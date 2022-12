19 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (2-8/12/22)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Adolf Plays The Jazz & King Garcia στη Death Disco

Οι Adolf Plays The Jazz και οι King Garcia εμφανίζονται στη Death Disco, ξορκίζοντας τον «δυστοπικό» χειμώνα που είναι καθ’ οδόν.

4/12, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 7 ευρώ

Taiwan MC & Samity στο six d.o.g.s

Ο δημοφιλής Γάλλος MC Taiwan MC των Chinese Man επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με τον Samity, το παιδί-θαύμα της βουλγαρικής reggae-wise σκηνής. Μετά τα μεσάνυχτα στο gig space ακολουθεί μια club night με τους Street Outdoors.

3/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC στο Κύτταρο

Με καταβολές από τη Θράκη, οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC έρχονται για ένα διήμερο ξεφάντωμα στο Κύτταρο. Η γκάιντα και το νταούλι συναντούν την ηλεκτρική κιθάρα, προσφέροντάς μας μια νέα οπτική σε παραδοσιακά κομμάτια.

2-3/12, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 20:30, είσοδος: 12 ευρώ

Minuit Machine & Strawberry Pills στο Gagarin

Το παριζιάνικο duo των Minuit Machine έρχεται στην Ελλάδα. Στην θέση των co-headliners το duo των Strawberry Pills. Darkwave techno, new wave και post punk ήχοι στη σκηνή του Gagarin. Ανοίγουν οι The Man & His Failures.

3/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση), 23 (ταμείο)

Dly, Sci-Fi River, Harry Cain, Anima στο An Club

Oι Dly (Πινόκιο x simph0nik), η Sci-Fi River και ο Harry Cain εμφανίζονται στην ιστορική σκηνή των Εξαρχείων. Μαζί τους o Anima, το έτερον ήμισυ του Πινόκιο στους Jolly Roger.

2/12, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Aherusia στο Temple

Οι Aherusia παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο «Bacchus - Epiphanies οf the crazy God». Μαζί τους οι οι heavy metallers Illusory. Τη συναυλία ανοίγουν οι Human Genom.

3/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 19:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση) 12 ευρώ (ταμείο)

Ο Federico Albanese στο ΚΠΙΣΝ

O Μιλανέζος Albanese είναι ο τρίτος που συμμετέχει στη σειρά εκδηλώσεων «Microcosmos», μέσω της οποίας η αβανγκάρντ της ηλεκτρονικής μουσικής συστήνεται στο ευρύ κοινό.

4/12, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο ΙΛΙΟΝ Plus

Έπιασε χειμώνας και οι Χειμερινοί Κολυμβητές αναλαμβάνουν, σε πλήρη απαρτία, τη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus για δύο μοναδικές βραδιές.

2-3/12, ΙΛΙΟΝ plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, 22:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Gazarte

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται με νέο τραγούδι στο Gazarte Roof Stage για τρεις εμφανίσεις. Μαζί του οι VOX the Acapella group.

2-3/12, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ (προπώληση), 14 ευρώ (ταμείο)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

CHAOS 2022 στο Club 22

Ένα διήμερο φεστιβάλ γεμάτο acid, electro, EBM, techno μουσική. Σαράντα πέντε DJs απ’ όλο τον κόσμο, επί δεκαέξι ώρες κάθε μέρα, θα σε κάνουν να εκφραστείς ελεύθερα και να χορέψεις μέχρι εξαντλήσεως.

2-3/12, Club 22 Live Stage, λεωφ. Βουλιαγμένης 22, 21:00, είσοδος: 35-60 ευρώ (μονοήμερο), 60-100 ευρώ (διήμερο)

Tectonics Athens ’22 από το Ίδρυμα Ωνάση στο Ωδείο Αθηνών

Αιχμηρό, ανατρεπτικό και απρόσμενο, το φεστιβάλ Tectonics επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα. Η Στέγη συνεργάζεται με το Ωδείο Αθηνών, παρουσιάζοντας ένα 3ήμερο φεστιβάλ σύγχρονης και πειραματικής μουσικής σε επιμέλεια των Ilan Volkov, Μιχάλη Μοσχούτη και Anne Hilde Neset.

2/12-4/12, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, δράσεις με ελεύθερη είσοδο & δράσεις με εισιτήριο 5-12 ευρώ

13ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Το 13ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Balkans Beyond Borders - Athens Edition» επιστρέφει στην Αθήνα από την 1η έως τις 4 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Τριανόν.

1-4/12, Κινηματογράφος Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, είσοδος: 2-4 ευρώ (4-7 ευρώ η μέρα)

Athens Short Film Festival 2022 στον κιν/φο Μικρόκοσμος

Με 13 ταινίες φέτος το ASFF 2022 προσπαθεί να προωθήσει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα έκφρασης για ανερχόμενους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

2/12, κιν/φος Μικρόκοσμος, λεωφ. Συγγρού 106, 18:00, είσοδος: 6 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η κλασική Βιέννη στο Μέγαρο

Ο αρχιμουσικός Έκτορας Ταρτανής, ο γνωστός πιανίστας και παιδαγωγός Πάβελ Γκιλίλοφ και η μαθήτριά του Αγάπη Τριανταφυλλίδη σε μια συναυλία με έργα των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν.

2/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χ. Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 15-50 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Berlin Alexanderplatz» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Οι αλλεπάλληλοι κύκλοι της ζωής ενός προσφάτως αποφυλακισθέντα. Η εποποιία ενός μικρού ανθρώπου στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού.

Από 24/11, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Τετ. 19:00, Πέμ-Παρ. 20:30, Σάβ. 21:00 & Κυρ. 19:00, είσοδος: 15-18 ευρώ

«Τα φώτα της πόλης» του Τσάρλι Τσάπλιν στο θέατρο Rex

Τα Φώτα της πόλης, μια ταινία-μύθος του βωβού κινηματογράφου, είναι ένα έργο-καθρέφτης της τραχιάς μεσοπολεμικής εποχής. Ένα διαφορετικό μιούζικαλ σε σκηνοθεσία της Αμάλιας Μπένετ.

Από 30/11, Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex «Μαρίκα Κοτοπούλη», Πανεπιστημίου 48, Τετ 19:00, Πέμ.-Σάβ. 20:30 & Κυρ. 19:00, είσοδος: 5-13 ευρώ

ΦΟΡΟΥΜ

Art & Science Micro Forum 2: Atmospheres

Χορευτές, χορογράφοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι προσπαθούν, μαζί με το κοινό, να εξερευνήσουν τους κόσμους που γεννά η σύμπραξη του χορού και του σώματος με την επιστήμη και την τεχνολογία. Σε επιμέλεια της Χλόης Αλιγιάννη και σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

3-4/12, διάφορες περιοχές κοντά στην Πλάκα, είσοδος ελεύθερη (με προκράτηση)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Συνάντηση» του Σπύρου Λύτρα στην Gallery Genesis

Η Gallery Genesis παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής του Σπύρου Λύτρα με τίτλο «Συνάντηση». Ο Λύτρας έχει πραγματοποιήσει δέκα ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1-17/12, Gallery Genesis, Χάριτος 35, Τρ., Πέμ. & Παρ. 12:00-21:00, Τετ. & Σάβ. 12:00-15:00

«Τάνγκραμ» του Δημήτρη Αναστασίου στη Citronne Gallery

Η ατομική έκθεση του Δημήτρη Αναστασίου στην γκαλερί Citronne παρουσιάζει μια ενότητα με 19 σπονδυλωτά έργα. Ο Αναστασίου ζωγραφίζει την ασάφεια, την αμφιβολία, την αυταπάτη, την ψευδο-κανονικότητα και τελικά το κρυμμένο κενό.

1/12-28/1, Citronne Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 4ος όροφος, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00 & Τετ., Σάβ. 11:00-16:00