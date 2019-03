Το Μαύρο Πρόβατο

Ένα επιτυχημένο food story, βασισμένο στη δημιουργική κουζίνα

Είναι πια ένα από τα κλασικά και αγαπημένα στέκια του Παγκρατίου, κάτι που το έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου και το επιλέγεις όταν δεν θέλεις να πειραματιστείς με κάτι καινούργιο και θέλεις να είσαι σίγουρος ότι θα φας καλά και τίμια. Στο Μαύρο Πρόβατο δεν υπήρξαν συμπτώσεις, όλα ήταν ζήτημα επιμονής και αφοσίωσης.

Το περιβάλλον έχει δημιουργηθεί με σκοπό να ξεκουράζεται το μάτι και να ιντριγκάρεται για τις γεύσεις που θα ακολουθήσουν, οι πρώτες ύλες επιλέγονται κάθε φορά με μεγάλη προσοχή και γνώμονα την ποιότητα και το μενού αποτελείται από πιάτα που περιέχουν τη γευστική κουλτούρα του τόπου μας, όταν αυτή δεν εφησυχάζει αλλά προχωράει μπροστά με διάθεση συνεχούς ανανέωσης.

Αγαπημένα μας πιάτα θα είναι πάντα το τσιγαριστό αρνάκι, συνοδευμένο με μοσχοβολιστό γαμοπίλαφο, το οποίο μας ταξιδεύει εύκολα στην Κρήτη, το χοιρινό κατσαρόλας με τον πουρέ σελινόριζας που δεν θέλεις να τελειώσει, το οσομπούκο μπραζέ με γκρεμολάτα και πουρέ λαχανικών που λιώνει στο στόμα, αλλά και το κλέφτικο στη λαδόκολλα με πατάτες τηγανητές που είναι ο ιδανικός κρασομεζές.

Φυσικά, στο Μαύρο Πρόβατο γνωστές και πεντανόστιμες είναι και οι σαλάτες. Δοκίμασε, σίγουρα, τη «Δήμητρα» με μπρεζαόλα, σύρα, ρόκα, ανθότυρο και λάδι τρούφας και θα μας θυμηθείς.

Εννοείται, πως δεν θα φύγεις από το μαγαζί χωρίς να δοκιμάσεις το αφράτο μοσχαρίσιο συκώτι αλλά και την τηγανιά μανιταριών που περιέχει και σουτζούκι, για να συμπληρώνεται πικάντικα η απόλαυση. Κλείσε εγκαίρως τραπέζι και πήγαινε με την πρώτη ευκαιρία. Και μην ξεχάσεις να αφήσεις χώρο και για γλυκό στο τέλος. Σημασία έχει να ζήσεις ολοκληρωμένη την εμπειρία του.

Το Μαύρο Πρόβατο, Αρριανού 31, Παγκράτι, 210 7223469, 210 7123466, Facebook

Sapou

Μια αλλιώτικη ιστορία γεύσης, ταξιδιών και ονειροπόλησης

Όλα ξεκίνησαν με το πρώτο Sapou στην Αντίπαρο από τον Γιάννη Σαπουντζή, ο οποίος δεν φοβήθηκε να κάνει στροφή στην καριέρα του και από δύτης-αρχαιολόγος να γίνει επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και σεφ.

Και ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία του να ζήσει το όνειρό του, που ήταν αδύνατον να μην πετύχει. Αυτό αποδεικνύεται, εξάλλου, και από τη δημιουργία του δεύτερου Sapou στο Παγκράτι, το 2017.

Σε έναν όμορφο και κομψό χώρο, με το φως να το λούζει, η ομάδα του καλοκαιρινού Sapou έστησε ένα εστιατόριο που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και αποτελεί αγαπημένη επιλογή όλων εκείνων που εκτιμούν την έξυπνη και καθόλου βαρετή κουζίνα. Το περιβάλλον, φιλόξενο και άνετο, χαρακτηρίζεται από vintage πινελιές που αποδίδονται με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Το ίδιο συμβαίνει και με το μενού. Ακόμα και οι πιο κλασικές συνταγές έχουν ένα twist παραπάνω έμπνευσης και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον Γιάννη Σαπουντζή που επιμελείται τα πάντα. Ό,τι κι αν έχουμε δοκιμάσει στο εστιατόριο είναι φρέσκο και λαχταριστό.

Τα carpaccio θαλασσινών, ανάλογα με την εποχή, είναι απίστευτα εύγεστα, το ίδιο και τα ταρτάρ. Αλλά και τα κρέατα είναι επιλεγμένα με προσοχή από φάρμες στην Αμερική, στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα, μαγειρεμένα και καρυκευμένα με τον πιο σωστό τρόπο για να είναι το αποτέλεσμα πάντα το καλύτερο.

Με την έμπνευση να μη σταματάει λεπτό και με μαέστρο έναν άνθρωπο που δεν εφησυχάζει στιγμή, το Sapou είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Θα το λατρέψεις, είτε το επισκεφτείς με φίλους είτε με την οικογένειά σου.

Sapou, Ναϊάδων 2 & Αντήνορος, Παγκράτι, 210 7230626, Facebook

TreSorelle

Πίτσα και κοκτέιλ σε ένα φρέσκο, φωτεινό και ευαίσθητο περιβάλλον

Είναι ένα εμπνευσμένο πρότζεκτ, γι' αυτό και αγαπήθηκε αμέσως, όχι μόνο από τους locals του Παγκρατίου αλλά και απ' όλη την Αθήνα. Το Tre Sorelle είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσεις αυθεντικές, ιταλικές γεύσεις αλλά και μερικά από τα καλύτερα κοκτέιλ της πόλης.

Δημιουργημένο σε ένα πολύ καλό σημείο και με το daylight να το κάνει ακόμα πιο γοητευτικό, προσφέρει μια δροσερή ανάσα σε όποιον το επισκέπτεται.

Το μενού του δεν είναι φλύαρο αλλά μελετημένο στη λεπτομέρεια. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά αγνά και αυθεντικά ιταλικά. Η ζύμη της πίτσας ωριμάζει για δύο μέρες και είναι είτε από κλασικό αλεύρι είτε από αλεύρι ζέας.

Βέβαια, υπάρχει και η εκδοχή του ζυμαριού ενεργού άνθρακα, που είναι απίστευτα νόστιμη. Το topping κάθε πίτσας είναι εμπνεύσεις αρμονικές και ισορροπημένες. Από την απλή Μαργαρίτα μέχρι την Ταρτούφο με πλούσια βουβαλίσια μοτσαρέλα, τρούφα, ντοματίνια και βασιλικό, οι πίτσες ξεκάθαρα έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις γευστικές ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας.

Στο μενού υπάρχουν ακόμα χορταστικές σαλάτες, με αγαπημένη μας εκείνη με τα πράσινα λαχανικά, το ξινόμηλο, το προσούτο και το αρωματικό μπαλσάμικο.

Και καθώς η απόλαυση εκτοξεύεται στα ουράνια με το καλτσόνε γεμάτο σοκολάτα και μασκαρπόνε, το βλέμμα σου πηγαίνει στη μαρμάρινη μπάρα με τη λίστα κλασικών και signature cocktails. Εκτός από το Νegroni με πάγο από γκρέιπφρουτ, εξαιρετική επιλογή είναι το Ρaloma, με μεξικάνικη ψυχή και βάση την τεκίλα, αλλά και το διαχρονικό πια Cosmopolitan στο γοητευτικό, ψηλό ποτήρι.

Κάνε κράτηση πριν το επισκεφτείς και ετοιμάσου να ζήσεις μια ξεχωριστή εμπειρία. Τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και το προσωπικό εργάζονται σκληρά γι' αυτό.

Tre Sorelle, Αρχελάου 19, Παγκράτι, 211 4072172, Facebook

Άλφicon

Γεύσεις που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα

Αν κάπου ανάμεσα στη χατζιδακική πλατεία Προσκόπων και στο Καλλιμάρμαρο ακούσεις να συζητιέται κάτι, τότε θα πρέπει να αφήσεις τα βήματά σου να σε οδηγήσουν στο ατμοσφαιρικό νεοκλασικό της οδού Ηρώνδα.

Εκεί θα βρεις το Άλφicon, το πιο speakeasy σημείο της περιοχής, που κλείνει στις 2 Μαρτίου έναν χρόνο λειτουργίας και έχει γίνει γνωστό ήδη ως μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης και απόλαυσης.

Τα ταξίδια των δύο σεφ Έλβι Δημήτρη Ζύμπα και Νίκου Βοργία μετατρέπονται σε γαστρονομικές προτάσεις, δημιουργώντας ένα μενού που αλλάζει συνεχώς, αφού βασίζεται αποκλειστικά στα φρέσκα υλικά κάθε εποχής.

Λίγο πριν τελειώσει ο χειμώνας πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την κρεμμυδόσουπα που συνοδεύεται από χειροποίητο μοσχαρίσιο λουκάνικο και σφαίρες από μετσοβόνε, το μοσχάρι ταρτάρ που μαρινάρεται σε τριμμένο φουντούκι, αποξηραμένα μανιτάρια και λάδι τρούφας, αλλά και τη γαρίδα που ποσάρεται σε εκχύλισμα λαχανικών αρωματισμένων με λουίζα και συνοδεύεται από ελληνικό ντάσι, δηλαδή αποξηραμένα κελύφη γαρίδας, bisk αρωματισμένη με σησαμέλαιο και φρέσκο κόλιανδρο.

Τα συστατικά συνδυάζονται με έναν δημιουργικό τρόπο, παρουσιάζοντας πιάτα που δεν έχεις γευτεί ξανά, και συνοδεύονται από τα εκλεκτά βιοδυναμικά κρασιά ήπιας παρέμβασης που προέρχονται από τον ελληνικό αμπελώνα, ενώ για το τέλος σε περιμένει χειροποίητο εκλέρ με κρέμα από αλμυρή καραμέλα και φιστίκι, συνοδευόμενο από σορμπέ φιστίκι.

Εξάλλου, το Άλφicon συμμετέχει στις 21 Μαρτίου στην εκδήλωση «Goût de France - Good France», μαγειρεύοντας ένα γαλλικό μενού τεσσάρων πιάτων με υλικά της εποχής. Η ελληνική παράδοση συνδυάζεται με τη γαλλική γαστρονομία μέσα από τη μοναδική δημιουργική ματιά των σεφ του Άλφicon που γνωρίζουν καλά πως η γεύση δεν έχει σύνορα.

Άλφicon, Ηρώνδα 8, Παγκράτι, 216 9005059

[email protected], Facebook, Instagram

Βασίλαινας

H σύγχρονη ελληνική γαστρονομία ξετυλίγεται στο κέντρο της Αθήνας

Ο Βασίλαινας ξεκίνησε στον Πειραιά το 1920 και συμπληρώνοντας πλέον έναν αιώνα ιστορίας, γοητευτικός όσο ποτέ, με φινέτσα από τα παλιά, μητροπολιτική αύρα και σύγχρονο πνεύμα, αποτυπώνει αυτήν του τη μεγάλη διαδρομή στη γευστική φιλοσοφία του.

Ο κομψός και ατμοσφαιρικός χώρος με την υπέροχη σάλα και τη θέα που ανοίγεται μέσα από τις μεγάλες τζαμαρίες στο αλσάκι της οδού Βρασίδα, απέναντι από το Hilton, γίνεται το τέλειο σκηνικό για να απολαύσουμε βαθιά νόστιμη και δημιουργική ελληνική κουζίνα.

Αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό της πρώτης ύλης, ο σεφ Μανόλης Γαρνέλης δημιουργεί πιάτα μεστά και με γευστικό πλουραλισμό.

Το καλαμάρι σχάρας με σαλάτα μαυρομάτικα, μους καπνιστής μελιτζάνας και μαρμελάδα ντομάτας με λουκάνικο, το ταρτάρ τόνου με καπνιστή μαγιονέζα, το αυγό ποσέ με πατατοσαλάτα και καπνιστό χέλι, η σφυρίδα στα κάρβουνα με χόρτα εποχής φρικασέ, αλλά και η picanha από αρνάκι Βόνιτσας με πικάντικη ρεβιθάδα, σπανάκι και γκρεμολάτα μυρωδικών είναι μερικά από τα ξεχωριστά πιάτα που μπορούμε να απολαύσουμε στον ζεστό και οικείο χώρο του Βασίλαινα.

Ο sommelier Χάρης Χρυσικόπουλος, έχοντας στη διάθεσή του μια πολυσυλλεκτική κάβα με πάνω από 170 ετικέτες του ελληνικού και του ξένου αμπελώνα, απογειώνει τη γαστρονομική μας εμπειρία με εξαιρετικά wine pairings.

Όσο για το γευστικό φινάλε, η σοκολάτα με μπάλες bitter σοκολάτας και κρέμα λευκής σοκολάτας, φοντάν, κόκκινα φρούτα και σορμπέ φραμπουάζ αποτελεί μοναδική επιλογή από την pastry chef Μαρία Καπερώνη.

Εάν, πάλι, θέλετε να έχετε μια αξέχαστη, ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, χαλαρώστε και απολαύστε το μενού γευσιγνωσίας 7 πιάτων, καθώς ο Βασίλαινας είναι το πρώτο εστιατόριο που είχε την ιδέα των ολοκληρωμένων μενού γευσιγνωσίας ήδη από το μακρινό 1928.

Βασίλαινας, Βρασίδα 13, περιοχή Χίλτον, 210 7210501,

www.vassilenas.gr, Facebook, Instagram



Neuf

Το all day bistro που φέρνει τη Γαλλία στην Αρχελάου

Άνοιξε την περίοδο των γιορτών κι έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρόνο να δώσει το δικό του χρώμα (είναι μπλε!) στον πιο ζωντανό δρόμο του Παγκρατίου.

Το Neuf είναι όμορφο και καλοστημένο, με έργα τέχνης –κάποια εμπνευσμένα από τον Τουλούζ Λοτρέκ–, για να υπάρχει πιο έντονος συνειρμός με τη Γαλλία, και με διάθεση να δίνει καθημερινά ευκαιρίες χαλάρωσης στους επισκέπτες του.

Στο Neuf θα πας το πρωί για τον εκλεκτό, αρωματικό καφέ του και το απίθανο brunch. Θα επιστρέψεις το μεσημέρι για να απολαύσεις κάποια από τις δημιουργίες του executive chef Δημήτρη Αϊδίνη. Ξεχωρίζει το μοσχαράκι μπουργκινιόν σε πουρέ σελινόριζας και το γαλλικό φρικασέ με κοτόπουλο.

Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις την περιζήτητη, αυθεντική κις λορέν. Ελαφριά σαν αφρός, αλλά απρόσμενα χορταστική. Υπάρχουν ακόμα ιδιαίτερα σάντουιτς (θεϊκό αυτό με παστουρμά και τηγανητό αυγό) και πλούσιες σαλάτες με εκλεκτά υλικά.

Στο Neuf, όμως, θα έρθεις και το βράδυ. Θα καθίσεις στην μπάρα ή σε ένα από τα τραπέζια του, θα ακούσεις όμορφη μουσική που θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω τη μέρα σου και θα απολαύσεις ένα από τα γευστικότατα house cocktails ή ένα κρασί από τις προσεκτικά επιλεγμένες ελληνικές και ξένες ετικέτες του. Θα βρεις και βιολογικά κρασιά.

Μπορείς ακόμα να τσιμπολογήσεις ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τυριά (δοκίμασε το γκούντα ωρίμανσης 36 μηνών) αλλά και μπρουσκέτες διαφόρων εμπνεύσεων. Μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά στην πολύ καλά ενημερωμένη λίστα με τις μπίρες. Το Neuf είναι έτοιμο να γράψει τη δική του ιστορία στο Παγκράτι. Να είσαι εκεί, να το ζήσεις από κοντά.

Neuf, Αρχέλαου 9, Παγκράτι, 210 7223724, Facebook

MyPastaFlora

Γλυκές μέρες και ατμοσφαιρικές νύχτες βγαλμένες από τα '50s

Όταν φωνάζεις τη γιαγιά σου Πάστα Φλόρα, ακούγεται γλυκό... Όταν όμως εσύ δεν εννοείς το γλυκό αλλά τη Μαίρη Αρώνη, τότε είναι σίγουρο ότι η γιαγιά έχει πολύ περισσότερα να πει. Αυτή η γιαγιά, πάντως, έμαθε να φτιάχνει την πιο τέλεια pasta flora για να τιμήσει το παρατσούκλι της και κατέληξε να βάλει τη δική της υπογραφή στο My Pasta Flora, που αναβιώνει τις δεκαετίες του '50 και του '60 σε έναν all day χώρο.

Οι καναπέδες εποχής που προέρχονται από παλαιοπωλεία θυμίζουν το σαλονάκι παλιάς ελληνικής ταινίας και σε καλούν να απολαύσεις τον καφέ, τις γεύσεις αλλά και το κοκτέιλ ή το κρασί σου με τη συνοδεία ενός πλατό.

Η pasta flora, φυσικά, έχει την τιμητική της σε διάφορες εκδοχές (μήλο, βερίκοκο, βύσσινο και σοκολάτα), ενώ κάθε εβδομάδα εναλλάσσονται στο μενού διαφορετικές αλμυρές και γλυκές γεύσεις, με must την τάρτα με μπεσαμέλ, αυγό μάτι και προσούτο, το carrot cake στην πιο ελληνική εκδοχή του, αφού το topping γίνεται με παραδοσιακό κρητικό τυρί, καθώς και το κλασικό αμερικανικό red velvet cake.

Το βράδυ η wine list που επιμελείται η Mr Vertigo με ετικέτες από τον ελληνικό και ιταλικό αμπελώνα συνδυάζεται με τη ρετρό ατμόσφαιρα που γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερη στις live jazz βραδιές που διοργανώνονται κάθε τόσο.

Όσο για το πιάνο που θα δεις μέσα στο υπέροχο αυτό μπιστρό, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αφού κάθε Παρασκευή ένας πιανίστας με τη μουσική και τη φωνή του σε ταξιδεύει στις μουσικές δεκαετίες των '50s και των '60s με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Αν το παρελθόν σάς συγκινεί, το My Pasta Flora θα σας ενθουσιάσει!

My Pasta Flora, Φρυγίας 11 & Λυδίας, Βύρωνας, 213 0314568

www.mypastaflora.gr, Facebook, Insagram

Cupola

Η ιταλική παράδοση στην πιο γευστική της εκδοχή

Επειδή η ιταλική κουζίνα έχει εισχωρήσει στην ελληνική καθημερινότητα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, είναι απαραίτητο να δοκιμάσεις τις αυθεντικές ιταλικές συνταγές για να αντιληφθείς την ιδιαιτερότητα και τη φίνα κουλτούρα που αυτές αναδεικνύουν.

Το Cupola είναι ένα ιταλικό εστιατόριο που θα σε μαγέψει με τις γεύσεις αλλά και το περιβάλλον του, επιβεβαιώνοντας ότι η μαγειρική είναι μέρος του πολιτισμού κάθε χώρας.

Η αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα που ψήνεται στον παραδοσιακό ναπολιτάνικο φούρνο θα σε κάνει να ξεχάσεις οποιαδήποτε άλλη έχεις φάει, αφού ο τρόπος ψησίματος από μόνος του προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα γεύσης.

Τα φρέσκα ζυμαρικά που παρασκευάζονται στο Cupola, τα ραβιόλια γεμιστά με φρέσκα μανιτάρια, οι μαφαλντίνες με παντζάρι και, φυσικά, η αυθεντική καρμπονάρα με μπουκατίνι είναι κάποια από τα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσεις.

Εξάλλου, οι επιλογές του μενού που επιμελείται ο σεφ Stefano Rossi είναι πολλές και συνοδεύονται από έναν ενημερωμένο κατάλογο με κρασιά από τον ιταλικό αμπελώνα, ιδανικά για να αναδείξουν κάθε γεύση ξεχωριστά.

Για το κλείσιμο δεν μπορείς παρά να απολαύσεις ένα κομμάτι αυθεντικού τιραμισού ή τη ζεστή σούπα από κόκκινα φρούτα, με παγωτό σαμπαγιονέ και καραμελωμένη σφολιάτα.

Ο πλήρης κατάλογος από aperitivi και κοκτέιλ θα ολοκληρώσει το γευστικό σου ταξίδι, ενώ το άνετο περιβάλλον του Cupola και η φιλική ατμόσφαιρα θα γίνουν όχημα για μια εμπειρία απόλαυσης που καταλήγει πάντα σε bravissimo!

Cupola, Ευφορίωνος 13, 211 4117444,

www.cupola.gr, Facebook, Instagram

Geppetto

Δίνει το happy end σε κάθε μέρα σου

Αν οι παιδικές ιστορίες σε κάνουν ακόμα να συγκινείσαι, τότε το Geppetto θα γίνει το στέκι που μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι και μιλά για το πώς οι γεύσεις και τα αρώματα μπορούν να δώσουν ένα happy end σε κάθε μέρα σου.

Το στυλάτο ύφος που δημιουργεί μια cozy ατμόσφαιρα είναι απλώς η πρώτη εντύπωση, γιατί ακολουθούν οι αρωματικοί καφέδες και τα ροφήματα, το ξεχωριστό brunch με συνταγές που θα σε ενθουσιάσουν και μια επιλεκτική σειρά από νόστιμα και υγιεινά τσιμπολογήματα για κάθε στιγμή της ημέρας.

Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις την ομελέτα του Geppetto, που είναι μια πραγματική αποκάλυψη, την ιδιαίτερη πίτσα αλλά και το αφράτο, μαλακό μπριός σολομού που θα ενθουσιάσει τον ουρανίσκο σου.

Από νωρίς το πρωί για καφέ μέχρι το βραδινό ποτό, αυτό το all day cocktail-espresso bar γίνεται εύκολα το στέκι για όσους αναζητούν μια φιλική ατμόσφαιρα που θα τους φτιάξει τη διάθεση.

O εκλεκτός μονοποικιλιακός καφές το βράδυ δίνει τη θέση του σε μια λίστα δημιουργικών κοκτέιλ που ενημερώνεται συχνά –οι φίλοι της βότκας δοκιμάστε οπωσδήποτε το Vodka once upon the time– αλλά και στην ενημερωμένη κάβα με ποτά για όλα τα γούστα, με must τη ροζ sangria.

Άλλωστε, στο Geppetto είναι πολύ πιθανό να σας φέρουν το ποτό σας πριν το παραγγείλετε, αφού η εξυπηρέτηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και γίνεται προσωπική σχέση. Οι μουσικές επιλογές του κινούνται ανάμεσα σε disco, soul, funky και γενικότερα fun ρυθμούς

Geppetto, Στίλπωνος 2, 210 7525665, Facebook, Instagram

Flamingo

Κάθε μέρα, όλη μέρα μια ξεχωριστή εμπειρία

Συνήθως, οι all day χώροι είναι εκείνοι στους οποίους μπορείς να πας οποιαδήποτε ώρα, πρωί ή βράδυ. Το Flamingo στο Παγκράτι είναι ένας all day χώρος στον οποίο θέλεις να βρίσκεσαι κάθε στιγμή της ημέρας (ή της νύχτας).

Με σήμα το εξωτικό πτηνό που βρίσκεται σε περίοπτη θέση μέσα στο μαγαζί, το Flamingo drinks and food stories αφηγείται τις πιο όμορφες ιστορίες γεύσης και χαλάρωσης μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, όπου ξεχωρίζουν τα μοναστηριακά τραπέζια, η μεγάλη μπάρα, αλλά και οι πλούσιες επιλογές comfort food για όλες τις ώρες.

Ξεκινώντας από το πρωί με πραγματικούς specialty coffees Area 51 από Βραζιλία, Κένυα, Αιθιοπία ή Ινδία και εξαιρετικό brunch που σερβίρεται καθημερινά 9:00-16:30, και τα Σαββατοκύριακα γίνεται ακόμα πιο πλούσιο, 10:00-18:00, το Flamingo αποτελεί προορισμό όπου το να περάσεις καλά φαίνεται τόσο απλό όσο και η φιλική ατμόσφαιρα, που σε κερδίζει αμέσως.

Στον κατάλογο των food stories, που επιμελείται ο σεφ Γιάννης Πολυζωίδης, το Βurger Ρulled Ρork με coleslaw και North Carolina bbq sauce, το Corn Pancakes με chili maple syrup και τραγανό κοτόπουλο και το hot dog με λουκάνικο Λευκάδας, μαρμελάδα μπέικον, τηγανητό κρεμμύδι και μαγιονέζα με μαύρο σκόρδο είναι στα must πιάτα που σερβίρονται μέχρι το βράδυ.

Η πρωτότυπη λίστα των κοκτέιλ φέρει την υπογραφή των Δημήτρη Ρούσσου και Μάριου Ηλιόπουλου, οι οποίοι ετοιμάζουν ιδιαίτερες συνταγές με διαφορετικές τεχνικές και με σιρόπια που παρασκευάζονται στο δικό τους εργαστήριο, στην κουζίνα του Flamingo.

O κατάλογος των κρασιών ανανεώνεται συνεχώς με ετικέτες από τον ελληνικό αλλά και τον ξένο αμπελώνα και συνοδεύονται από ιδιαίτερα πιάτα, ενώ οι funky, soul και jazz ήχοι ολοκληρώνουν την εμπειρία του Flamingo.

Μια εμπειρία που κάθε τόσο γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερη, με θεματικές βραδιές στις οποίες ποτό και φαγητό συνδυάζονται μοναδικά για να σε ταξιδέψουν σε άγνωστα μονοπάτια με οδηγό ένα flamingo.

Flamingo, Ευφράνορος 22-24, 211 4104639, Facebook, Instagram

Loukoumania, Παγκράτι

Ο λουκουμάς... χρόνια μπροστά

Δεν είναι απλώς μανία, είναι μια γλυκιά εμμονή που δεν θέλουμε να τελειώσει. Οι ξακουστοί λουκουμάδες του Loukoumania, μετά τα Γιάννενα, απ' όπου ξεκίνησαν, το Αγρίνιο και το Χαλάνδρι, έφτασαν και στο Παγκράτι για να κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη.

Είτε κλασικοί με κανέλα και μέλι, είτε σε κάποια εναλλακτική μορφή με διάφορα φανταστικά toppings, είτε γεμιστοί σε έξι γεύσεις, αυτοί οι λουκουμάδες θα γίνουν η νέα σου αγαπημένη συνήθεια.

Τραγανοί απέξω, αφράτοι από μέσα, συνοδευμένοι από φρέσκο παγωτό ή ενισχυμένοι με σοκολάτα, ξηρούς καρπούς, πολύχρωμη τρούφα και cookies, αυτούς τους λουκουμάδες δεν θα τους χορταίνεις.

Εκτός, φυσικά, αν θέλεις κάποια μέρα να τους αλλάξεις με την αλμυρή εκδοχή τους με Philadelphia, γραβιέρα Κρήτης ή φέτα ή με mini waffles με πραλίνα ή παγωτό.

Tip: Τηλεφώνησε και παράγγειλε και στο σπίτι.

Loukoumania, Ευτυχίδου 47, Παγκράτι, 212 1065998, Facebook

Τρίγωνο

Σου κάνει παρέα, ακόμα κι όταν είσαι μόνος

Αν στέκι είναι το μέρος όπου μπορείς να πας μόνος σου, χωρίς να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις παρέα, τότε το Τρίγωνο είναι ο προορισμός σου.

Ένα bistro café bar στο Παγκράτι που αποτελεί τα τελευταία χρόνια σταθερή αξία διασκέδασης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο αρωματικός πρωινός καφές γίνεται ακόμα πιο απολαυστικός μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστή και παρεΐστικη.

Οι μεσημεριανοί μεζέδες συνοδεύονται από κρητική ρακή και από τη φιλική διάθεση που αισθάνεσαι από την πρώτη στιγμή στο Τρίγωνο.

Όσο για το βράδυ, οι θαμώνες γίνονται μια μεγάλη παρέα που μοιράζεται το ίδιο μυστικό, απολαμβάνοντας κάθε τόσο live jazz ήχους σε έναν χώρο που θυμίζει δεκαετίες από το παρελθόν. Ακόμα κι αν βγεις μόνος, είναι σίγουρο ότι στο Τρίγωνο θα νιώσεις μέλος μιας μεγάλης οικογένειας.

Τρίγωνο, Αρχελάου 23 & Αμύντα, Παγκράτι, 210 7243085, Facebook

Κατσούρμπος

Όλη η Κρήτη στο Παγκράτι

Είναι ένα μαγειρείο και μας αρέσει να το βλέπουμε έτσι, γιατί η βάση της φιλοσοφίας αλλά και της επιτυχίας του είναι η απλότητα.

Ο Κατσούρμπος έχει ένα μενού εμπνευσμένο και αφιερωμένο στην Κρήτη και είναι το σωστό μέρος όταν θέλεις να δοκιμάσεις αυθεντικές γεύσεις από τη Μεγαλόνησο. Βέβαια, το πρώτο που θα σου αρέσει μπαίνοντας στο μαγαζί είναι το όμορφο, οικείο περιβάλλον του, που σε ταξιδεύει σε παλιότερες δεκαετίες.

Πρωταγωνιστής στη διακόσμηση του χώρου είναι το παλιό ψυγείο, το οποίο θυμίζει το μπακάλικο που υπήρχε παλιότερα στο ίδιο σημείο.

Σκούρα, ξύλινα τραπέζια, φωτογραφίες και αφίσες από τον θρυλικό «Μουσικό Αύγουστο» του Μάνου Χατζιδάκι στο Ηράκλειο συμπληρώνουν την ανεπιτήδευτη εικόνα που σε προετοιμάζει για όλα τα καλά που θα συμβούν μόλις παραγγείλεις.

Στις επιλογές σου είναι ό,τι αγαπάς να τρως από την Κρήτη. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις με έναν ντάκο λουσμένο στο κρητικό, αγνό ελαιόλαδο, ούτε, φυσικά, και να μη δοκιμάσεις τους μπουμπουριστούς χοχλιούς.

Πεντανόστιμο και τρυφερό είναι και το λεμονάτο αρνί με σταμναγκάθι, το γουρουνόπουλο κοκκινιστό με πράσο και σέλινο και το φημισμένο του γαμοπίλαφο με αρνί και γίδα.

Αν, πάλι, θέλεις κάτι απλό και απίστευτα νόστιμο, θα προτιμήσεις τα χειροποίητα ζυμαρικά με τον κόκορα κρασάτο. Το στιφάδο με κάστανα Χανίων είναι πραγματικά ποίημα. Εμείς, βέβαια, το αγαπάμε και για το χειροποίητο ψωμί του αλλά και για τα καλιτσούνια του με μάραθο και άγρια χόρτα.

Και όλα αυτά, βέβαια, πίνοντας γενναίες δόσεις ρακής, γιατί όταν μπαίνεις στον Κατσούρμπο είναι αδύνατον να μην παρασυρθείς σε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κρήτη. Κάνε κράτηση εγκαίρως και επισκέψου το μια μέρα που θα έχεις μεγάλη όρεξη. Οι μερίδες είναι μεγάλες, οι τιμές παραπάνω από τίμιες και οι γεύσεις απολαυστικότατες.

Κατσούρμπος, Αμύντα 2, πλ. Προσκόπων (έναντι αγάλματος Τρούμαν), Παγκράτι, 210 7222167, Facebook

monchou

Treat yourself like someone you love

Είναι καινούργιο, λαμπερό και όμορφο. Στα χρώματα της μέντας και του λευκού, δροσερό και γεμάτο τέλεια γεύση. Το mon chou στο Παγκράτι είναι μια νέα άφιξη που θα σε κάνει να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο τα προφιτερόλ.

Δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς και να μην απολαύσεις τα προφιτερόλ του, ακόμα κι αν έχεις ορκιστεί σε αυστηρή δίαιτα ή έχεις υποσχεθεί στον εαυτό σου ότι θα αποφεύγεις τη ζάχαρη.

Γιατί, πώς είναι δυνατόν να περιφρονήσεις αυτά τα λαχταριστά σουδάκια που γεμίζουν μπροστά στα αθώα μάτια σου με λαχταριστή, απαλή crème pâtissière τη στιγμή που τα παραγγέλνεις για να ικανοποιούνται αυτόματα όλες σου οι αισθήσεις;

Η διαδικασία είναι μια γλυκιά ιεροτελεστία που είναι αδύνατον να της αντισταθείς. Η σοκολάτα, υγείας και γάλακτος, ρέει άφθονη πάνω στα σου, το μπολάκι που φτάνει στα χέρια σου πανέμορφο και γευστικό μοσχοβολάει και η πρώτη κουταλιά είναι μια μικρή επίσκεψη στον Παράδεισο.

Φυσικά, στο mon chou μπορείς να απολαύσεις επίσης homemade κέικ, τάρτες και αλμυρά ή γλυκά κρουασάν, ειδικά αν το επισκεφθείς τις πρωινές ώρες, που μπορείς να συνοδεύσεις με αρωματικό, δυνατό καφέ.

Κι όλα αυτά με την καλύτερη εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο χαμόγελο από τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και φαίνεται να αγαπούν πολύ αυτό που κάνουν.

Το καλύτερο; Αν θέλεις ακόμα περισσότερη απόλαυση και για το σπίτι, μπορείς είτε να τηλεφωνήσεις στο μαγαζί είτε να στείλεις mail στο [email protected] και να ζητήσεις να σου φτιάξουν το οικογενειακό προφιτερόλ της αρεσκείας σου.

Μη χάνεις λεπτό. Είναι ωραίο να κανακεύεις με τα καλύτερα τον εαυτό σου.

mon chou, Ευτυχίδου 24 Παγκράτι, 211 113 9807, Κυρ. 11:30-18:30, Facebook, Instagram

Ξαθέρι

Εκλεκτό όσο η κρητική παράδοση

«Ξαθέρι» στα κρητικά σημαίνει «εκλεκτόν». Κι όταν οι Κρητικοί λένε «εκλεκτόν», το εννοούν! Το Ξαθέρι στην Καισαριανή είναι ένα εστιατόριο που αντιπροσωπεύει την εκλεκτή κουζίνα της Κρήτης στην πιο αυθεντική της μορφή. Συνταγές που έρχονται κατευθείαν από την ιστορική παράδοση του νησιού σερβίρονται καθημερινά σε έναν χώρο που σε μεταφέρει στο οικογενειακό τραπέζι της Κρήτης.

Χοχλιοί μπουμπουριστοί ή τσιγαριστοί με ανθότυρο, σκιουφιχτά μακαρούνια με απάκι κοτόπουλο, πολύχρωμες πιπεριές, ανθόγαλο και γραβιέρα Κρήτης, στάκα με αυγά, αρνάκι με σταμναγκάθι, χοιρινό με δίκταμο και, φυσικά, ο αυθεντικός ντάκος που σε κάνει να ξεχνάς οποιαδήποτε άλλη εκδοχή του είναι κάποια από τα πιάτα του καταλόγου που φτιάχνονται με φρέσκα υλικά, προερχόμενα κυρίως από την Κρήτη.

Στα ποτήρια ρέει άφθονη η κρητική τσικουδιά, το ρακόμελο παραγωγής «Ξαθέρι» αλλά και ο μαρουβάς, αυτό το υψηλόβαθμο παραδοσιακό κρασί από τα Κεραμιά Χανίων.

Στο φινάλε σε περιμένει σφακιανή πίτα με θυμαρίσιο μέλι, ενώ τα Σάββατα ζωντανή κρητική μουσική από διαφορετικά σχήματα δημιουργεί ένα γιορτινό κλίμα που σε παρασύρει στους ρυθμούς του.

Τις Κυριακές μπορείς να απολαύσεις την κρητική λύρα που παίζει ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Βεριδάκης, και να ζήσεις για λίγο τι σημαίνει φιλόξενη ατμόσφαιρα βγαλμένη από την ελληνική παράδοση.

Ο παιδότοπος που έχει δημιουργήσει το Ξαθέρι και το δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα απολαυστικό οικογενειακό τραπέζι ή για τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης που θα συζητιέται για καιρό.

Ξαθέρι, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 232, Καισαριανή, 210 7231719

www.ksatheri.gr, Facebook

ΠιάτσαΤσιπουράκι

Ο παράδεισος της τσιπουροκατάνυξης

Τσίπουρο, μεζές και καλή παρέα παραμένουν το Νο 1 στις επιλογές διασκέδασης των Αθηναίων. Ένα παραδοσιακό καφενείο στο Παγκράτι προσφέρει το κατάλληλο, ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εξαιρετικό τσίπουρο και γευστικότατους μεζέδες, ώστε να γίνει το αγαπημένο στέκι για τσιπουροκαταστάσεις. Ανοιχτό από νωρίς το πρωί, είναι ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας.

Ένα καφεδάκι το πρωί, μπιρίτσα το μεσημέρι και, φυσικά, μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να απολαύσεις –τι άλλο;– τσίπουρο και εκλεκτούς μεζέδες.

Θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε τσίπουρα και ούζα, αλλά και γευστικές επιλογές για να τα συνοδεύσεις, όπως ο γαύρος μαρινάτος, τα ρεβίθια, η μελιτζανοσαλάτα και το ξιδάτο χταπόδι. Όλοι οι μεζέδες έρχονται από το αδερφάκι του Πιάτσα Τσιπουράκι, τις ιστορικές Μουριές, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα του. Οι προσιτές τιμές σε συνδυασμό με όσα προσφέρει είναι ο λόγος που ξεχωρίζει και θα σε κάνει να το αγαπήσεις.

Πιάτσα Τσιπουράκι, Πλατεία Βαρνάβα 11, Παγκράτι, 210 7016100, Facebook, www.piatsatsipouraki.gr

Μουριές

Παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με μεράκι

Στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι οι Μουριές, μια οικογενειακή ταβέρνα, εδώ και πάνω από 40 χρόνια μάς προσφέρoυν καλό, μαγειρευτό φαγητό.

Σε έναν ζεστό και παραδοσιακό χώρο όπου σε υποδέχονται με φιλική διάθεση και χαμόγελο, ο σεφ Βασίλειος Σιόγκας καθημερινά ετοιμάζει με μεράκι μια τεράστια ποικιλία σε μαγειρευτά φαγητά, όπως λαδερά, ψητά αλλά και πιάτα της ώρας, χρησιμοποιώντας προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και συνταγές που τιμούν την παράδοση.

Η ποιότητα και η γεύση των πιάτων θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό, ενώ η ζεστή ατμόσφαιρα θα σε κάνει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου.

Οι λάτρεις της μαγειρίτσας πρέπει να δοκιμάσουν την περίφημη μαγειρίτσα των Μουριών, την καλύτερη ίσως της Αθήνας. Και αν βιάζεστε, μπορείτε πάντα να πάρετε φαγητό σε πακέτο ή να σας το φέρουν σπίτι.

Extra Tip: Κάθε Πέμπτη μπορείτε να απολαύσετε live μουσική.

Μουριές, Πλατεία Βαρνάβα & Κρησίλα, Παγκράτι, 210 7016100, Facebook