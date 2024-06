Η Αριάνα Γκράντε μιλά πρώτη φορά για το σκάνδαλο του Nickelodeon και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων ηθοποιών

Πολλοί άσκησαν κριτική στη μέχρι τώρα στάση της Αριάνα Γκράντε απέναντι στις σοκαριστικές αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ Quiet on Set, που έφεραν στο προσκήνιο κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και κακοποιήσεις, ρατσιστικές συμπεριφορές και μισογυνισμό, στο παρασκήνιο κάποιων από των πιο επιτυχημένων σειρών του Nickelodeon, του μεγαλύτερου αμερικανικού καναλιού με παιδικές εκπομπές, που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Θύματα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, αλλά και ανήλικοι πρωταγωνιστές.

Η Αριάνα Γκράντε, πριν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες σταρ της παγκόσμιας ποπ μουσικής σκηνής, έγινε πρώτα γνωστή από τον ρόλο της ως Κατ στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon, Victorious, ενώ στη συνέχεια ενσάρκωσε ξανά τον ίδιο ρόλο στη σειρά Sam & Cat. Παρά τον ντόρο και τον αποτροπιασμό που προκάλεσαν αυτές οι αποκαλύψεις για την πραγματική και σκοτεινή πλευρά του εκ πρώτης όψεως φωτεινού και πολύχρωμου κόσμου, φτιαγμένου ειδικά για παιδιά, universe του Nickelodeon, είχε τηρήσει σιγήν ιχθύος. Μέχρι χθες.

Η Γκράντε, δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ Quiet on Set του Discovery, όμως ήταν αρκετές οι σκηνές με πρωταγωνίστρια την ίδια, που προβλήθηκαν σε αυτό. Χαρακτηριστική, μία σκηνή από το Victorious που έχει σχολιαστεί έντονα, χρόνια τώρα, για σεξουαλικοποίηση ανηλίκου, με την Αριάνα Γκράντε στα 16 της να γλείφει τα δάχτυλα των ποδιών της, σε ένα "κωμικό" σκετσάκι στο πλαίσιο του πρώτου επεισοδίου της σειράς. Σε συνέντευξή της στις 12 Ιουνίου στο πόντκαστ Podcrushed, του ηθοποιού Πεν Μπάντζλι - ο οποίος, λογικά καθόλου τυχαία- εμφανίζεται και ως το αντικείμενο του πόθου της Αριάνα Γκράντε στο νέο της videoclip για το ''The boy is mine'', πήρε θέση για πρώτη φορά και μίλησε για το πώς νιώθει η ίδια στον απόηχο των καταγγελιών και της προβολής του ντοκιμαντέρ.

''Πολλοί, δεν λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στο ότι εργάζονται στα φώτα της δημοσιότητας, και σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, από τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά, και το να πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα τα οποία αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν τα θύματα που βγήκαν και μίλησαν... Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πόσο με καταρρακώνει να τα ακούω αυτά''.

Η Γκράντε μίλησε για το πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί ένα παιδί από τις αντιδράσεις των ''μεγάλων'', χωρίς να κατανοεί ακριβώς το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. ''Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πίσω από το πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα παιδιά να καταφέρουν να κάνουν τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες να γελάσουν'', είπε συμπληρώνοντας, ''Νομίζεις πως εκείνη την ώρα κάνεις κάτι σπουδαίο. Πως είσαι αστείος''. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να αναφερθεί στο πώς το καστ του Victorious είχε πειστεί από τους ενήλικους συντελεστές του, ότι το "ώριμο" χιούμορ που παρήγαγαν και οι υπαινιγμοί, ήταν και αυτά που τους έκαναν "cool''. ''Tώρα, όταν αναλογίζομαι αυτά τα αποσπάσματα, σκέφτομαι... Όντως, τώρα;''

Κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες σκηνές της Αριάνα Γκράντε από τη σειρά, οι οποίες προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ, υπήρχαν μόνο στα επεισόδια στο site της σειράς και δεν προβλήθηκαν στην τηλεοπτική του εκδοχή.

''Όσα δεν πήραν έγκριση, με κάποιο τρόπο κατάφεραν να "τρυπώσουν" στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ήταν μία ακόμα ανακάλυψη για εμένα", συνέχισε. ''Το επεξεργάζομαι... θα έλεγα πως νιώθω αναστατωμένη".

Aν και παραδέχθηκε πως μέσα της επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το σόου και τις αναμνήσεις της από αυτό, τόνισε πως “όλοι μας (εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές της) έχουμε πράγματα να θυμόμαστε, και κατανοούμε το προνόμιο που μας δόθηκε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες και να γίνουμε κομμάτι κάτι τόσο σημαντικού για πολλά μικρά παιδιά''.

Οι θεατές παίρνουν θέση

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, όλο και περισσότερα αποσπάσματα σειρών του Nickelodeon γίνονται viral από θεατές που κατηγορούν το κανάλι ότι σεξουαλικοποιούσε τους τότε έφηβους ηθοποιούς του.

Δύο ακόμη σκηνές της Αριάνα Γκράντε που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των ορίων που σίγουρα ξεπεράστηκαν, είναι μία με την Γκράντε ξαπλωμένη ανάσκελα με το μισό σώμα της να κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού, με την ίδια να ρίχνει πάνω της νερό, και μία ακόμη σκηνή στην οποία προσπαθεί με τα χέρια της να στύψει μία πατάτα.





Τα πρόσωπα στο στόχαστρο των κατηγοριών

Αρκετοί είναι και οι ηθοποιοί που έχουν αρχίσει και μιλάνε για τις κακές τους εμπειρίες από την εποχή που δούλευαν στο Nickelodeon ως παιδιά-ηθοποιοί.

Ο πρώην παραγωγός, Νταν Σνάιντερ, κατηγορείται από τους ηθοποιούς, αλλά και από άλλους εργαζόμενους που συνεργάστηκαν μαζί του, πως ήταν υπεύθυνος για ένα άκρως τοξικό και αντιεπαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και για τον ψυχολογικό βασανισμό και τον εξευτελισμό άλλων ανθρώπων από τον ίδιο, εν ώρα εργασίας.

Ο Σνάιντερ αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα παραδέχεται πως οφείλει μια "ειλικρινή συγγνώμη" σε πολλούς ανθρώπους. Έχει ήδη καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των παραγωγών και δημιουργών του ντοκιμαντέρ, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο, αφήνουν αιχμές πως κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικους ηθοποιούς.

Ακόμη, ο Ντρέικ Μπελ, πρωταγωνιστής σε μία από της πιο επιτυχημένες σειρές του σταθμού, το “Drake & Josh”, που εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ, μήνυσε τον Μπράιαν Πεκ, ο οποίος τους βοηθούσε να μάθουν τα λόγια των ρόλων τους, για σεξουαλική κακοποίηση το 2004. Ο τελευταίος, έχει καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκισης.