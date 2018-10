Έχουν δουλέψει μαζί σε πέντε ταινίες και τώρα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τον Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζονται να «συμμαχήσουν» ξανά για έκτη φορά στην ταινία «Killers Of The Flower Moon».

Ο 75χρονος σκηνοθέτης θα σκηνοθετήσει την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου βιβλίου του συγγραφέα Ντέιβιντ Γκραν με πρωταγωνιστή τον 43χρονο ηθοποιό.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 κι εξελίσσεται γύρω από μια φυλή Αμερικανών Ινδιάνων, που δολοφονήθηκαν σταδιακά όταν έγιναν πλούσιοι ανακαλύπτοντας πετρέλαιο στη γη τους. Το FBI, που ερεύνησε αργότερα σε βάθος της υπόθεση, αποκάλυψε μια απίστευτη συνωμοσία κι ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα στην αμερικανική ιστορία.

«Όταν διάβασα το βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν, αμέσως άρχισα να το κάνω εικόνα- τους ανθρώπους, τα σκηνικά, τη δράση- κι ήξερα πως έπρεπε να το κάνω ταινία. Είμαι κατενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον Έρικ Ροθ [σ.σ. έχει αναλάβει το σενάριο] και ξανά με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για να μεταφέρουμε στην οθόνη αυτή την ιστορία», σχολίασε ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί ξανά το 2002 στο «Gangs Of New York», το 2004 στο «The Aviator», το 2006 στο «The Departed», το 2010 στο «Shutter Island» και στο υποψήφιο για Όσκαρ «The Wolf Of Wall Street» το 2013.

Με πληροφορίες από Variety