Ρωτησα γιατι: Ειχα σχέση με μια κοπελα μεχρι το καλοκαιρι (Ιουλιο) μετα απο σχεση σχετικης αποσταστης (πηγαινοερχομουν συχνα) και οταν γυρισα μονιμα αποφασισε να με χωρισει αν και στεναχωριοταν πολυ γι αυτο, οπως και εγω εννοείται!

Παρα τις προσπαθειες μου μερικες εβδομαδες αργοτερα για να συναντηθουμε και να συζητησουμε αν μπορουμε να ξανασμιξουμε και να λυσουμε τα οποια εμποδια που μπορει να υπηρχαν ή και αυτα τα εμποδια που ειχε στις δικες της σκεψεις που μπορει να μην ηταν στην πραγματικοτητα (γι αυτο ηθελα να βρεθουμε να συζητησουμε), δεν δεχτηκε και μου ειπε οτι δεν ηθελε να συνεχισω να την πιεζω γι αυτο το θεμα και το σεβάστηκα! Γενικα η συμπεριφορα της ομως προς εμενα ηταν αρκετα αδιαφορη κατι που με πληγωσε, λες και χωρισαμε ασχημα ή σαν να μην υπηρξα ποτε στην ζωη της (τουλαχιστον ετσι μου έδειξε)



Εδω και 1 μηνα ομως περιπου κατα αραιά διαστηματα ανεβαζει καποια στορυ με τραγουδια, τα οποια ψαχνω να βρω τους στοιχους και (ισως να ειναι η ιδεα μου) ειναι σαν να εχει ψιλομετανιωσει.... χαρακτηριστικα το τελευταιο τραγουδι που ανεβασε ηταν το Majesty - Madrugada με μερικους απο τους στοιχους να ειναι οι εξης:

So am I good or bad

The way that things did turn out

I didn't just make you sad

And we cried and we cried on the phone

Oh but in my mind

You were never that all alone

Oh you were majesty

Your robes were heavy

.....

But in my mind

I could still climb inside your bed

And I could be victorious

Still the only man

To pass through the glorious arch of your head, oh

.....

And your treats were very red

Oh you were majesty

Now it's like I said

That spirit, it's dead now