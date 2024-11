Οι (πολλές) πρεμιέρες και τo clubbing αυτής της εβδομάδας

ΘΕΑΤΡΟ

Μάνα κουράγιο

Ο Στάθης Λιβαθινός, στην πρώτη του σκηνοθεσία στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, καταπιάνεται για πρώτη φορά με τον Μπρεχτ. Το αριστούργημα του σπουδαίου δραματουργού H Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της γράφτηκε στη Σκανδιναβία το 1938-1939. Θέλοντας να παρουσιάσει «την κοινωνία ως ικανή να αλλάξει», ο Γερμανός συγγραφέας περιγράφει συμβάντα που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια του Τριακονταετούς Πολέμου στην Ευρώπη ως κραυγή αγωνίας για τον επερχόμενο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ξέσπασε έναν χρόνο αργότερα.

28/11-23/2, Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλερ, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30, είσοδος: 10-25 ευρώ

Η μέρα της φούστας

Φωτ.: Άλεξ Κατ

Η Σόνια, καθηγήτρια λογοτεχνίας σε δημόσιο λύκειο με παραβατικούς μαθητές, στοχοποιείται γιατί δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του διευθυντή προς τις καθηγήτριες και τις μαθήτριες να μην προσέρχονται στο σχολείο φορώντας φούστα. Ένα πρωί, ένα τυχαίο συμβάν κατά τη διάρκεια του μαθήματος θέτει σε κίνηση μια χιονοστιβάδα απρόβλεπτων εξελίξεων. Η Σόνια, σε κατάσταση ακραίας σύγχυσης ή ακραίας διαύγειας του μυαλού, κρατά ομήρους τους μαθητές της τάξης και τους κάνει μάθημα θεάτρου διά της βίας.

28/11-29/12, Δίπυλον, Καλογήρου Σαμουήλ & Διπύλου, Ψυρρή, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 18-20 ευρώ

Γράμμα στον πατέρα

Φωτ.: Νίκος Ζιαγάκης

Το 1919 ο Φραντς Κάφκα, σε ηλικία 36 ετών, ύστερα από μια έντονη λογομαχία με τον πατέρα του, απομονώνεται για 9 μέρες σε μια πανσιόν πενήντα χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας. Εκεί συντάσσει με δικηγορική ακρίβεια μια επιστολή 103 σελίδων, η οποία αρχίζει με την προσφώνηση «Αγαπημένε μου πατέρα» (Lieber Vater) και τελειώνει με την υπογραφή «Franz». Για λόγους άγνωστους η επιστολή αυτή παρέμεινε στο συρτάρι, δεν παραδόθηκε ποτέ στον πατέρα.

29/11-22/12, H.UG, Μελιταίων 14, Αθήνα, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΒΑΝ

Φωτ.: Έρικα Ανατολή

Σε μια γυναίκα 33 ετών έχει καρφωθεί η τρελή ιδέα ότι είναι στραβός ο γιαλός και άδικος ο κόσμος κι εκείνη η αδικοχαμένη ψυχή του Vincent van Gogh που πήγε και χώθηκε στο σώμα της. Μας καλεί να παλέψουμε τα τέρατα μαζί της, με κάθε μας απόκρυφο εαυτό, όσο είναι, λέει, γόνιμη ακόμα και τη νοιάζουν όλα αυτά. Στόχος είναι να διαλέξει τη ζωή.

29/11-20/12, Zmak Greek Pro Wrestling Dungeon, Μεθώνης 48, Πειραιάς, Παρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Εννιά

Φωτ.: Δώρα Πανταζοπούλου

Ένα κωμικοτραγικό θρίλερ του Δημήτρη Τσεκούρα. Ένας συγγραφέας νεκρός. Ένα χαμένο χειρόγραφο και ένας άλυτος γρίφος. Δύο γυναίκες, κλεισμένες σε ένα σπίτι –ή και κάπου αλλού–, καταδικασμένες σχεδόν για πάντα σε μια αναζήτηση που δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν μάθουν τι είναι το Εννιά. Κάπου μακριά ακούγεται ένας λύκος.

2/12-28/1/2025, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Αντιγράμματα

Ο Γιώργος Τζώρτζης.

Άγνωστα κειμενοποιήματα του Γιάννη Σκαρίμπα μελοποιημένα από τον Γιώργο Τζώρτζη. Στo πλαίσιo του έτους Σκαρίμπα, 40 χρόνια από τον θάνατο του πρωτοπόρου λογοτέχνη και ποιητή.

2-16/12, θέατρο Paraga, Καλλιρόης 89, Φιξ, Δευτ. 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Don’t

Οι χορευτές συσπειρώνονται για τη δημιουργία ενός συστήματος που γεννιέται από τις απαγορεύσεις, λειτουργεί και επαναλαμβάνεται.

Η έννοια της κινητικής απαγόρευσης προέκυψε από προηγούμενες σημειώσεις της χορογράφου που προέτρεπαν τον χορευτή να πράξει ή να μην πράξει. Έχοντας ως αφετηρία ένα δυστοπικό περιβάλλον, οι χορευτές συσπειρώνονται για τη δημιουργία ενός συστήματος που γεννιέται από τις απαγορεύσεις, λειτουργεί και επαναλαμβάνεται.

30/11-8/12, θέατρο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Κεραμεικός, Σάβ.-Κυρ. 21:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΖΩΑ ΖΩΑ Πόρτες

Η LLoxy, η καλλιτέχνις και πέρφορμερ με σύνδρομο Down, ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα. Το έργο της, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζήση Μπλιάτκα και με την υποστήριξη του Richard Lucas, θα προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κόσμου γεμάτου ζωή και συναισθηματική πολυπλοκότητα.

28/11-7/12, Okay Initiative Space, Κεφαλληνίας 7, Αθήνα, καθημερινά 17:00-21:00

Διασταυρώσεις ΙΙ

Psoma, Untitled (2024) oil on canvas, 150x220 cm

Εννιά καλλιτέχνες με διαφορετική αντίληψη ύφους δημιουργούν έναν ξεχωριστό κόσμο ο καθένας. Το συνταίριασμα αυτών των κόσμων δημιουργεί ένα συνολικό αφήγημα σύγχρονης εικαστικής έκφρασης. Χωρίς να εμβαθύνουμε σε «-ισμους» και τεχνοτροπίες, το αντικειμενικό οπτικό αποτέλεσμα είναι ένα κάλεσμα εννοιών και οβιδιακών ίσως μεταλλάξεων της πραγματικότητας που αναλογεί στον καθένα.

28/11/24-11/1/25, A.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ., Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

The Self Behind the Window

Τα έργα του Δημήτρη Πολυχρονιάδη αποτελούνται από τρία νοηματικά στοιχεία που σηματοδοτούνται από τρία διαφορετικά μέσα.

Τα έργα του Δημήτρη Πολυχρονιάδη αποτελούνται από τρία νοηματικά στοιχεία που σηματοδοτούνται από τρία διαφορετικά μέσα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, παρουσιάζονται σαν επαναλαμβανόμενες ασκήσεις που δοκιμάζουν τα όρια και τις εντάσεις ανάμεσά τους. Το φόντο στο οποίο παρουσιάζονται όλα είναι φωτογραφίες από το ψηφιακό αρχείο της NASA και συγκεκριμένα από επανδρωμένες αποστολές σε τροχιά γύρω από τη Γη και τη Σελήνη, που όμως στο απαίδευτο μάτι μοιάζουν ακατανόητες ή κατεστραμμένες.

4/12/24-25/1/25, Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Λυκαβηττός, Τρ.-Πέμ. 15:00-20:00, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Amyl & The Sniffers

Οι Αυστραλοί θα στήσουν μια punk-rock γιορτή σε μια βραδιά που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει!

Για πολλούς η κορυφαία live μπάντα και αναμφίβολα ένα από τα πιο καυτά νέα ονόματα των τελευταίων ετών – οι Αυστραλοί θα στήσουν μια punk-rock γιορτή σε μια βραδιά που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει! Οι Amyl and the Sniffers αποτελούνται από τους Amy Taylor (φωνητικά), Dec Martens (κιθάρα), Gus Romer (μπάσο) και Bryce Wilson (τύμπανα). Δημιουργήθηκαν στη Μελβούρνη το 2016 και έγραψαν, ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, to Giddy Up», μέσα σε διάστημα 12 ωρών.

29/11, 21:00, Floyd, Κεραμεικού 4 & Περικλεούς, Χολαργός, είσοδος: από 35 ευρώ

Kenny Barron Trio

Kiyoshi Kitagawa, Johnathan Blake και Kenny Barron.

Ο Kenny Barron, ο πιανίστας θρύλος της τζαζ, επιστρέφει στην Αθήνα μετά από μια δεκαετία με το τρίο του και ανοίγει έναν νέο κύκλο συναυλιών στο θέατρο Παλλάς με τίτλο «In touch with the jazz masters στο Pallas». Μαζί του οι Kiyoshi Kitagawa και Johnathan Blake.

2/12, 21:00, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, είσοδος: από 25 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Death Disco Indoor Festival

Οι Twin Tribes.

Το πρώτο Death Disco Indoor Festival είναι γεγονός! Έχοντας την εμπειρία ενός συγκλονιστικού open air festival το καλοκαίρι του 2023 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η ομάδα του Death Disco όχι μόνο ετοιμάζεται για το δυνατό comeback αλλά μετακομίζει και σε ένα μεγαλύτερο, κλειστό χώρο και παρουσιάζει δύο μέρες γεμάτες με τις πιο αγαπημένες μας μπάντες της σύγχρονης σκοτεινής, και όχι μόνο, εναλλακτικής σκηνής. Με headliners τη μεγάλη darkwave/post punk αποκάλυψη των τελευταίων ετών, τους Twin Tribes (US), και τους σταθερά στη κορυφή της EBM/industrial μουσικής Suicide Commando από το Βέλγιο.

30/11-1/12, 19:30, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Μοσχάτο, είσοδος: 35-70 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Velocity Club Nights w/ BIIA

Το set της BIIA υπόσχεται μια καθηλωτική techno εμπειρία.

Η πρώτη VLCT Club Night της σεζόν έρχεται με την ενέργεια της BIIA. Γνωστή για τη μείξη δυναμικών, εμπνευσμένων από το rave, beats με στοιχειωμένα φωνητικά και απροσδόκητες εναλλαγές, το set της BIIA υπόσχεται μια καθηλωτική techno εμπειρία. Με την υποστήριξη των Cirkle, Ate & Salin.

30/11, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 20 ευρώ

Slam! w/ DJ DASCO

Headliner θα είναι η DJ DASCO στο ντεμπούτο της στην Αθήνα.

To Slam! επιστρέφει στο υπόγειο stage του Ρομάντσου, παρουσιάζοντας την 25η έκδοσή του έναν χρόνο μετά την αξέχαστη βραδιά του περασμένου Δεκεμβρίου στον ίδιο χώρο. Headliner θα είναι η DJ DASCO στο ντεμπούτο της στην Αθήνα, γνωστή την τελευταία 10ετία χάρη στα εκρηκτικά DJ sets της στο Panorama Bar και στο Robert Johnson της Γερμανίας, στο Bassiani της Γεωργίας, στο Σίδνεϊ, στο Τόκιο και τσο Κέιπ Τάουν. Το line-up συμπληρώνουν ο αγαπημένος resident ClubKid καθώς και ο Extase Urbaine του HDE Collective (Αθήνα, Άμστερνταμ) σε ένα b2b set παρέα με τον Fro.

30/11, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 12-15 ευρώ