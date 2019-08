Ξεκίνησα να βλέπω κορεατικά σήριαλ πέρσι.Ειδα μερικά από τα καινούργια αλλά τα βαριόμουν εύκολα.Τα πιο παλιά πριν το 2012 ήταν τέλεια.Boys over flowers,My name is Kim Sam Soon, Coffee Prince και πάει λέγοντας.Δεν ξέρω είχα συνηθίσει τόσες αμερικανικες σειρές που είχαν συνέχεια γυμνό και είπα να κάνω την αλλαγή.16 επεισόδια και σου ψήνουν το ψάρι στα χείλη μέχρι να δεις ένα φιλί αλλά αξίζει με τα χίλια.Μετα πέρασα και στα γιαπωνέζικα τα σηριαλ.Εκει που έλεγα τι ωραίοι που είναι οι Κορεάτες(ειδικά ο Gong Yoo) ήρθαν οι Γιαπωνέζοι και μ'αποτελειωσαν.Ταυλανδεζικα δεν πολύ είδα γιατί μοιάζουν με τα μεξικάνικα και προσπάθησα να δω και Κινέζικα αλλά είναι όλα μεταγλωττισμένα(έλεος μεταγλωττιζουν τις κινεζικές διαλέκτους με standard mandarin).Φυσικά μιας και έπιασα το κομμάτι της Ασίας άρχισα να ακούω και λίγο kpop,jpop αλλά καθότι είμαι πιο visual άτομο με τραβηξαν περισσότερο οι σειρές.Παντως και από σινεμά δεν πάνε καθόλου πίσω παραγωγαρες,έχω ρίξει εγώ κάτι κλάματα.Θελω να δω και Βραζιλιάνικα αλλά δεν μπορώ να βρω πουθενά με υπότιτλους.Νομιζω τώρα πια με ταινίες,σειρές και μουσικές έχω ταξιδέψει σε όλη την υδρόγειο.Παλια ήμουν και εγώ σε και αυτούς που λένε ότι βλέπουν μόνο Αμερικανικά μέχρι που είπα τι στο διάολο ο υπόλοιπος πλανήτης που είναι;Εντυπωσιάστηκα!Και εμείς εδώ στην Ευρώπη κάνουμε τρομερές παραγωγές,η Ασία επίσης,η Αυστραλια,η Λατινική Αμερική δυστυχώς μόνο η Αφρική έχει μείνει λίγο πίσω πέρα από κάποια project από Νότια Αφρική.Να το κάνετε πάντως και εσείς να ψάχνετε ξένες παραγωγές αξίζουν!