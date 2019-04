Για την εκπομπή World Party και τον Σάκη Τανιμανίδη μίλησε ο Γιώργος Μαυρίδης, που αποκάλυψε τι τον πίκρανε από τη σχέση και τη συνεργασία τους αλλά και ποια ήταν η αιτία που έδωσε τέλος στη φιλία τους.

Ο γνωστός tattoo artist και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη , όπου μεταξύ άλλων, μίλησε τον τρόπο που γνωρίστηκε με τον Σάκη Τανιμανίδη, πώς προέκυψε η ιδέα για την επιτυχημένη εκπομπή World Party και γιατί σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο να μην μιλάνε καν.

«Πολλές φορές προσπαθούμε να μην πούμε. Δεν πρόκειται να σου πω την αλήθεια ποτέ. Σου είμαι πολύ ειλικρινής. Για κάποιον λόγο δεν θέλαμε να το συνεχίσουμε το Word Party. Ήταν συνολική απόφαση. Μου άφησε πικρία όλη αυτή η ιστορία. Μιλάω πάντα για τον εαυτό μου. Προφανώς δεν μιλάμε, προφανώς δεν είμαστε φίλοι, δεν έχω κάτι να είμαι μαλωμένος. Δεν είναι μια απόφαση δικιά μου. Με ρώτησες πριν για πικρία. Στο τέλος της εκπομπής έγραφε «είναι μια ιδέα του Σάκη». Ακυρώνεις δέκα ανθρώπους από πίσω. Δεν το κάνεις αυτό, τους ακυρώνεις. Για να πεις είμαι δημιουργός του concept πάει να πει έχεις τα λεφτά και είπες θα σας πληρώνω στην ώρα σας. Έτσι έγινε; Τον πιλότο πλήρωσα, τον πιλότο πλήρωσε ο άλλος... Δανεικά σου έδωσα... Εμείς δεν γυρίσαμε να πούμε ήταν δικιά μου ιδέα. Προφανώς αφήνεις στους άλλους μια πικρία. Δηλαδή πως το κάνεις; Δεν είναι ωραίο για τους άλλους. Αυτό με τους τίτλους τέλους δεν με ένοιαζε πολύ. Με ένοιαζε άλλο πράγμα. Όταν τελειώσαμε σε συνεντεύξεις για το που βρήκε τα λεφτά απαντούσε οικογένεια και φίλοι. Ρε κολλητέ την ψυχή μου έχω δώσει. Αν μη τι άλλο πες ο Γιώργος. Το έκανα, δεν είναι ψέματα. Όταν ήσουν δύσκολα ήμουν δίπλα σου. Δεν είναι ωραίο. Δεν το κάνεις σε ανθρώπους που είναι δικοί σου. Τους στηρίζεις. Στην πορεία φαίνεται αν θα εξελιχθεί μια σχέση. Σου δώσαμε ψυχή και χρήματα, σε στηρίξαμε», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαυρίδης.

Δείτε το βίντεο:

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, ο Σάκης Τανιμανίδης, έκανε μια ανάρτηση στα social media, που πολλοί μετέφρασαν ως απάντηση σε όσα δήλωσε στην συνέντευξή του ο Γιώργος Μαυρίδη. «Never argue with somebody who believes their own lies», δηλαδή «Μην τσακώνεσαι με κάποιον που πιστεύει τα ψέματα που λέει», έγραψε στο μήνυμά του ο Σάκης Τανιμανίδης.