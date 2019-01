Θέλω σαν τρελή να ψάξω το facebook του, το messenger, το Viber, τις φωτογραφίες του, το ιστορικό του στο google, τις φωτογραφίες και τις συνομιλίες που έχει διαγράψει, ποιους παίρνει τηλέφωνο που κάνει λάικ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.

Το θέλω πάρα πολύ να το κάνω αλλά δεν το κάνω γιατί σέβομαι το προσωπικά δεδομένα του.

Το λέω εδώ για να μην το κάνω και να φύγει αυτή τη παράνοια που νιώθω αυτές τις μέρες.



I feel sorry about me right now.