ADVERTORIAL

Μία υγιεινή διατροφή και καθημερινότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά για όσο μένουμε στο σπίτι. Οι καθημερινές μας συνήθειες έχουν σίγουρα αλλάξει, αλλά τώρα - περισσότερο από ποτέ - χρειάζεται να προσέξουμε τι τρώμε, έτσι ώστε να διατηρήσουμε ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και μία γενικότερη σωματική ευεξία.

Ανεξάρτητα από τις νέες συνθήκες, η φροντίδα του εαυτού μας παραμένει σημαντική, ακόμα και στις πιο μικρές καθημερινές συνήθειες. Από το πρωινό, μέχρι τα snacks που θα απολαύσουμε όσο εργαζόμαστε στο laptop και τη γλυκιά γεύση μετά το βραδινό, χρειάζεται να επιλέγουμε γευστικές συνταγές με θρεπτικά συστατικά υψηλής ποιότητας, δείχνοντας καλοσύνη στον εαυτό μας αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τα Αλλατίνη Μπισκότα δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me συνδυάζονται ιδανικά με κάθε μας σπιτική συνήθεια, δίνοντάς μας την δυνατότητα να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ απόλαυσης και υγιεινής διατροφής, καθώς περιλαμβάνουν νιφάδες βρώμης, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και εκμεταλλεύονται την αυθεντική αξία ολόκληρου του σπόρου.

Στο πρωινό

Όσο ο καιρός καλυτερεύει και η θερμοκρασία ανεβαίνει, μπορούμε πλέον να πάρουμε τον πρωινό μας καφέ στο μπαλκόνι ή τον κήπο και να απολαύσουμε τη ζεστασιά του ήλιου, παίρνοντας την απαραίτητη βιταμίνη D. Μπορείτε να συνοδεύσετε τον καφέ ή το τσάι σας με τις νέες γευστικές συνταγές των αγαπημένων γεύσεων Αλλατίνη Μπισκότα δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με σταφίδες & κανέλα και Αλλατίνη Μπισκότα δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με μαύρη σοκολάτα, για να πάρετε όλη την απαραίτητη ενέργεια. Τα Αλλατίνη Μπισκότα δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με φουντούκι & χαρούπι είναι ο νέος γευστικός συνδυασμός που προστίθεται στις αγαπημένες συνταγές των μπισκότων δημητριακών της Αλλατίνη και συνοδεύει ιδανικά ένα γευστικό πρωινό.

Μετά τη γυμναστική

Η τακτική άσκηση είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έτσι ώστε να διατηρούμε μία καλή σωματική κατάσταση. Ακόμα και μερικά λεπτά γυμναστικής στο σπίτι, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον οργανισμό. Βέβαια, μετά από ένα session γυμναστικής πάντα χρειαζόμαστε λίγη ενέργεια, με ένα υγιεινό snack ιδιαίτερων γεύσεων. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μεγάλο, μαλακό Αλλατίνη Soft Cookie δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με γιαούρτι & σταφίδες ή ένα Αλλατίνη Soft Cookie δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με γιαούρτι, σοκολάτα & πορτοκάλι, που θα αποτελέσει το ιδανικό υγιεινό snack για την περίπτωση. Το στραγγιστό γιαούρτι και οι νιφάδες βρώμης συνδυάζονται αρμονικά, ενώ αποτελούν πηγή φυτικών ινών.

Κατά τη διάρκεια της δουλειάς

Καθότι οι εργασιακές υποχρεώσεις για πολλούς συνεχίζουν κανονικά από το σπίτι, χρειάζεται να παίρνουμε δόσεις ενέργειας και απόλαυσης έτσι ώστε να τονώσουμε την απόδοσή μας όσο δουλεύουμε από το σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε κάτι απολαυστικό και υγιεινό ως δεκατιανό, μπορείτε να απολαύσετε τις Αλλατίνη Μπισκοτο-μπουκιές 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με κράνμπερι ή τις Αλλατίνη Μπισκοτο-μπουκιές 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με μήλο & κανέλα, που θα σας αποτελέσουν τα ιδανικά snacks για μικρές δόσεις ενέργειας όσο εργάζεστε.

Μετά το βραδινό

Πλέον, τα βράδια μας περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες ταινίες, σειρές και χρόνο στον καναπέ. Γι' αυτό πολλές φορές, ίσως θελήσουμε μία γλυκιά γεύση για μετά το βραδινό μας ή ένα snack όσο παρακολουθούμε την αγαπημένη μας σειρά. Σε αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται να συμβιβάσουμε την επιθυμία μας για γλυκό, αφού το Αλλατίνη Soft Cookie δημητριακών 100% Ολικής Άλεσης Goodness in Me με γέμιση πραλίνα συνδυάζει την πλούσια γέμιση πραλίνας φουντουκιού, με δημητριακά 100% ολικής άλεσης σε ένα μεγάλο, μαλακό μπισκότο.