινία Η ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ / THE RITE OF SPRING του Φερνάντο Φράνκο, Ισπανία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απονέμει τα εξής βραβεία:

Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75 της ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022

Για ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2022 (πρεμιέρα) στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση) απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος ΣΧΕΔΙΟ 75 / PLAN 75 της ΤΣΙ ΧΑΓΙΑΚΑΟΥΑ, Ιαπωνία-Γαλλία-Φιλιππίνες-Κατάρ, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία:

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ , που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το βραβείο ΕΡΤ Agora Works in Progress, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στα Works in Progress ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ (Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Παραγωγή: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου – Filmiki Productions, Ελλάδα).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό́ Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει δυο βραβεία:

Το βραβείο αξίας 5.000 ευρώ́ σε ταινία Έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή Ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη.

Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

BLACK STONE (φωτο) του Σπύρου Ιακωβίδη, Ελλάδα, 2022, και ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ / BEHIND THE HAYSTACKS της Ασημίνας Προέδρου, Ελλάδα-Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία, 2022

Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ́, Location Award, απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική́ παραγωγή́ που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Το βραβείο απέσπασε o location manager Γιώργος Μπαμπανάρας για την ταινία ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή́ την 40ή επέτειο ιδρύσεως του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έπαθλο απονέμεται σε ταινία του ελληνικού́ προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία CAVEWOMAN στου Σπύρου Σταθουλόπουλου, Ελλάδα-Κολομβία-ΗΠΑ, 2022

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, του τμήματος Meet the Neighbors ή του τμήματος >>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία ΒΡΟΝΤΗ / THUNDER της Καρμέν Ζακιέ, Ελβετία, 2022.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή́ του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από́ φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει τα βραβεία της σε ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας:

BLACK STONE του Σπύρου Ιακωβίδη, Ελλάδα, 2022.

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας:

ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΛΕΜ / PARIS IS IN HARLEM της Χριστίνας Κάλλας, ΗΠΑ, 2022.

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΝΑΡΚΩΣΗ / NARCOSIS του Μαρτάιν ντε Γιονγκ

Το Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας – «Μιχάλης Κακογιάννης» για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία BLACK STONE (φωτο) του Σπύρου Ιακωβίδη

Επίσης η ίδια ταινία η BLACK STONE του Σπύρου Ιακωβίδη απέσπασε το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors.

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / DIGNITY του Δημήτρη Κατσιμίρη.

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΟΜΟΡΦΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ / BEAUTIFUL BEINGS του Γκούδμουντουρ Άρναρ Γκούδμουντσον

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΜΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ / BURNING DAYS τoυ Εμίν Αλπέρ.

Η ταινία «Κορσές» (Corsage, 2022) της Μαρί Κρόιτσερ επιλέχθηκε ως η ταινία με την οποία μας αποχαιρέτισε το 63ο ΦΚΘ και προβλήθηκε στο κατάμεστο Ολύμπιον, μετά τις βραβεύσεις των φιλμ που συμμετείχαν στα διαγωνιστικά τμήματα.