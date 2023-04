Το νέο του τραγούδι «Κενοδοξία/Βουλιμία», σε παραγωγή Odydoze, κυκλοφόρησε ο Νέγρος του Μοριά, το οποίο αποκαλεί «τραμπέτικο», καθώς, όπως λέει στο τραγούδι «είναι η συνάντηση του παλιού ήχου με το νέο».

Στο βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού, που περιλαμβάνεται στο νέο του δίσκο, ο Νέγρος του Μοριά εμφανίζεται με παραδοσιακή φουστανέλα, χορεύοντας υπό τους ήχους του κλαρίνου και της τραπ μουσικής.

«Απ' την μια είμαι Έλληνας/ Απ' την άλλη ο κομπλεξικός/ Αν βλέπω κάποιους με κοτσίδια ή να λένε «nigga»/ Γίνομαι επικριτικός» αναφέρει στη τελευταία στροφή του τραγουδιού του.

Μάλιστα, σε ένα σημείο του video clip ακούγεται το ρεπορτάζ που είχε γίνει από τον τηλεοπτικό σταθμό Star με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση, συμπεραίνοντας ότι οι νέοι στην Ελλάδα μπερδεύουν τον Κολοκοτρώνη (Γέρο του Μοριά) με τον Νέγρο του Μοριά.

«Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος απο την αφετηρία του νέου Ελληνικού έθνους κράτους και η χώρα τιμά την εθνική της παλιγγενεσία. Ωστόσο το θέμα της επανάστασης του 1821 μπερδεύει τους νέους που παρουσιάζουν τον Κολοκοτρώνη ως Νέγρο Του Μοριά και όχι ως Γέρο Του Μοριά» ακούγεται ο δημοσιογράφος.

Το τελευταίο άλμπουμ του Νέγρου του Μοριά κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, έχει τίτλο «ΘΡΑCOC» και σύντομα θα γίνει και η επίσημη παρουσίασή του.

Ο Νέγρος του Μοριά ή αλλιώς Black Morris είναι παιδί δεύτερης γενιάς μεταναστών με καταγωγή από την Γκάνα και πρωταγωνιστεί στην ελληνική ραπ σκηνή τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια.

Οι στίχοι του τραγουδιού «Κενοδοξία/Βουλιμία», του Νέγρου του Μοριά

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ήμουνα πολύ θράσυς

(θέλει θράσος, Σουρτούκη)

Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· (Αϊντα)

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον (πες τα 3x) δὸς ἡμῖν σήμερον·

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν (Τι έχεις να τους πεις ρε Σουρτούκη)

Των έξυπνων και των χαζών (Δόκτορα Νι) ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ

(Yo Ody, they gon' doze off ,of this one)

ΑΜΗΝ!

Το τραμπετικο…

Είναι ένας συνδυασμός του παλιού Ελληνικού ήχου με το σήμερα από τον Λυρικό Ζουλού και τον παραγωγό Odydoze

Είμαστε οι πρώτοι τραμπέτες ρε κουφάλες !

ΜΑΝΑ!

Μάνα έλα να δεις , το δικό σου το παιδί

Με διαόλια έχει μπλεχτεί, μα ο Θεός τον ευλογεί

(Πες τα Σουρτούκη να μάθω και 'γω)

Θέλω να στρώσω να φύγω μα πίσω με τρώει ο Σατανάς, Μάνα!

Πάει να με καταβροχθήσει και με παροτρείνει συχνά

Μάνα έλα να δεις , το δικό σου το παιδί

Με διαόλια 'χει μπλεχτεί, μα ο Θεός τον ευλογεί

Υο! Φέρε να τα πιώ, όλα να τα δοκιμάσω

Με τις μαλακίες που πήρα

Το κεφάλι μου θα χάσω

Φέρε αναπτήρα, μπαμ το σκάω!

Φέρε μια μπύρα να πιώ δεν μεθάω

Ήρθα για ένα κι ήπια πέντε

Τώρα όπου πάτε , σας ακολουθάω

Βάλε το μπρος άντε πάμε ξεκίνα

Το μάτι στην τσίτα, το σώμα μουδιάζει

Ήταν καιρός να βρεθούμε και τώρα που είπα καιρός

Εδώ πέφτει χαλάζι

Μα ετούτη η σούρα θα φέρει σκοτούρα

(Σκοτώνουμε βλάμη τον οργανισμό μας)

Δεν σου σηκώνεται βλάμη μου η πούτσα

(Φαγώνεσαι βλάμη αν λάστιχο πάθεις)

Αλλά κι οι γιατροί έχουν βγάλει αρκετά ναρκωτικά

Xanax, Molly, Κορτιζόνη και το Covid δεκαεννιά

Λένε το όρκο του Ιπποκράτη, όχι υποκειμενικά

Απο κάτω φακελάκι, τρώνε μεροκάματα

Άκατα μάκατα σουκουτουμπέ

Φάτε και πιέτε μέσα σε τεκέ

Η Χώρα μου δεν θα πεθάνει ποτέ

Μα ξέχασαν τις παραδόσεις αυτές

Το τραμπέτικο

Βάλτε το στο τεφτέρι σας γιαρμάδες!

Λοιπόν διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος απο την αφετηρία του νέου Ελληνικού έθνους Κράτους

Και η χώρα τιμά την εθνική της παλιγγενεσία

Ωστόσο το θέμα της επανάστασης του 1821 μπερδεύει τους νέους

Που παρουσιάζουν τον Κολοκοτρώνη ως Νέγρο Του Μοριά

Κι όχι ως Γέρο Του Μοριά

Πες τα ρε Ζουλού!

Η γενιά μου έχει φάει μάπες , λες κι ήταν οι αντάρτες

Έχουν φάει τζουριές και μώλωπες γιατί ήταν μετανάστες

Έχουν φάει - την αναμονή για την διαμονή

Έχουν φάει - δίχως εξήγηση , την απόρριψη

Η Ελλάδα που αγαπάω τρώει τα παιδιά της

Στις εισπράξεις , στις συντάξεις, στο τιμόνι, σε απελάσεις

Εθυμωσα όταν είδα δε γνωρίζει τα έθιμα της

Γιατί έχει φαγωθεί με τις δυτικές να μοιάσει (Είναι sad!)

Τώρα έγινα θρασύτατος

Μιλάω αισχρά είμαι λαογραφικός

Πιστεύω στο Θεό στον έναν παντοκράτορα

Που είναι επιβλητικός

Απ την μια είμαι Έλληνας

Απ την άλλη ο κομπλεξικός

Αν βλέπω κάποιους με κοτσίδια ή να λένε «nigga»

Γίνομαι επικριτικός

Καλλιτέχνες ! Θα σας φάω όλους λάχανο

Είμαι παιδί του θεού που θα φάει τα φράγκα του σε ένα μισάωρο

Σε μπουκάλια, σε σφηνάκια , σε βενζίνες , σε τσαχπινες, και σε ντρόγκια

Μου φάγαν την ενέργεια μου, την προσωπικότητα μου και τα χρόνια