Τον γνωρίζω χρόνια και πριν το Πάσχα άρχισε να με διεκδικεί. έχουμε βγει κάποιες φορές με έχει πάει παραλία βόλτα, θάλασσα, ταβερνάκι, καφέ κτλ., με έχει πάει σπίτι του, μέχρι και τη μαμά του γνώρισα, ΑΛΛΑ δεν έχουμε βγει ποτέ ακόμα για ποτό... ή σε εστιατόριο βράδυ...



Δύο σαββατοκύριακα πριν είχαμε πάει την κυριακή βόλτα και φαγητό ταβερνάκι σε θάλασσα μοναχικό μέρος όλη μέρα μαζί, μετά είχα πάει σπίτι του αλλά δεν ήθελα να γίνει κάτι γρήγορα και απλά φιληθήκαμε.



Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μου είχε πει πως θα πηγαίναμε για μπάνιο και ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ δηλαδή δεν με πήρε ποτέ και έβαζε βίντεο στα social με τους φίλους του από παραλίες και κλαμπ. Όταν του έστειλα παίζοντας το χαζή τί συνέβη και αν θα πηγαίναμε για μπάνιο όπως είχαμε πει μου είπε πως "είχε ζαλάδες και αρρυθμία". Είχα γίνει τούρκος η αλήθεια είναι θύμωσα πολύ αλλά δεν του το έδειξα. Μέσα στην εβδομάδα μου έστειλα μέσα στην καλή χαρά τι κάνω και πώς είμαι. ευτυχώς ήμουν εκτός αθηνών για δουλειές και του το είπα αλλά το έπαιξα καλούλα παρά τη συμβουλή των φίλων μου να το παίξω "bitch" και ό,τι γίνει και κανονίσαμε μπάνιο για το Σάββατο (χθες δηλαδή).



Από την Τρίτη που μου έστειλα δεν ξαναμιλήσαμε μέσα στην εβδομάδα και μου έστειλε το Σάββατο να πάμε για μπάνιο.



Χθες λοιπόν πήγαμε. Ήταν φουλ καβ----μένος και συνέχεια πήγαινε να με φιλήσει, να γίνει κάτι μέσα στο νερό κτλ. Το έπαιζα όμως κρύα γκόμενα γιατί για να είμαι ειλικρινής πολύ με χάλασε που είχε εξαφανιστεί και τώρα το έπαιζε σαν να μην τρέχει τίποτα. Του πέταξα σπόντα για το κλαμπ που πήγε το σάββατο και του είπα "ας μην πήγαινες πάω να κολυμπήσω" και τον έφτυσα για λίγο. του είπα ανοιχτά πως ξενέρωσα που είχε εξαφανιστεί το προηγούμενο και μου απάντησε "πως δεν το είχε σκεφτεί".



Αφού έβγαλα τον θυμό που είχα μέσα μου χαλάρωσα και όλα κύλησαν όμορφα. Πήγαμε πάλι σπίτι του, πάλι εκεί η μαμά, και άρχισε να με φιλάει. Του είπα πως "πηγαίνουμε λίγο γρήγορα" και μου είπε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θέλει να προχωρήσουμε όποτε είμαι έτοιμη και να πάμε σιγά σιγά και θα περιμένει. Επί 4 ώρες spooning στο κρεβάτι του. Αλλά "διείσδυση" δεν έγινε. Όλο χαδάκια, τρυφερός, δηλαδή δεν ήταν μόνο σεξουαλικό είχε και ζευγάρι στυλ. Είπε το εξής "πάμε χαλαρά σιγά σιγά και βλέπουμε".



Σε αυτό το σημείο να σημειώσω πως ήταν σε μακροχρόνια σχέση 4 χρόνια και χώρισε πριν 2 μήνες.



Μετά είδαμε ταινιούλα, αγκαλίτσα, φιλάκια στο μέτωπο χέρι χέρι κτλ. Κοιμηθήκαμε μαζί και ξυπνήσαμε μαζί. Όλο γλύκες "πώς κοιμήθηκες" κτλ κτλ. Φεύγοντας τον ρώτησα πότε θα τον ξαναδω (για να του δείξω πως έτσι κι εξαφανιστεί πάλι θα το κόψω τελείως γιατί δεν είμαι για όποτε θυμηθεί) και μου είπε πως "σήμερα δύσκολο το κόβω θα σε πάρω εγώ τηλ. και θα βρεθούμε μέσα στην εβδομάδα".



Και πριν λίγο βλέπω βίντεο στα social απο το ΙΔΙΟ κλαμπ που είχε πάει εκείνο το Σάββατο. τύπου "κάνω ό,τι γουστάρω γιατί μπορώ και είμαι λεύτερος γιατί θέλω".



Εγώ τώρα τι να πω? Δεν είναι φυσιολογικό που μου κακοφάνηκε? που στενοχωρήθηκα? Να μου πείτε, γιατί νιώθεις προδομένη? αφού ΔΕΝ είστε μαζί! Κάνετε hang out και no strings attached... Αλλά και πάλι, εμένα μου κακοφάνηκε πολύ δεν ξέρω... Αυτό που με τρώει πιο πολύ είναι που...δεν μου στέλνει τι κάνω....είναι σαν να μη ενδιαφέρεται όταν δεν είμαστε μαζί....Έχω ξενερώσει και πιστεύω πως δεν με θέλει. Από την άλλη όμως, γιατί με φέρνει σπίτι του κια μου γνωρίζει τους γονείς του περίεργο δεν είναι? Εννοώ, αν ήθελε ένα one night stand θα με πήγαινε στο αυτοκίνητο ή σε μοτέλ....



Ποια είναι γνώμη σας?