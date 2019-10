Γύρισα μετά από μέρα διαβάσματος σε γνωστό αναγνωστήριο της Αθήνας, έκανα το μπάνιο μου, έφαγα, και μόλις άνοιξα τον υπολογιστή. Επιτελους σπιτι. Έφτιαξα το τσαγακι μου, έβαλα μουσικούλα το '' I wish i knew how it would feel to be free'' της Nina Simone και έπιασα να τελειώσω τα τελευταία κεφάλαιο στο βιβλιο μου. Νιώθω τόσο όμορφα.