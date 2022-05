16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (6-11/5/2022)

ΣΙΝΕΜΑ

Πρεμιέρα για τη «Βληχή» του Λάνθιμου στη Λυρική Σκηνή

Η νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο Βληχή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ «The artist on the composer», θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός, αποδεχόμενος την πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, υπέγραψε την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας μικρού μήκους Βληχή, η οποία γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Έμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μπονάρ.

6-8/5, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εισιτήρια: 10 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Philharmonia Orchestra, Santtu-Matias Rouvali & Seong-Jin Cho στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Facebook Twitter Φωτ.: Christoph Koestlin

Το βρετανικό σύνολο 80 επίλεκτων μουσικών Philharmonia Orchrestra, ο Φινλανδός αρχιμουσικός Santtu-Matias Rouvali και ο πιανίστας Seong-Jin Cho από τη Νότια Κορέα συναντιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε μια μοναδική εμφάνιση για να παρουσιάσουν έργα του Σεργκέι Προκόφιεφ, του Τζοακίνο Ρoσίνι και του Πιοτρ Ίλιτς Tσαϊκόφσκι.

7/5, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εισιτήρια: 15-80 ευρώ

Evripidis and His Tragedies και Δεσποινίς Τρίχρωμη live στο six d.o.g.s

Οι ιδιαίτερες συναισθηματικές παλέτες του Evripidis and His Tragedies και της Δεσποινίδας Τρίχρωμης θα συναντηθούν μια κυριακάτικη βραδιά στο six d.o.g.s. Η μελαγχολία, ο αυτοσαρκασμός και η χαρά της ζωής του Ευριπίδη θα διαδεχτούν την ευαίσθητη προσωπική ποπ της Δεσποινίδας Τρίχρωμης σε ένα πολύ ξεχωριστό event.

8/5, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 10 ευρώ

Whereswilder live στο six d.o.g.s

Facebook Twitter

Το six d.o.g.s αυτό το Σάββατο ετοιμάζει ένα event oldschool μουσικής με πρωταγωνιστή το συγκρότημα Whereswilder. Με soft rock, soul, funk και psychedelic rock κομμάτια το ροκ συγκρότημα θα πάει τους παρευρισκόμενους πίσω στον χρόνο. Η συναυλία θα ανοίξει με τους Odysseas Phone Orchestra.

7/5, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 10 ευρώ

Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη στη Λυρική Σκηνή

Facebook Twitter

Η Εθνική Λυρική Σκηνή γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου μουσικού του εικοστού αιώνα Ιάννη Ξενάκη στην Εναλλακτική Σκηνή του ΚΠΙΣΝ. Το αφιέρωμα αποτελείται από πρόγραμμα συναυλιών αφιερωμένων στα έργα του συνθέτη για κρουστά, πιάνο και σύνολα δωματίων, όπως επίσης και παραστάσεων χορού εμπνευσμένων από το νεωτερικό μπαλέτο του Ξενάκη «Κράανεργ».

7-26/5, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εναλλακτική Σκηνή, εισιτήρια: 10-15 ευρώ

H.E.A.T live στο Gagarin 205

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αναμονής το σουηδικό συγκρότημα H.E.A.T έρχεται επιτέλους στη σκηνή του Gagarin 205 αυτό το Σάββατο. Το hard rock group, που έχει ήδη δεκάδες εκατομμύρια streams για το άλμπουμ «H.E.A.T II», περιμένει τους ακροατές του για ένα αξέχαστο rock’n’roll show.

7/5, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 30-32 ευρώ

Οι Overjoyed στο An Club

Facebook Twitter

Το πανκ ροκ κουαρτέτο από την Αθήνα, οι Overjoyed, που έχει φτάσει περιοδεύοντας έως και την Ιαπωνία, έρχεται στο An Club. Με πανκ/ροκ αναφορές και ήχο που παραπέμπει στα ’90s σκοπεύει να ξεσηκώσει τα πλήθη.

6/5, An Club, Σολωμού 13, είσοδος: 8 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Θραύσματα της performance RAGADA» του Mario Banushi στο Θέατρο στη Σάλα

Facebook Twitter Φωτ.: Mario Banushi

Τα Θραύσματα της performance RAGADA παρουσιάζονται σε μια νέα εκδοχή στο Θέατρο στη Σάλα για δέκα μόνο παραστάσεις. Η RAGADA είναι ένα έργο αφιερωμένο στη μητρότητα και στη δημιουργία. Ο Mario Banushi παρουσιάζει προσωπικές σκηνές από την παιδική του ηλικία στην Αλβανία σε μια performance που δημιουργείται μέσα από θραυσματικές εικόνες σαν pop-up παραμύθι.

4-15/5, Θέατρο στη Σάλα, Κολοκοτρώνη 7, Ηλιούπολη, είσοδος: 10 ευρώ

Η ομαδική έκθεση «The Root» στο Amphicar Studio

Facebook Twitter

Η έκθεση «The Root» διερευνά τη δημιουργία δικτύων κάτω από την επιφάνεια, καθώς και τη σημασία της συνδεσιμότητας στην πόλη, στο περιβάλλον, στην τεχνολογία, στην προσωπική εμπειρία και στην τέχνη. Μέσα από εγκαταστάσεις, ζωγραφική, βίντεο και web based έργα, ψηφιακές εκτυπώσεις, murals και γλυπτά, η έκθεση προκαλεί το κοινό να φανταστεί νέους τρόπους περιήγησης σε χώρους κάτω από την επιφάνεια.

6-15/5, Amphicar Studio, Εκάτης 7, Γαλάτσι, είσοδος ελεύθερη

«Ηλέκτρες του κόσμου» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Facebook Twitter

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει την έκθεση κόμικ «Hλέκτρες του Κόσμου». Σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν πρωτότυπες ιστορίες, εμπνευσμένοι από τη μορφή και το χαρακτήρα της Ηλέκτρας, τους συμβολισμούς και τα επιμέρους θέματα που πλαισιώνουν τις τραγωδίες Ηλέκτρα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη και τις Χοηφόρους του Αισχύλου. Οι ιστορίες τους, αν και αρκετές φορές ακολουθούν τον αρχαϊκό μύθο, τον τοποθετούν σε ένα σύγχρονο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον ή στον κόσμο της φαντασίας, τον ανατρέπουν και λειτουργούν ως μέσο επανεξέτασης των άρρηκτα αλληλένδετων εννοιών που πραγματεύεται, όπως η απόδοση της Δικαιοσύνης, η εκδίκηση, η προσωπική και συλλογική ευθύνη και η ηθική συνέπεια.

28/4-10/5, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

«HDE 6 years» στο Ρομάντσο

Ένα πάρτι γεμάτο μουσική και ερωτισμό θα γίνει στο Ρομάντσο αυτό το Σάββατο. Ayshel, Diamin, Extase Urbaine και Nausikaä είναι τα ονόματα από το Άμστερναμ που θα αναλάβουν να ξεσηκώσουν το κοινό μέχρι τις πρωινές ώρες.

7/5, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος: 10-13 ευρώ

Trashformers, the «18th Anniversary mega-event» στο Fuzz

Ένα ακόμη trash party ετοιμάζεται αυτό το Σάββατο στο Fuzz club, ακόμα πιο ξέφρενο από τα προηγούμενα, καθώς γιορτάζει τα 18 χρόνια των Τrashformers και έχει άγριες διαθέσεις. Δυνατές μουσικές και shows θα συνοδεύσουν το ολονύχτιο ξεφάντωμα που φέτος ενηλικιώνεται και θα είναι πιο έντονο από ποτέ.

7/5, Fuzz club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 8 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Γέρμα, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο θέατρο «Τζένη Καρέζη

Facebook Twitter

Η χοροθεατρική παράσταση της ομάδας Dance Company Mazi παρουσιάζει για δύο παραστάσεις στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λόρκα, την ιστορία μιας άτεκνης γυναίκας που επιθυμεί διακαώς να γίνει μητέρα. Στην παράσταση η Γέρμα τοποθετείται στη σύγχρονη κοινωνία και πραγματεύεται την ιστορία της μέσα από σύγχρονα μουσικά στοιχεία.

7-8/5, θέατρο «Τζένη Καρέζη», Ακαδημίας 3, εισιτήρια: 12 ευρώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Acting on camera seminar» στο Bios

Το «Acting on camera seminar», ένα σεμινάριο για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα του ως ηθοποιοί του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης, έρχεται στο Bios. Στημένο από ειδικούς, όπως ηθοποιούς, καθηγητές και σκηνοθέτες, υπόσχεται να προσφέρει στους παρευρισκόμενους τις γνώσεις-κλειδιά μιας επιτυχημένης καριέρας στη show business.

7/5- 20/6, Bios, Πειραιώς 84, κόστος συμμετοχής: €700 + ΦΠΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Street Food Festival 2022, στο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της Αθήνας επιστρέφει στην Πειραιώς. Μπέργκερ, βάφλες, χοτ-ντογκ και κάθε είδους εδέσματα προσφέρουν στους κατοίκους της Αθήνας και σε επισκέπτες ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων από ολόκληρο τον κόσμο κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο του Μαΐου, ξεκινώντας από τις 6 του μήνα (6-8, 13-15, 20-22, 27-29). Η ποικιλία των γεύσεων, οι ιδέες και οι συνδυασμοί, οι γαστριμαργικές εκπλήξεις και αποκλειστικότητες κυριαρχούν φέτος στα μενού. Με ιδιαίτερες συνταγές από Μεξικό, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, Τζαμάικα, Πολυνησία, Κορέα, Αργεντινή, Μέση Ανατολή, Ιταλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία και φυσικά Ελλάδα, το Athens Street Food Festival δεν θα αφήσει κανέναν πεινασμένο! Ανάμεσα στις πολλές επιλογές, υπάρχουν και vegetarian και vegan προτάσεις. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Athens Street Food Festival συμπληρώνει πάντα η μουσική, με γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και πάρτι.

6/5-29/5, Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερμού, είσοδος ελεύθερη

«2ο Bio Festival» στην Τεχνόπολη

Το 2ο Bio Festival, ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στους λάτρεις της υγιεινής διατροφής, συγκεντρώνει μεγάλη ποικιλία από βιολογικά και φυσικά προϊόντα των σημαντικότερων εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου. Με έναν νέο τομέα αποκλειστικό για vegan προϊόντα, δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει ό,τι νέο υπάρχει και για όλα τα γούστα.

6/5-8/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: ελεύθερη