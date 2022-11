22 συναυλίες γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/11)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Plisskën παρουσιάζει τους Tempers στο Death Disco

Το νεοϋορκέζικο synth-pop δίδυμο των Tempers έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 για ένα μεθυστικό darkwave live στο Death Disco. Το ντουέτο των Jasmine Golestaneh και Eddie Cooper ειδικεύεται στη synth-pop με στοιχεία από house, techno, shoegaze και post-punk. Special guest η VASSIŁINA με τη μουσική της που ακροβατεί μεταξύ του ποπ χάους και της dance σκηνής.

24/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 18-22 ευρώ

Οι Tiger Lillies στο Half Note

Ο κόσμος των Tiger Lillies είναι σκοτεινός και αλλόκοτος, γεμάτος μαύρο χιούμορ και λυρισμό, διαρκώς μεταβαλλόμενος και πάντα ψυχαγωγικός. Η μουσική τους, ένα μείγμα προπολεμικού βερολινέζικου καμπαρέ, αναρχικής όπερας και τσιγγάνικου ύφους με στιγμές βαθιάς θλίψης, λεπτής, αιχμηρής ειρωνείας και μιας διαρκώς απροσδιόριστης σαγήνης.

18-28/11, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, Παρ.-Σάβ 22:30 & Κυρ.-Δευτ. 21:30, είσοδος: 15-30 ευρώ

Οι Bazooka στο Gagarin

Οι Bazooka επιστρέφουν τo Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Gagarin για την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου καινούργιου τους άλμπουμ «Κάπου Αλλού». Μαζί τους οι ΑΜΚΑ.

19/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος: 13 ευρώ (προπώληση), 15 (ταμείο)

Οι KAS:ST στο Oddity Club

Aβανγκάρντ, μελωδικοί, deep και μυστηριώδεις, οι KAS:ST εκτοξεύουν techno και Afterlife vibes στο ODDITY για δύο βραδιές. Μαζί τους την Παρασκευή οι Daria Kolosova και Etapp Kyle και το Σάββατο οι Reign of Time, Man with the Speaker και Veki.

18-19/11, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Γκάζι, 23:30, είσοδος: 30-40 ευρώ

«Batcave» στο Death Disco

Έξι DJs με μία ώρα στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν τη δική τους άποψη για τη «σκοτεινή» πλευρά και να δημιουργήσουν μια βραδιά γεμάτη dark και new wave, gothic rock και post-punk ήχους.

19/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 00:00, είσοδος: 5 ευρώ

Η Έφη Αγραφιώτη και ο Γιώργος Κοντραφούρης στο Μέγαρο

Οι δύο σολίστ, εδώ και 35 χρόνια, συνδυάζουν την τζαζ με τον κλασικό ήχο και την ευρύτερη μουσική έκφραση του εικοστού αιώνα. Στο Μέγαρο παρουσιάζουν έργα για δύο πιάνα των Πιατσόλα, Τζόπλιν, Μπρούμπεκ, καθώς και ένα έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

22/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Ο Mario Batkovic στο Σταύρος Νιάρχος

Με το ακορντεόν στο κέντρο του συμφωνικού του οράματος, o Ελβετός Mario Batkovic συνδυάζει το κλασικό με το σύγχρονο και το «υπνωτικό» με το «μεγαλοπρεπές», αποτελώντας ένα από τα ονόματα που ανανέωσαν τη λίστα με τους εκφραστές του αβανγκάρντ στα ’10s.

20/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

XOAN, Yogurt Maybe & commuter στο six d.o.g.s

Ένα συνονθύλευμα μουσικών εμπειριών με σκοπό την ανάδειξη της μουσικής σκηνής της Αθήνας και όχι μόνο. Τρία από τα πιο καυτά ονόματα της αθηναϊκής σκηνής σε ένα κράμα indie, ποπ και post-punk μουσικής. Μετά τα μεσάνυχτα ακολουθεί techno πάρτι με τους πιο hot jockeys της πόλης.

18/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Ο Ζήνων παρουσιάζει τα «Ταξίδια» του στο Temple

Ο Ζήνων, που υπήρξε μέλος του θρυλικού σχήματος Βόρεια Αστέρια και του crew 2G, της μεγάλης κοινότητας graffiti writers και skaters, επιστρέφει με το εξαιρετικό EP του «Ταξίδια». Μαζί του οι Μικρός Κλέφτης και Half Quickie. Στα decks o Squeezy Anks.

19/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση)

Ο DJ Rush στο Ωδείον Αθηνών

Ο ζωντανός θρύλος της παγκόσμιας techno σκηνής DJ Rush σε ένα απογευματινό κυριακάτικο event αδιαπραγμάτευτης techno. Το απόγευμα ξεκινά με τον Mr.M και τη βραδιά θα κλείσουν οι Endlec & Jerm.

20/11, Ωδείο Αθηνών Νέα Σκηνή, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 16:00, είσοδος: 20 ευρώ

Οι Absinthe Green στο six d.o.g.s

Οι Absinthe Green, πνευματικό δημιούργημα της μουσικού, συνθέτριας και παραγωγού Ειρήνης «Absinthe Green», στη σκηνή του six d.o.g.s. Μαζί τους οι Junkwolvz και Alien Within για μια βραδιά με hard rock, metal και punk διάθεση. Μετά τα μεσάνυχτα ακολουθεί μια house & deep house βραδιά μέχρι το ξημέρωμα.

19/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

Tetractys, Deep Dive & Ravenus στο An Club

Οι Tetractys δημιουργήθηκαν το 2013 από την αγάπη πέντε παιδιών για τον αμερικανικό μέταλ ήχο και την groovy προοπτική του. Οι Deep Dive είναι μια alternative heavy metal μπάντα και οι Ravenus οι πιο λυσσασμένοι θρασμεταλάδες της underground σκηνής. Οι τρεις μπάντες υπόσχονται να «ταράξουν» την Κυριακή μας.

20/11, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Ηλίας Δουμάνης & Αγγελική Τουμπανάκη στο six d.o.g.s

Η βοκαλίστρια Αγγελική Toυμπανάκη και ο ντράμερ Ηλίας Δουμάνης παρουσιάζουν το sui generis πρότζεκτ τους, το ηλεκτρονικό τζαζ ντουέτο τυμπάνων - φωνής, ντραμς και voice, Jazztronica Duet, με προσωπικές συνθέσεις από τον επερχόμενο δίσκο τους και κομμάτια της διεθνούς τζαζ σκηνής.

20/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Temple Clubnight

Ο θρυλικός Orphx επιστρέφει στο Temple 3 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση. Μαζί του οι Morah, Devika και Olenxxa σε ένα b2b set με τον Doctor Xou.

18/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 23:45, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση)

Οι Void Droid στο Gagarin

Το heavy rock/metal κουαρτέτο των Void Droid γιορτάζει τα δέκα χρόνια του με μια ωδή στο παρελθόν και το παρόν. Τη συναυλία ανοίγει το folk prog metal trio των Khirki.

18/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση)

Ο Τίτος Γουβέλης και η ΚΟΑ στο Μέγαρο

Ο Ιταλός αρχιμουσικός Τζάκοπο Σιπάρι ντι Πεσκασερόλι επιστρέφει και φέτος στο πόντιουμ της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον Τίτο Γουβέλη ως σολίστα. Ένας φόρος τιμής στα είκοσι χρόνια από τον θάνατο του εμπνευσμένου και ανήσυχου μεταπολεμικού συνθέτη Δημήτρη Δραγατάκη.

18/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χ. Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-25 ευρώ

Ο Adédèjì στο Gazarte

Παραδοσιακή yoruba funk και afrobeat από τον Adédèjì Adetayo στη σκηνή του Gazarte. Ο Νιγηριανός καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το «Yoruba Odyssey», το τρίτο άλμπουμ του, και σε καλεί να προετοιμαστείς για μια χαρούμενη σύγκρουση afrobeat, jazz και funk από το πιο χιπ συγκρότημα του Λάγος.

20/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 32-34 Γκάζι, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Οι Moonspell στο Fuzz

Στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων από τη μετονομασία τους, οι Πορτογάλοι Moonspell περιοδεύουν στην Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό τους το Fuzz Club για ένα acoustic και full electric set. Μαζί τους οι Νορβηγοί Green Carnation.

21/11, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1 Ταύρος, 20:00, είσοδος: 33 ευρώ

Οι Swingin’ Cats στο Gazarte

Oι Swingin’ Cats με τον Γιώργο Ζερβό σταθερά σε ρόλο καπετάνιου του σχήματος επιστρέφουν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ανανεωμένοι στο Gazarte Roof Stage για να χαρίσουν στο κοινό τους χαμόγελα, ξεγνοιασιά και όμορφες μελωδίες.

18/11, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 32-34 Γκάζι, 22:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Cybalta παρουσιάζουν το νέο τους δίσκο στο An Club

Το «Trip to Centaurus» κυκλοφόρησε και οι Cybalta το γιορτάζουν με ένα release party παρέα με τους Dying Wires και 6 Ton Burden, μετατρέποντας την πολυετή αναμονή γι’ αυτό σε ένα εκρηκτικό event με έντονα vibes και αρκετό αλκοόλ.

18/11, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι ΜεῙΖοΝ Ensemble στο Μέγαρο

Μια ομάδα φίλων που, πέραν της σόλο δραστηριότητάς τους, έχουν κοινό ενδιαφέρον για το α καπέλα χορωδιακό τραγούδι. Το ΜεῙΖοΝ έχει δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο αλλά και ελληνικές χορωδιακές συνθέσεις.

21/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Οι Casualties στο An Club

Οι Casualties επιστρέφουν στην Αθήνα για να δώσουν την πιο δυναμική πανκ συναυλία του 2022. Μαζί τους οι Ομίχλη, μία από τις πιο πετυχημένες πανκ μπάντες στην Ελλάδα, και οι πρωτοεμφανιζόμενοι Nothing Τhrives.

19/11, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο)