Πέθανε η Marianne Faithfull σε ηλικία 78 ετών

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός Marianne Faithfull έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Marianne Faithfull», αναφέρει η επίσημη δήλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Faithfull έφυγε ήρεμα στο Λονδίνο, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της. «Θα μας λείψει πολύ».

Ποια ήταν η Marianne Faithful

Η Marianne Faithfull υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της βρετανικής μουσικής σκηνής, με μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες. Από το ντεμπούτο της τη δεκαετία του 1960 ως εμβληματική εκπρόσωπος του Swinging London μέχρι την αναγέννησή της ως μια από τις πιο καθηλωτικές ερμηνεύτριες της ροκ, η Faithfull έζησε μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, τραγωδίες και ανθεκτικότητα.

Γεννημένη το 1946 στο Λονδίνο, προερχόταν από μια αριστοκρατική αυστριακή οικογένεια με ρίζες στους Χάμπσμπουργκ. Μεγάλωσε σε αυστηρό περιβάλλον, αλλά η αγάπη της για την τέχνη την οδήγησε στη μουσική. Ανακαλύφθηκε το 1964 σε ένα πάρτι των Rolling Stones και σύντομα κατέκτησε τη μουσική βιομηχανία με το τραγούδι "As Tears Go By", που της έγραψαν οι Mick Jagger και Keith Richards.

Η δεκαετία του 1960 την ανέδειξε ως ένα από τα κορυφαία γυναικεία πρόσωπα της βρετανικής εισβολής στην Αμερική. Παράλληλα, η σχέση της με τον Mick Jagger την έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, συνδέοντας το όνομά της με την πιο ατίθαση εποχή της ροκ. Όμως, η φήμη είχε το τίμημά της: στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η Faithfull βρέθηκε άστεγη, εθισμένη στην ηρωίνη και με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τις αντιξοότητες, το 1979 πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό comeback με το άλμπουμ "Broken English". Με μια φωνή που είχε πια αλλοιωθεί από τα χρόνια της κατάχρησης αλλά είχε αποκτήσει νέα εκφραστικότητα, η Faithfull ξαναβρήκε τη θέση της ως μια από τις πιο αυθεντικές ερμηνεύτριες της ροκ.

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε μια σειρά επιτυχημένων άλμπουμ, όπως τα "Dangerous Acquaintances", "Strange Weather" και "Before the Poison", ενώ καταξιώθηκε και ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το "Irina Palm".

Μετά από μια ζωή γεμάτη σκαμπανεβάσματα, η Faithfull παρέμεινε μέχρι το τέλος μια ακούραστη καλλιτέχνιδα. Τιμήθηκε με το παράσημο Ordre des Arts et des Lettres από τη γαλλική κυβέρνηση, ενώ οι εμφανίσεις της συνέχισαν να μαγεύουν το κοινό.