Οι πρώτες εικόνες από την παράσταση "Άλκηστις" της Ε. Παπακωνσταντίνου που κάνει πρεμιέρα στη Σουηδία

Πρόκειται για μία φεμινιστική, τολμηρή, μουσική ανάγνωση του ομότιτλου έργου του Ευριπίδη. Η παράσταση μας τοποθετεί εν μέσω ενός ξέφρενου, σύγχρονου πάρτι. Ο Βασιλιάς Άδμητος γλίτωσε από το Χάρο και το γιορτάζει με τους φίλους του. Η σύζυγός του, Άλκηστη, δέχτηκε να πεθάνει στη θέση του.

Σύντομα όμως, ο Ηρακλής (που στο έργο ερμηνεύεται από γυναίκα ηθοποιό) θα κάνει την ανατροπή φέρνοντας πίσω την Άλκηστη από τον Κάτω Κόσμο. Στο έργο του Ευριπίδη, η Άλκηστη είναι ξανά ζωντανή, αλλά είναι ανίκανη να αρθρώσει έστω μία λέξη. Στην εκδοχή της Παπακωνσταντίνου, η Άλκηστη μιλάει. Ποιά είναι η Άλκηστη τώρα;

Η παράσταση πρόκειται να εγκαινιάσει την νέα καλλιτεχνική περίοδο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Dramaten, Mattias Andersson. Για το έργο αυτό οι προετοιμασίες, έρευνα και συγγραφή αλλά και η επαφή με τους ηθοποιούς του Ensemble, πάνω στους οποίους γράφει το έργο η σκηνοθέτις, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020.

Στην παράσταση συμμετέχουν λυρικοί τραγουδιστές από την Βασιλική Όπερα της Σουηδίας, ενώ σκηνικά δεσπόζει το έντονο εικαστικό περιβάλλον που δημιουργεί η ζωντανή προβολή εικόνας μέσα από κάμερες. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει η Julia Kent (Antony & the Johnsons), τα κοστούμια και σκηνικά η Μαρία Πανουργιά και ο Παντελης Μάκκας το live video.

Alkestis σε σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου στο Βασιλικό Θέατρο της Σουηδίας | photo credits: Sören Vilks

Η παράσταση αποτελεί σύμπραξη του Βασιλικού Θεάτρου της Σουηδίας (Dramaten) και της Royal Opera of Stockholm.

Σκηνοθεσία & Συγγραφή Κειμένου: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική Σύνθεση: Julia Kent

Μετάφραση: Mara Lee

Σκηνικά, Κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Live video: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Nathalie Pujol/Moa Hedberg

Διανομή: MIA BENSON, KARIN FRANZ KÖRLOF, GUNNEL FRED, DAVID FUKUMACHI REGNFORS, STEN-JOHAN HEDMAN, GÖRAN MARTLING, TORKEL PETERSSON, CAMILLA RENSGÅRD, SHANTI RONEY, HELMON SOLOMON, JOEL VALOIS, MARCUS VÖGELI, PIERRE WILKNER, PETER ACHRÉN, THORVALD BERGSTRÖM, PETER HAEGGSTRÖM, HENRIK HUGO, IAN POWER, JAN SÖRBERG

H Έλλη Παπακωνσταντίνου είναι διεθνής σκηνοθέτις θεάτρου η οποία μετασχηματίζει τους κλασικούς σε immersive εμπειρίες που εμπλέκουν την κοινότητα, ενώ η τέχνη της ανοίγει διάλογο με τον μύθο, την πολιτική και τις μεγάλες αφηγήσεις της εποχής μας. Είναι ιδρύτρια της ομάδας ODC Ensemble, έχει τιμηθεί δύο φορές με το «Βραβείο Fulbright» για την έρευνα της στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τη δημιουργία του έργου «Oedipus: Sex with Mum was Blinding», καθώς και με το διεθνές βραβείο «Music Theatre ΝΟW2018-9» για την παράστασή της «The Cave». Το 2019 σκηνοθέτησε και έγραψε για το Αυστριακό Regionen Festival την αντιφασιστική παράσταση “The Kindly Ones” βασισμένη στις Ευμενίδες του Αισχύλου που παίχτηκε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. To έργο της “Oedipus: Sex with Mum was Blinding” έκανε sold out παραστάσεις τον Σεπτεμβρίου 2019 στο φημισμένο θέατρο BAM (Brooklyn Academy of Music), στη Νέα Υόρκη (the «Opera WIRE choice of the Fall», the «OBSERVER choice»).