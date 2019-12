Μου αρεσει αρκετα ενα παιδι αλλα η κατασταση ειναι μεχ..

Ειχαμε φασωθει παλια και προσφατα εκανα κατι με φίλο του που με γουσταρε γιατί εβλεπα πως με εκεινον δεν γινεται κατι, και αφού ήταν καλός ο άλλος why not¿

του το είπα ότι μου την έπεφτε για να μην παραπονεθεί πως γίνεται κάτι πίσω από τη πλάτη του και είπε πως δεν τον ενοχλεί.

(Αυτός που μου αρεσει) είναι συμφοιτητής με φιλη μου και τους βαλανε μαζι εργασια και της πρότεινε σημερα να κανονίσουν σπίτι του "αν δεν είναι too much" της είπε, γιατί εγώ είμαι πολύ ιδιαίτερη για εκείνον και δεν ήξερε πως θα το παρω.

Η φιλη μου έχει αγόρι 3 χρόνια απο την ιδια σχολη και του είπε πως καλύτερα να φτιάξουν την εργασια στη βιβλιοθήκη όσο μπορούν για να μην γίνουν παρεξηγήσεις.



Μια με αποφεύγει, μου λέει για άλλες που είχε στο παρελθόν και την άλλη δειχνει πολυ ενδιαφέρον. Αν τον αφήσω στο διαβάστηκε με σπαμαρει. Παίζει ποδόσφαιρο και πριν παίξει έχει τύχει να έρθει να με δει έστω και για μισή ώρα

Το συζήτησα με την αδερφή μου που τον ξέρει και είπε πως δεν είναι καθόλου εκφραστικός τύπος και φοβάται μην δεθουμε παραπάνω και για αυτο αποφευγει να προχωραει το πραμα. Και επίσης ότι έχει άλλη μία ξανθιά και πως γενικώς του αρέσουν οι ξανθιές (έχω κατράμι μαλλί). Με συμβουλεψε να τον αφησω γιατί αξίζω καλύτερα και ότι έκανα πατάτα που δεν εμπόδισα τον φιλο του γιατί μπορεί να μου βγει το όνομα.