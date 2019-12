Η Κιμ Καρντάσιαν στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα αλλά η ολόλευκη διακόσμηση θύμισε κάτι άλλο στους φανς της, που κατέκλυσαν το Twitter με χλευαστικά σχόλια.

Η διάσημη σταρ, που είναι γνωστή για την μίνιμαλ αισθητική του σπιτιού της, αποκάλυψε πρόσφατα στους θαυμαστές της τον εορταστικό στολισμό, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κάτι τύπου λευκούς «πύργους», στοιχισμένους στον διάδρομο.

«Τα λατρεύω, είναι τόσο ευφάνταστα, σαν το Whoville, αλλά σε λευκό», σχολίασε η Κιμ για την διακόσμηση.

Ωστόσο οι περισσότεροι χρήστες δεν συμμερίστηκαν τον ενθουσιασμό της για τα διακοσμητικά, τα οποία παρομοίασαν με τεράστια ταμπόν.

«Μόνο εγώ νομίζω πως δείχνουν σαν ταμπόν;», σχολίασε ένα χρήστης, με άλλους να υποστηρίζουν την ίδια στιγμή πως τα διακοσμητικά μοιάζουν με sex toys. «Η Κιμ Καρντάσιαν στόλισε το σπίτι της με λευκούς χριστουγεννιάτικους δονητές», έγραψε κάποιος άλλος.

You do you...I just never thought butt plugs would be an appropriate Christmas decoration. But I'm poor so I can't relate to rich people — NotTodayGinger (@NotToda96433341) December 7, 2019

Kim Kardashian decorates her home with giant white Christmas dildos. pic.twitter.com/j8kOx9dEQA — Mike Sington (@MikeSington) December 6, 2019

Someone please tell Kim Kardashian that these are not Christmas trees these are giant tampons... pic.twitter.com/G5ngCDo58Z — Sidra (@ByeGuys19) December 6, 2019

'They look like tampons!': Kim Kardashian fans TROLL the star over her all-white #Christmas decorations pic.twitter.com/B6UOgAJfxC — Hans Solo (@thandojo) December 8, 2019