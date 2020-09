Είναι σίγουρο πως σε αυτή τη ζωή σου έχει τύχει τουλάχιστον μια φορά να προσπαθείς να σκεφτείς μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα ενώ παραγγέλνεις την τρίτη (μπορεί και παραπάνω) γύρα ποτά.

Από εκεί, όμως, μέχρι την υλοποίηση της ιδέας μεσολαβεί μια σειρά από συγκυρίες που πρέπει να είναι τόσο ευνοϊκές ώστε ο όρος right timing να αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση. Στην περίπτωση του Keenkies η ιδέα προέκυψε σαν εκείνο τον φωτεινό γλόμπο που βλέπαμε στα κλασικά εικονογραφημένα και πραγματοποιήθηκε με έναν τρόπο που θυμίζει ιστορίες παιδικής φαντασίας -ξέρεις, από αυτές όπου οι ήρωες συνεργάζονται σωστά και τελικά τα καταφέρνουν.

Ο Γιάννης Χρονόπουλος, που μετρά χρόνια στον χώρο της εστίασης, έψαχνε με τη γυναίκα του Μαρίνα - επίσης χρόνια στην εστίαση - χώρο για μεζεδοπωλείο όταν ξαφνικά τον «χτύπησε»η έμπνευση των λουκουμάδων μπροστά από το ιδανικό σημείο που έτυχε να ενοικιάζεται. Τα υπόλοιπα είναι πραγματικά ιστορία. Μία ιστορία όπου οι κατάλληλοι άνθρωποι βρέθηκαν στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή - Κάρολος Ευσταθίου στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Σόφια Μπαράκου στο graphic design και Κατερίνα Χαραλαμπίδου στα γραφιστικά και το στήσιμο καταλόγου – για να δημιουργηθεί ένα must spot που ορίζει τις γεύσεις αλλιώς.

Στην αρχική ιδέα των λουκουμάδων, αλμυρών και γλυκών ήρθε να προστεθεί το πεϊνιρλί - ως εναλλακτική ψητή βάση - και δίπλα στον έτσι κι αλλιώς εμπνευσμένο κατάλογο, στήθηκε ένα vegan μενού που κολάζει ακόμα και τον πιο πορωμένο κρεατοφάγο. Με βασική αρχή την ποιότητα των πρώτων υλών, που επιλέγονται προσεκτικά, οι προτάσεις του Keenkies έχουν να σου προσφέρουν κάτι που δεν έχει ξαναδοκιμάσει και μάλιστα σε με μια φιλοσοφία απολύτως environmental friendly (όλες οι συσκευασίες ανακυκλώνονται).

Για να πάρεις μια πρώτη γεύση θα πρέπει να ξεκινήσεις να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς - άλλωστε αυτό είναι που ορίζει έναν πραγματικό Keenkie - και να τολμήσεις να δοκιμάσεις αλμυρούς λουκουμάδες και γλυκό πεϊνιρλί. Στα must try είναι το Pastitsio με μοσχαρίσιο κιμά και μπεσαμέλ μοσχοκάρυδο ή πλευρώτους και μπεσαμέλ βρώμης στη vegan εκδοχή του, αλλά και Carbonara #Not με καπνιστό μπέικον και αρωματισμένη κρέμα γάλακτος ή τοφού και φυτική κρέμα σε μια εξαιρετική vegan συνταγή.

Στις γλυκές επιλογές θα βρεις την Keenkies με πραλίνα, φυστικοβούτυρο, Bueno, Kit Kat, Lila Pause, Smarties και Maltesers, αλλά και τη Foudoukara με φυτική πραλίνα φουντουκιού, πουράκια, βάφλα φουντουκιού και πιπέρι που τυχαίνει να είναι vegan αλλά τιμάται δεόντως απ' όλους. Εξάλλου, εδώ δεν υπάρχουν ταμπέλες αφού οι συνταγές απευθύνονται σε όσους απλώς αναζητούν μια άλλη διάσταση στο street food – και η ομάδα του Keenkies την προσφέρει απλόχερα.

Ό,τι κι αν επιλέξεις, μπορείς να το απολαύσεις σε λουκουμάδες που τηγανίζονται την ώρα της παραγγελίας ή πεϊνιρλί που ψήνεται επί τόπου, ενώ μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου συνταγή επιλέγοντας ανάμεσα σε μια σειρά από toppings, fillings ή λοιπά τζιτζιμπλίκια (όπως λέει το μενού). Ανάμεσα στις ξεχωριστές γεύσεις θα βρεις το Pitsini με καπνιστό cheddar και τραγανό μπέικον που θα σου θυμίσει κάτι από 90's όπως άλλωστε και όλη η ατμόσφαιρα του Keenkies με μουσικές old school και hip hop. Και μια συμβουλή: άσχετα με τη φιλοσοφία γεύσης που ακολουθείς, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις τις vegan προτάσεις, γιατί πολύ πιθανόν να γίνεις φανατικός τους.

Ένας χώρος minimal που σου προκαλεί ένα αυθόρμητο χαμόγελο από την πρώτη στιγμή, το Keenkies ήρθε στα Εξάρχεια για να αφηγηθεί την ιστορία μιας έξυπνης ιδέας που άλλαξε τη γεύση του street food αντιστρέφοντας τα δεδομένα.

Info:

Θεμιστοκλέους 56, Fb: Keenkies, Instagram: @keenkies

Tηλ. take away: 210 381 5278 και delivery μέσα από το Wolt και το e-food