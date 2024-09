Linkin Park: Επιστρέφουν με νέα τραγουδίστρια και άλμπουμ επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Chester Bennington

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν την επανένωσή τους με νέα μέλη και την κυκλοφορία νέου άλμπουμ, επτά χρόνια μετά τον θάνατο του frontman Chester Bennington.

Το συγκρότημα παρουσίασε τα νέα του σχέδια μέσω livestream, αποκαλύπτοντας ότι η Emily Armstrong, πρώην μέλος των «Dead Sara», θα είναι η νέα τραγουδίστρια, ενώ ο Colin Brittain, γνωστός για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως οι G Flip, One OK Rock και Illenium, θα αναλάβει το ρόλο του ντράμερ.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την παρουσίαση του νέου άλμπουμ τους, με τίτλο «From Zero», που θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα περιλαμβάνει 11 νέα κομμάτια. Το πρώτο single του άλμπουμ, «The Emptiness Machine», κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ενώ το συγκρότημα έχει προγραμματίσει συναυλίες σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Γερμανία, η Νότια Κορέα και η Κολομβία.

Ο Chester Bennington, που υπήρξε το εμβληματικό πρόσωπο των Linkin Park, βρέθηκε νεκρός στις 20 Ιουλίου 2017, σε ηλικία 41 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του προκλήθηκε από αυτοκτονία δια απαγχονισμού. Η απώλειά του συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής, καθώς ο Bennington υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές φωνές του nu metal, γνωστός για τα συναισθηματικά του φωνητικά και τις δυνατές ερμηνείες του.

Το νέο άλμπουμ "From Zero" σηματοδοτεί το πρώτο δισκογραφικό έργο των Linkin Park μετά το "One More Light" του 2017, που είχε κυκλοφορήσει μόλις δύο μήνες πριν τον θάνατο του Bennington. Το συγκρότημα δείχνει αποφασισμένο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, τιμώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά του Bennington.

