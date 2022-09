Πέθανε η ηθοποιός Μάρσα Χαντ σε ηλικία 104 ετών

Πέθανε σε ηλικία 104 ετών η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μάρσα Χαντ.

Η στάρλετ με τα λαμπερά μάτια που ξεχώρισε σε ταινίες όπως οι Glamour Girls, Pride and Prejudice και Raw Deal κατάφερε να κάνει αίσθηση πριν η καριέρα της καταστραφεί από το κομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών που έπληξε το Χόλιγουντ.

Πέθανε την Τετάρτη από φυσικά αίτια στο σπίτι της στο Sherman Oaks, όπου ζούσε από το 1946, είπε στο Hollywood Reporter, ο Roger C. Memos - συγγραφέας και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Marsha Hunt's Sweet Adversity.

Η Χαντ εμφανίστηκε δίπλα στον Μίκι Ρούνεϊ στην υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας «The Human Comedy» (1943) σε μία περίοδο που ήταν γνωστή ως «Η νεότερη ηθοποιός του Χόλιγουντ».

Πρώην μοντέλο που υπέγραψε συμβόλαιο με την Paramount Pictures σε ηλικία 17 ετών, το κορίτσι από το Σικάγο έκανε την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση μαζί με τη Lana Turner στο This Glamour Girls (1939) της MGM.

Έπαιξε την αγαπημένη του Walter Brennan στο Joe and Ethel Turp Call on the President (1939), υποδύθηκε την αδερφή Mary Bennet στο Pride and Prejudice (1940) και στο κλασικό Raw Deal (1948) του Anthony Mann, ήταν το καλό κορίτσι απέναντι στην Claire Trevor και τον Dennis O'Keefe.

Χρόνια αργότερα, στο Johnny Got His Gun (1971) - που γράφτηκε από τον συγγραφέα Ντάλτον Τράμπο, ο οποίος μπήκε στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ - η Χαντ έπαιξε τη μητέρα του ακρωτηριασμένου πρωταγωνιστή.

Αν και ποτέ δεν κατάφερε να γίνει το απόλυτο πρώτο όνομα, η ίδια ήταν περήφανη για την καριέρα της. «Πριν από τα 30 μου, είχα παίξει τέσσερις ρόλους και ήμουν η νεότερη ηθοποιός χαρακτήρων του Χόλιγουντ… δεν υπάρχουν δύο ρόλοι ίδιοι», είχε πει με περηφάνεια το 2015.

Το 1947, η Χαντ και ο δεύτερος σύζυγός της, ο σεναριογράφος Ρόμπερτ Πρέσνελ Τζούνιορ, εντάχθηκαν στην Επιτροπή για την Πρώτη Τροποποίηση, η οποία αμφισβήτησε τη νομιμότητα της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής που προσπαθούσε να διώξει τους κομμουνιστές από τη βιομηχανία του θεάματος.

Η επιτροπή, η οποία περιλάμβανε επίσης τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Lauren Bacall, Danny Kaye, John Huston και άλλους φιλελεύθερους του Χόλιγουντ, ναύλωσε ένα αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στις ακροάσεις του HUAC και να υποστηρίξει 19 δημιουργούς.

Ωστόσο, ο Μπόγκαρτ και άλλοι γρήγορα υπαναχώρησαν, λέγοντας ότι εξαπατήθηκαν από τους κομμουνιστές και ότι το ταξίδι τους στην Ουάσιγκτον ήταν άστοχο. Αν και αυτό βοήθησε να σώσουν την καριέρα τους, η Χαντ δεν μετάνιωσε.

Τον Ιούνιο του 1950, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των «Red Channels», το δεξιό φυλλάδιο που έβαζε στη μαύρη λίστα δεκάδες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και άλλους του χώρου.

«Ξέρεις, ποτέ δεν με ενδιέφερε ο κομμουνισμός», είπε σε μια συνέντευξη το 2004. «Με ενδιέφερε πολύ ο κλάδος μου, η χώρα μου και η κυβέρνησή μου. Αλλά συγκλονίστηκα με τη συμπεριφορά της κυβέρνησής μου και την κακομεταχείριση του κλάδου μου.

»Και έτσι μίλησα και διαμαρτυρήθηκα όπως όλοι σε εκείνη την πτήση. Αλλά μετά μου είπαν, ότι μπήκα στη μαύρη λίστα, βλέπετε, ήμουν ευθέως φιλελεύθερη, και αυτό ήταν κακό. Μου είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν αφορούσε τον κομμουνισμό – αυτό ήταν το πράγμα που τρόμαζε τους πάντες – ήταν για τον έλεγχο και την εξουσία.

«Ο τρόπος με τον οποίο αποκτάς τον έλεγχο είναι να πείσεις τους πάντες να συμφωνήσουν με ό,τι είναι σωστό εκείνη τη στιγμή, ό,τι είναι αποδεκτό. Μην αμφισβητείτε τίποτα, μην μιλάτε ανοιχτά, μην έχετε τις δικές σας ιδέες, μην τις εκφράζετε. Και αυτό είναι εξίσου κακό, ίσως χειρότερο, από το να είσαι κομμουνιστής» είχε πει.

Η Χαντ γεννήθηκε ως Marcia Virginia Hunt στο Σικάγο στις 17 Οκτωβρίου 1917. Ο πατέρας της, Earl, ήταν στέλεχος ασφαλίσεων και η μητέρα της, Minabel, καθηγήτρια φωνητικής. Αυτή και η οικογένειά της μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη και αποφοίτησε από το Σχολείο Θηλέων Horace Mann σε ηλικία 16 ετών.

Ξεκίνησε καριέρα ως μοντέλο όταν ο φωτογράφος της επετηρίδας του γυμνασίου της χρησιμοποίησε την εικόνα της ως διαφημιστικό δείγμα. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Powers Agency, έγινε ένα περιζήτητο «Powers Girl» και έμαθε πώς να ποζάρει και να συμπεριφέρεται μπροστά σε έναν φακό.

Μετακόμισε στο Χόλιγουντ στα 17 της, υπέγραψε συμβόλαιο με την Paramount όταν ο ατζέντης της, Ζέπο Μαρξ, της έδινε 250 δολάρια την εβδομάδα και της χάρισε τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία, The Virginia Judge (1935) .

Στη συνέχεια πήγε στην MGM και εμφανίστηκε στο The Hardys Ride High (1939), The Trial of Mary Dugan (1941) στο Kid Glove Killer (1942), η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη Fred Zinnemann στις ΗΠΑ, και στη ρομαντική κωμωδία του Ζιλ Ντασέν, A Letter for Evie (1946) μεταξύ άλλων.

Μια δημοσκόπηση την είχε τοποθετήσει ανάμεσα στα "Top 10 Stars of Tomorrow" ενώ όταν δεν έπαιζε, δούλευε στη φημισμένη καντίνα του Χόλιγουντ για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Το 1948, η Χαντ έκανε το ντεμπούτο της στη θεατρική σκηνή με το Joy to the World, σε σκηνοθεσία Τζιλ Ντασέν. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο Broadway στο The Devil's Disciple του George Bernard Shaw και έγινε εξώφυλλο στο περιοδικού Life.

Στη συνέχεια έφυγε για την Ευρώπη, αλλά όταν επέστρεψε, είχαν δημοσιευτεί τα «Red Channels» και η καριέρα της - είχε γυρίσει περισσότερες από 50 ταινίες μέχρι τότε - δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.

Συνέχισε ως guest-star σε εκπομπές όπως το The Ford Television Theatre, Climax! και ο Alfred Hitchcock Presents, και αργότερα εμφανίστηκε στα Gunsmoke, The Twilight Zone, Ben Casey, My Three Sons, Ironside, Murder, She Wrote και Star Trek: The Next Generation.

Με πληροφορίες του HollywoodReporter/Washington Post