7 χρόνια πετυχημένης λειτουργίας και 15 εστιατόρια σε Ελλάδα και Κύπρο δεν είναι αρκετά για να εφησυχάσει η θεσσαλονικιώτικη ομάδα του αγαπημένου Estrella. Και αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, η δυναμική ομάδα ετοίμασε ένα νέο μενού για τους φανατικούς πελάτες του.

Τι θα δοκιμάσουμε φέτος; Πάντα βασισμένο στη φιλοσοφία του all-day μενού, τo Εstrella προτείνει επιλογές που ξεφεύγουν από το πλαίσιο του breakfast. Βασισμένο σε μια λογική comfort/casual food, με επιρροές από αμερικανικό diner και χτισμένο με τρόπο οικείο και κατανοητό από το κοινό του, το φαγητό του Estrella είναι πλέον trademark για όσους αγαπούν την ποπ γαστρονομία που δεν μένει ποτέ στάσιμη.

Φέτος θα βρούμε περισσότερες vegan και vegetarian επιλογές που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις mainstream γεύσεις, ενώ αντιστοίχως τα smoothies του Estrella με γάλα από ξηρούς καρπούς και χυμούς φρούτων ακολουθούν την ίδια λογική. To Ηealthy Living trend δεν αφήνει το Estrella ανεπηρέαστο, γι' αυτό και θα βρεις μεγάλη γκάμα υγιεινών επιλογών.

Οι σεφ ετοίμασαν για μας premium γλυκά με εκλεπτυσμένες γεύσεις, ανεβάζοντας το επίπεδο και παραμένοντας στην ίδια πάντα casual υπέροχη αισθητική.

Greek Yoghurt flan with tropical fruits and ganache montée.

Όσα έχουν κατακτηθεί πρώτα στο Estrella στον τομέα του brunch αλλάζουν ταχύτητα και συναντούν όλες τις τάσεις του εξωτερικού με φρέσκες προσθήκες και αλλαγές σε ήδη αγαπημένα πιάτα (π.χ. Bueno pancakes)!

Κλασικά πιάτα του παγκόσμιου street food scene, όπως τα hot dogs, έχουν φέτος την τιμητική τους και σερβίρονται with a twist σε χορταστικές μερίδες, με πολύ προσιτό value for money.

Μαζί με το φαγητό μπορεί κάποιος να δοκιμάσει μια νέα σειρά κοκτέιλ σε συνεργασία με το μπαρ Clumsies. Τα Clumsies Original Cocktails by Estrella είναι μια σειρά κοκτέιλ (Strawberry Daiquiri, Clumsy Negroni, Nostalgia με ρούμι, μπισκότο και φουντούκι, Forbidden fruit με περγαμόντο, λεμόνι και βανίλια) με την υπογραφή της βραβευμένης ομάδας του διάσημου και πολυβραβευμένου, πλέον, μπαρ της Αθήνας.

Πού θα βρεις Estrella; Σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Πειραιά, Νέα Σμύρνη, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Βόλο και Ρόδο. Στην Κύπρο στη Λεμεσό, στην Πάφο και στη Λάρνακα.

Σύντομα σε Mediterranean Cosmos, Χαλάνδρι και Λευκωσία.

Δείτε εδώ το νέο Μενού: