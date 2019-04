Αχχ......

Απο που να ξεκινήσω....

Έχουμε βρεθεί πάνω από 10 φορές αγαπάμε ο ένας τον αλλοκαι μιλάμε από τηλ. Κάθε μέρα έχουμε αγκαλιάσει πάνω από 4 φορές και δν έχω το θάρρος να τον φιλήσω τι να κάνω;;;;;

Εγώ δν έχω καλή εμπειρία.... Η εμπειρία μου είναι μόνο 1 πεταχτο πως να κάνω την κίνηση.... Επίσης δν ξέρω πως να κουνάω το στόμα μου και το πως να βάλω γλώσσα πες μ γτ κάθε φορά του μοιάζω με βλαμμένη..... Help me I'm in love and I can't kiss him what can I do?