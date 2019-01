gay αντρας εδω, 20



δεν εχω κανει coming out, 2 ατομα κοντινα παιζει να το εχουν καταλαβει κ ειναι κουλ με αυτο

ψαχνω εναν ανθρωπο στη ζωη μου να γεμιζουμε ο ενας τα κενα του αλλου, οχι να κανουμε οτι κανουμε σμρ κ μετα να μην ξαναμιλησουμε

επισης δεν ειμαι ο τυπος που γουσταρει τα κλαμπακια, ουτε τις γνωριμιες της βραδιας

πραγματικα δεν ξερω τι να κανω, ολοι σχεδον ψαχνουν καποιον να @@

γνωρισα μεσω ιντερνετ προσφατα ενα παιδι κ μιλουσαμε χαλαρα, ο μονος που δεν ηταν χυδαιος κ λιγουρης, και ξαφνικα σταματησε να απανταει στα μηνυματα..

φφφ



αυταα, happy new year everyone