Πόσο μου αρέσουν οι συναισθηματικές κι ευαίσθητες γυναίκες. Και οι άντρες αλλά και οι γυναίκες. Αλλά περισσότερο οι γυναίκες που δεν έχουν κάφρικο στυλ.

Οι συναισθηματικές, γλυκές, γούτσου-γούτσου κοπέλες μου αρέσουν.

Δεν μιλάω μόνο για τα ερωτικά. Και για φίλες και για γειτόνισσες και για συνθεάτριες και για τα πάντα.

Πολλοί τις αποκαλούν ''κλαψιάρες'' ή και με πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, αλλά εγώ αυτές βρίσκω αξιολάτρευτες.

Αυτές που ας πούμε συγκινούνται πολύ στην ταινία ''the end of the affair'' (που θα ξαναπολαύσουμε απόψε εμείς οι πιστοί συναισθηματίες στη μεγάλη οθόνη στο γνωστό χώρο προβολής ταινιών, στο Χυτήριο).

Που η καρδιά τους ραγίζει και υγραίνονται τα μάτια τους όταν μαθαίνουν τον λόγο που η Σάρα χώρισε τον Μόρις και την υπόσχεση που είχε δώσει και την ανάγκασε να μείνει μακριά του.

Εκείνες που η καρδιά τους και το σώμα τους φλογίζονται όταν παρακολουθούν στην οθόνη το ασίγαστο πάθος των δύο αυτών ηρώων, τα κορμιά τους που ενώνονται μέσα στην παραζάλη της ηδονής και στη συνέχεια βγάζουν το χαρτομαντηλάκι να σκουπίσουν τα δάκρυα που βρέχουν την άκρη των ματιών τους όταν οι δύο ήρωες χωρίζουν μέχρι να ξαναενωθούν στο σπαρακτικό συνταρακτικό φινάλε στο οποίο ξαναβουρκώνουμε από το πώς τα φέρνει τελικά η ζωή.

Αν είστε κι εσείς συναισθηματίας, άντρας ή γυναίκα, γράψτε αν θέλετε στα σχόλια ποιά ταινία σας συγκινεί.

Παρακαλώ θερμά μην κανιβαλίσετε με ύβρεις την εξομολόγηση.

Απευθύνεται σε συναισθηματικούς ανθρώπους όπως π.χ . την σχολιάστρια Night Black Fairy, την Imagine , τη Μαρία αλλά και ευαίσθητους ευσυγκίνητους άντρες-σχολιαστές, οπότε μην βρίσετε στα σχόλιά σας αν δε σας εκφράζει το θέμα.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό φθινόπωρο.