καλησπερα σε ολους και καλή χρονιά με ό,τι επιθυμείτε ο καθένας και η καθεμιά. Κάτι απλό θέλω να ρωτήσω γιατι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας.Αν εχεις μια συγκεκριμενη συμπεριφορα απο μια κοπελα, πχ ειναι γενικα ψυχρη απεναντι σου, δεν ανοιγεται συχνα, απανταει αραια κλπ ποσο πιθανο ειναι να κανεις λαθος και πχ να ειναι ντροπαλη αλλα να σε θελει; Δηλαδη αξιζει κατα τη γνωμη σας να συνεχιζεις να προσπαθεις ή απλα let it be και προχωραμε;