Η βουτιά της Wall Street συνεχίστηκε και την Πέμπτη, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού απογοήτευσαν τους επενδυτές, που περίμεναν μέτρα της Ουάσινγκτον για τη στήριξη της οικονομίας.

Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε σχεδόν κατά 10%, η χειρότερη βουτιά μετά το κραχ του 1987, στον απόηχο της απόφασης του Αμερικανού προέδρου να διακόψει τις πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση περίπου 9,5%, επίσης η μεγαλύτερη από τη «Μαύρη Δευτέρα» του 1987.

