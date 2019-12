1) Μου φτιάχνει τη διάθεση η σαγηνευτική και υπερταλαντούχα Δάφνη Πατακιά στη σκηνή έναρξης της ταινίας ''Τζαμ'' του Τόνι Γκατλίφ.

Που τραγουδάει το τύπου σμυρναϊικο τραγούδι και χορεύει, τι αύρα θαυμάσια έχει αυτό το κορίτσι, τι ομορφιά, τι παρουσία.

Τι φωνή, με ξετρελαίνει.

Και η γυμνή της σκηνή στο ξενοδοχείο στην ταράτσα ανάμεσα στα σεντόνια τα απλωμένα. Πολύ ερωτικά κνηματογραφημένη αυτή η σκηνή.



2) Επίσης ο συγκινητικός τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει το τραγούδι η Λάιζα Μινέλλι στην ταινία ''καμπαρέ'' στο φινάλε της ταινίας.

Καλά, σε όλη την ταινία είναι εξαιρετική, αλλά ειδικά στο φινάλε, τι λυτρωτική συγκίνηση μού προσφέρει.



3) Η φιλία μεταξύ Μαίρης και Μαξ, στην καλύτερη, πιο συγκινητική και ποιοτική ταινία κινουμένων σχεδίων που έχω δει.

Τι αριστούργημα!



4) ''Under the shadow'' του Μπαμπάκ Ανβάρι. Η ταινία θρίλερ που λατρεύω. Μου αρέσει να την βλέπω ξανά και ξανά γιατί δεν είναι κλισεδιάρικη ταινία θρίλερ, παίζει με το μυαλό μου.



5)Λατρεύω το ζευγάρι Ίζαμπελ Κρέο και Τόμας Κρέο από το '' the fountain'' του Αρονόφσκι. Τους υποδύονται οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Ρέιτσελ Βάις και Χιου Τζάκμαν.



6)Ο τρόπος που με χτυπάει κατακέφαλα η αποκάλυψη στο ''Μέσα από τις φλόγες'' του Ντενίς Βιλνέβ. Κάθε φορά που το βλέπω εκπλήσσομαι σαν την πρώτη φορά, λέω τι αποκαλυψάρα είναι αυτή στο φινάλε, τι υπέρτατη ταινιάρα είναι τούτη εδώ, τι κόσμημα για τον κινηματογράφο!



7)Το τελευταίο φιλί της Σάρλοτ και του Μπομπ στο '' lost in translation'' της Σοφία Κόπολα. Τους ήρωες ενσαρκώνουν ο Μπιλ Μάρεϊ και η Σκάρλετ Τζοχάνσον.



8) Η μοναξιά στο βλέμμα της Άννας Δήμου στην υπέροχη ταινία ''September'' της Πέννυς Παναγιωτοπούλου. Την ηρωίδα ερμηνεύει η πάντα εξαιρετική Κόρα Καρβούνη.



9) Η καλύτερη ελληνική ταινία μικρού μήκους. ''Απεταξάμην'' της Φρίντας Λιάππα με την αριστουργηματική Μαριτίνα Πάσσαρη. Ναι, προσωπικά, είναι για μένα η καλύτερη ελληνική ταινία μικρού μήκους.

Ο τρόπος που αποτυπώνεται η αστική μοναξιά και η επώδυνη υπαρξιακή κατάσταση της εφηβείας, τα εφηβικά άγχη όπως επίσης και ο ύμνος στην νεανική σεξουαλικότητα μέσα από την νεαρή Λουκία, την ηρωίδα της ταινίας.

Ταινία του 1980 κι ακόμα δεν μπορείς να την ξεπεράσεις αν την δεις. Από την υπερταλαντούχα και αδικοχαμένη Φρίντα Λιάππα.



10) Η ''ανθρωποφαγική'' κι ανταγωνιστική σχέση μάνας-κόρης στη ''φθινοπωρινή σονάτα'' του δασκάλου Ίνγκμαρ Μπέργμαν. Σάρλοτ και Εύα.

Σάρλοτ η Ίνγκριντ Μπέργμαν, Εύα η πάντοτε θαυμάσια Λιβ Ούλμαν.



11) Και για το τέλος, μια κωμωδία στην οποία πραγματικά θα ξεκαρδιστείτε στα γέλια με έξυπνο χιούμορ, γιατί εγώ σάχλες δεν βλέπω.

ΚΩΜΩΔΙΑΡΑ του Γούντι Άλεν , το ''take the money and run''.

Για ξεκαρδιστικό γέλιο, γελάω πολύ δυνατά κάθε φορά που κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου και βάζω να (ξανα)δω την συγκεκριμένη ταινία.





Τι ευτυχία προσφέρει η μεγάλη οθόνη στους ανθρώπους.

Έβδομη τέχνη. Σε γεμίζει χαρά.