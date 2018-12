Το Εστιατόριο στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το εστιατόριο με τις ελληνικές γεύσεις και την καλύτερη θέα της πόλης.

Βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του ομορφότερου μουσείου της χώρας μας και αυτό από μόνο του αρκεί για να το κάνει το ιδανικό spot συνάντησης και απόλαυσης όλες τις ώρες της ημέρας. Με τη μεγάλη του σάλα, τη βεράντα με θέα στην Ακρόπολη και την κομψότητά του, αυτό το εστιατόριο δεν δημιουργήθηκε απλώς για να ξεκουράζει τους επισκέπτες του μουσείου αλλά περισσότερο για να φιλοξενεί όλους εκείνους που θέλουν να περάσουν μερικές ευχάριστες ώρες, δοκιμάζοντας εξαιρετικές γεύσεις.

Το μενού του είναι μια ωδή στα ελληνικά προϊόντα και στους Έλληνες παραγωγούς. Προϊόντα που έχουν επιλεγεί με αγάπη από την ελληνική φύση, όπως το τσάι από τον Όλυμπο, τα ελληνικά βότανα, τα οπωροκηπευτικά και τα παραδοσιακά εδέσματα που έρχονται απ' όλες τις μεριές της Ελλάδας, συμμετέχουν στο μενού, που έχει επιλογές τόσο για λαχταριστά πρωινά όσο και για χορταστικά μεσημεριανά γεύματα. Όλα αυτά σε value for money τιμές που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του μουσείου. Μάλιστα, κάθε Παρασκευή το εστιατόριο μένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και εμπλουτίζεται και με άλλες, μεσογειακές γεύσεις.

Για την παραμονή των Χριστουγέννων, ο σεφ θα ετοιμάσει παραδοσιακή γαλοπούλα με κάστανα και αρωματισμένο ρύζι και για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα μας περιμένει λαχταριστό λουκάνικο μαύρου χοίρου με πορτοκάλι, κόλιανδρο και ρύζι. Τι λες; Μήπως αυτές οι μέρες είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνεις την πρώτη σου επίσκεψη;



Tip: Ο χώρος, που μπορεί να φιλοξενήσει 350 άτομα, είναι ιδανικός για εταιρικά events!

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 210 9000915, www.theacropolismuseum.gr

Brothers in Law

Το αμερικανικό μπέργκερ έρχεται κοντά μας και επανασυστήνει το street food.

To πλούσιο μενού σε προκαλεί να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό κάθε φορά, ικανοποιώντας ακόμα κι εκείνους που έχουν γευτεί το γνήσιο αμερικανικό μπέργκερ.

Αν είστε από εκείνους που όταν ονειρεύονται τη Νέα Υόρκη κρυφά το μυαλό τους πηγαίνει στη γεύση του αυθεντικού μπέργκερ, τότε μάλλον θα πρέπει να βρείτε κάτι άλλο να φάτε όταν πάτε εκεί... Γιατί το νεοϋορκέζικο μπέργκερ βρίσκεται στην Ελλάδα και σερβίρεται εδώ και πέντε χρόνια στο Brothers In Law, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το απόλυτο street food επανασυστήνεται μέσα από συνταγές της κλασικής αμερικανικής κουζίνας, δημιουργώντας γεύσεις που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα των υλικών αλλά και την ιδιαιτερότητα στον συνδυασμό τους.

To πλούσιο μενού σε προκαλεί να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό κάθε φορά, ικανοποιώντας ακόμα κι εκείνους που έχουν γευτεί το γνήσιο αμερικανικό μπέργκερ. Φρέσκος, 100% μοσχαρίσιος κιμάς, αγνά λαχανικά, φρέσκο ψωμάκι και χειροποίητες πατάτες είναι τα must σε κάθε πιάτο, ενώ οι σαλάτες και τα starters είναι συνταγές που σε κερδίζουν με την πρώτη μπουκιά. Τα Crusty Chicken Stripes που έχουν παναριστεί σε μείγμα τορτίγιας και η Green Star Salad με πράσινα λαχανικά, φέτα, σουσάμι και dressing από ξίδι βαλσαμικό με μέλι είναι απλώς η αρχή, αφού ακολουθούν πιάτα όπως το κλασικό cheeseburger, έτσι όπως δεν το έχετε ξαναγευτεί, το The return of cowboy, με τα καραμελωμένα κρεμμύδια, και το πιο ιδιαίτερο Elvis, με φιστικοβούτυρο και τηγανητή μπανάνα.

Κι αν όλα αυτά σάς φαίνονται σαν ιστορίες από το Μανχάταν, μπορείτε πλέον να ανακαλύψετε μόνοι σας τη μοναδική εμπειρία του Brothers Ιn Law στο νέο κατάστημα της Γλυφάδας που είναι κοντά μας (κυριολεκτικά) από τις αρχές Δεκέμβρη.

Γιαννιτσοπούλου 8, Γλυφάδα, 210 8980210, Brothers in Law Burgers Athens, www.brothersinlaw.gr

Άλφicon

Εδώ οι γεύσεις αφηγούνται τα πιο όμορφα ταξίδια.

Πιάτα από τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που αλλάζουν κάθε τρεις μήνες, ακολουθώντας πιστά την εναλλαγή των εποχών αλλά και των αγαθών που προσφέρει η ελληνική φύση.

Οι ιστορίες από τα πιο όμορφα ταξίδια είναι αυτές που λέγονται από στόμα σε στόμα. Ακριβώς έτσι και το Άλφicon είναι το speakeasy σημείο που έχει γίνει γνωστό ως μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης και απόλαυσης. Στον ήσυχο πεζόδρομο ανάμεσα στη χατζιδακική πλατεία Προσκόπων και στο Καλλιμάρμαρο, στο ατμοσφαιρικό νεοκλασικό της οδού Ηρώνδα, το Άλφicon αφηγείται τις δικές του ιστορίες από τα ταξίδια των δύο σεφ, Έλβι Δημήτρη Ζύμπα και Νίκου Βοργία. Οι γαστρονομικές περιπλανήσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν μετατραπεί σε ένα εμπνευσμένο μενού που βασίζεται στα φρέσκα υλικά εποχής αποκλειστικά από ελληνικές παραγωγές, με αδιαπραγμάτευτο το στοιχείο της ποιότητας.

Πιάτα από τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που αλλάζουν κάθε τρεις μήνες, ακολουθώντας πιστά την εναλλαγή των εποχών αλλά και των αγαθών που προσφέρει η ελληνική φύση. Εδώ τα λαχανικά και το ψάρι έχουν την τιμητική τους το καλοκαίρι. Φυσικά, το κρέας μαγειρεύεται σε διαφορετικές εκδοχές τους χειμωνιάτικους μήνες. Η περίοδος των εορτών στο Άλφicon έχει τη δική της ξεχωριστή γεύση με προτάσεις όπως το αγριογούρουνο με ραγού μανιταριών, συνοδευόμενο από χειροποίητα ζυμαρικά, ή το τραχανότο με ξηρή Μαυροδάφνη και γλυκό σκόρδο, αλλά και το κατσικάκι Νάξου με φάβα και σάλτσα από ελληνικό καφέ και πορτοκάλι.

Ό,τι κι αν επιλέξει κανείς, μπορεί να το συνοδεύσει με κάποιο από τα εκλεκτά βιοδυναμικά κρασιά ήπιας παρέμβασης που προέρχονται από τον ελληνικό αμπελώνα, σε ένα μενού που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ετικέτες, οι οποίες επίσης εναλλάσσονται ανάλογα με την εποχή. Ο εσωτερικός μίνιμαλ χώρος του κτιρίου, που χρονολογείται γύρω στο 1894, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εξαιρετικής αισθητικής, ενώ πρόσφατα συμπληρώθηκε από την privé αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 άτομα στον χώρο της κάβας, όπου επικρατούν τα αυθεντικά τούβλα του νεοκλασικού κτιρίου.

Το όνομα «Άλφicon» προέρχεται από το κριθάρι (άλφι) και τις εικόνες (icons) που κοσμούν τους χώρους του. Η φιλοσοφία του μένει πιστή στην ποιότητα, στη φρεσκάδα και στη γεύση που προσφέρει η ελληνική γη. Τιμώντας την ελληνική κουζίνα, σε μια ταυτόχρονη διαλεκτική σχέση με τις γαστρονομικές εμπειρίες απ' όλο τον κόσμο, οι Έλβι Δημήτρης Ζύμπα και Νίκος Βοργίας καταφέρνουν να προτείνουν αυτό το διαφορετικό που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα σαν μυστικό που πρέπει να το ανακαλύψεις.

Ηρώνδα 8, Παγκράτι, 216 9005059, [email protected], FB: Alficon, Instagram: alficon_athens

Barreldier

Το στέκι όσων αγαπούν να ικανοποιούν όλες τις αισθήσεις τους πάνω ή δίπλα από μια μπάρα.

Eπιστρέφεις ξανά και ξανά για τον άψογο καφέ του, για να δοκιμάσεις τα αποστάγματά του, γιατί έχεις πάθει εμμονή με τα κοκτέιλ του και σίγουρα γιατί θέλεις να δοκιμάσεις κάποιο από τα λαχταριστά πιάτα του.

Ανοιχτό από νωρίς, το Barreldier, ένα καθαρόαιμο all-day μπαρ από εκείνα που συναντάς στην Ευρώπη, έχει προσεγμένο φωτισμό, αναπαυτικά καθίσματα και μεγάλη μπάρα για να αράζεις άνετα όσο χρόνο χρειάζεσαι για να επαναφέρεις τις ισορροπίες σου. Στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι αδιαμφισβήτητα οι άνθρωποι και εμπνευστές του, οι οποίοι φροντίζουν πάντα να προσφέρουν κάτι περισσότερο απ' αυτό που φαντάζεσαι. Έτσι, επιστρέφεις ξανά και ξανά για τον άψογο καφέ του, για να δοκιμάσεις τα αποστάγματά του, γιατί έχεις πάθει εμμονή με τα κοκτέιλ του και σίγουρα γιατί θέλεις να δοκιμάσεις κάποιο από τα λαχταριστά πιάτα του.

Στο Barreldier ξεκινάς λοιπόν από το πρωί, για να απολαύσεις τον αρωματικό καφέ του που μοσχοβολάει σε όλη τη στοά, αλλά και για να πάρεις μια γεύση από το υπέροχο brunch με ένα Croque Madame αξιώσεων, με απάκι κοτόπουλο και απαλή μπεσαμέλ, δεν αντιστέκεσαι στις αυγοφέτες με κατσικίσιο τυρί και μπέικον και φλερτάρεις ξανά και ξανά με τα αμαρτωλά και σοκολατένια pancakes. Φυσικά, στο Barreldier ξαναγυρίζεις το μεσημέρι για ένα γρήγορο break από τη δουλειά με μια μεγάλη σαλάτα ή ένα πεντανόστιμο μπέργκερ και επιστρέφεις μετά το γραφείο για να ολοκληρώσεις την ημέρα σου με ένα από τα καλύτερα κοκτέιλ της πόλης. Εμείς δοκιμάσαμε τα χριστουγεννιάτικα που δημιούργησε ο head bartender Mario Basso και σου προτείνουμε να μην αφήσεις μέρα να περάσει χωρίς να απολαύσεις ένα Red Nosed, μια ενδιαφέρουσα εκδοχή του κλασικού Clover Club με dry gin, ρόδι και τζίντζερ, ή ένα χαλαρωτικό Elf με brandy και Mandarin Napoleon. Σε κάθε περίπτωση, στο Barreldier θα περάσεις όμορφα, αν δεν το ξέρεις ήδη.

Βουλής 7, στοά Μπολάνη, 210 3254711, FB & Instagram

Caravin Wine Bar

Γιορτινό και υπέροχο, σας περιμένει να περάσετε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής σας.

Άνετος χώρος, που αυτές τις μέρες είναι ακόμα πιο λαμπερός, προσεγμένες λεπτομέρειες, 140 ετικέτες κρασιών, με τις περισσότερες από αυτές ελληνικές, υπέροχη μουσική από DJ sets αλλά και live και ξεχωριστές γεύσεις συνθέτουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Αν και μετράει μερικούς μόνο μήνες ζωής, έχει κάνει έντονη την παρουσία του στην Αθήνα και αποτελεί σημείο έλξης όχι μόνο για εκείνους που αγαπούν το κρασί αλλά και για όσους εκτιμούν το καλό φαγητό σε χαλαρωτικό και ανάλαφρο περιβάλλον. Το Caravin έχει δυνατή προσωπικότητα, χωρίς διάθεση επιβολής. Δεν θα σε φιλοξενήσει απλώς αλλά θα σε κάνει κομμάτι του εαυτού του και θα σε ταξιδέψει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Άνετος χώρος, που αυτές τις μέρες είναι ακόμα πιο λαμπερός, προσεγμένες λεπτομέρειες, 140 ετικέτες κρασιών, με τις περισσότερες από αυτές ελληνικές, υπέροχη μουσική από DJ sets αλλά και live και ξεχωριστές γεύσεις συνθέτουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Γι' αυτές τις γιορτές, οι εμπνεύστριες και ψυχή του Caravin, Άννα Χρισκιώτη και Αγγελική Γκινοπούλου, θέλησαν να δημιουργήσουν δύο υπέροχα μενού για τους καλεσμένους τους. Το μενού του χριστουγεννιάτικου gala περιλαμβάνει κολοκυθόσουπα με κάστανο και κατσικίσιο τυρί, σαλάτα με σολομό και φινόκιο, γαλοπούλα με chutney μήλου και πίκλες μανιταριών και για γλυκό ένα υπέροχο semifreddo Torroncino με αφρό φουντούκι. Tο μενού του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς αποτελείται από σούπα κάστανο με μαύρη τρούφα, σαλατικά με ψητά σπαράγγια και γαρίδες ατμού, ιβηρικό χοιρινό σιγοψημένο με νιόκι πατάτας και πανετόνε με Vinsanto Sabayon. Και τις δύο βραδιές θα προσφέρονται welcome drinks, ορεκτικά και θα υπάρχουν, φυσικά, εκλεκτές οινικές προτάσεις για να συνοδεύσουν το κάθε πιάτο.

Ακάμαντος 11, Θησείο, 211 4003962, Facebook, Ιnstagram

Aperio Cucina & Vino

Το νέο ιταλικό εστιατόριο της πόλης με τα πολλά πρόσωπα και τις ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Το Aperio είναι σίγουρα ένα all-day restaurant που θα γράψει τη δική του ιστορία.

Βρίσκεται στον Χολαργό και ήρθε για να συμπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το κενό της γεύσης και της απόλαυσης που υπήρχε στην περιοχή. Το Aperio, εμπνευσμένο και δημιουργημένο από την ίδια ομάδα που έχει το White και το Big Spoon, είναι σίγουρα ένα all-day restaurant που θα γράψει τη δική του ιστορία. Την επιμέλεια του μενού υπογράφει ο σεφ Κώστας Καρακώστας. Η μακρόχρονη εμπειρία του σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, η αγάπη για την ιταλική κουζίνα και η συνεργασία του με βραβευμένους Ιταλούς Σεφ, δίνει στις δημιουργίες του τα αρώματα και την αίγλη της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας, αναδεικνύοντας άριστα τις πρώτες ύλες και τις καθαρές γεύσεις που τη διακρίνουν.

Ο χώρος του αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης. Ενώ ο περίβολός του έχει τραπεζάκια που σίγουρα θα ευχαριστηθούμε περισσότερο όταν ανοίξει ο καιρός, το εσωτερικό του κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον. Μια ρετρό ροτόντα και δύο επίσης ρετρό τραπεζαρίες περιμένουν να φιλοξενήσουν τις μεγαλύτερες παρέες, τη στιγμή που τα υπόλοιπα τραπέζια, τοποθετημένα με άνεση, υποδέχονται τα ζευγάρια. Κεντρικό σημείο, το μεγάλο μπαρ με το τουβλάκι σε όλο τον τοίχο και την πιο όμορφη διάταξη μπουκαλιών που έχουμε δει ποτέ, που μπορεί να φιλοξενήσει πολλούς επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν ένα κοκτέιλ ή ένα κρασί συνοδευμένο από κάποιο κρύο πιάτο. Εκείνο, όμως, που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα είναι το πατάρι του καταστήματος, στο οποίο έχει στηθεί μια λειτουργική, παραδοσιακή κουζίνα που πραγματικά είναι τόσο όμορφη, που δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της και προδιαθέτει τους επισκέπτες για τις νοστιμιές που θα βρεθούν μπροστά τους.

Και επειδή λέμε για νοστιμιές, να σημειώσουμε πως το μενού του Aperio έχει αυθεντικά, ιταλικά πιάτα, risotti, pasta, πίτσες και πλούσια ορεκτικά που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς της συγκεκριμένης κουζίνας. Υπάρχει, ακόμα, καθημερινά, υπέροχο brunch ή πρωινό. Εξίσου μελετημένη και πλήρης είναι και η κάβα των κρασιών, με τις περισσότερες ετικέτες να είναι ελληνικές και ιταλικές, όλες διαλεγμένες για να συνοδεύουν ιδανικά κάθε γεύση.

Για τα Χριστούγεννα, ο σεφ δημιούργησε ένα μενού που περιλαμβάνει κολοκυθόσουπα με γαλάκτωμα κατσικίσιου τυριού, Burratina με μαύρη τρούφα, οssobuco ή Lasagna Ricotta με σπανάκι και για γλυκό White Chocolate Namelaka. Για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς το μενού προσφέρει βελουτέ ντοματόσουπα, carpaccio γαρίδας, Rib Eye ή νιόκι με τρούφα και για γλυκό Torta Caprese. Κάνε έγκαιρα την κράτησή σου και επισκέψου το. Πίσω από τα decks οι καλύτεροι DJs της πόλης εξασφαλίζουν τη διασκέδασή σου. Τα υπόλοιπα είναι δεδομένα.

Μεσογείων 258, Χολαργός, 210 6542002, Facebook, Instagram

Raraou

Tο νέο all-day food and drinks spot της πόλης!

Ένας πανέμορφος χώρος που κουβαλάει την καλλιτεχνική αύρα των ιδιοκτητών του σε κάθε σημείο και έχει μια απίστευτη διάθεση φιλοξενίας, μοιράσματος και ευγένειας.

Λένε ότι τα Εξάρχεια είναι το νέο Βερολίνο. Λένε ότι ένας διαφορετικός αέρας περνάει από τα στενά και λένε πως τα νέα μαγαζιά του έχουν δημιουργηθεί για να ξεχωρίσουν. Ναι, αυτό συμβαίνει και αυτό επιβεβαιώσαμε με την επίσκεψή μας στο νέο all-day food and drinks spot της πόλης, το Raraou, έναν πανέμορφο χώρο που κουβαλάει την καλλιτεχνική αύρα των ιδιοκτητών του σε κάθε σημείο και έχει μια απίστευτη διάθεση φιλοξενίας, μοιράσματος και ευγένειας.

Αρχικά, στο Raraou θα πας το πρωί για να δουλέψεις με το laptop σου δίπλα στη φωτεινή τζαμαρία απολαμβάνοντας φανταστικές τηγανίτες, ψωμί με μαμαδίσια μαρμελάδα κυδώνι και έναν ζακυνθινό καγιανά (όχι άλλα αυγά Μπένεντικ πια) που όμοιός του δεν υπάρχει. Μετά, θα συνεχίσεις με τη ρακή του και μεζέδες. Δοκίμασε οπωσδήποτε το ντακάκι με λαδοπαξίμαδο Κυθήρων, ντομάτα, φέτα, κολοκύθι, χούμους και φύλλα άγρια ρόκας, ζήτησε να σου φέρουν ένα σάντουιτς με ψητά λαχανικά και μην πας πουθενά χωρίς να γνωρίσεις την υπέροχη γεύση που έχουν οι παναρισμένες με κεφαλοτύρι και κρέμα από κασέρι πατάτες.

Όλα στο Raraou έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Από τους μεζέδες με 3,50 ευρώ έως το ποτό στα 5. Βέβαια, στο Raraou θα επιστρέψεις και βράδυ. Εκεί, στον ατμοσφαιρικό χώρο, θα δοκιμάσεις κλασικά ή και πιο μοντέρνα κοκτέιλ, θα ακούσεις τις μουσικές που θέλεις και θα παρακολουθήσεις live performances που θα σε κάνουν λίγο πιο χαρούμενο. Για τις μέρες που ακολουθούν περιμένουμε ανυπόμονα τα νέα του πιάτα, το ζεστό γιορτινό κρασί και φυσικά το live drag show με την Imiterasu στο «Bαρυπενθούσα Σπεκτάκλ» (27/12) και το Jazz Quarteto με τη Nana Trevor (2/1)!

Εμμανουήλ Μπενάκη 69Α, Αθήνα, 210 3300237, Facebook, Instagram

Σουσουράδα

Η καθαρή γεύση της διασκέδασης!

Αυτές τις μέρες οι εορταστικές προτάσεις στα πιάτα ημέρας είναι πολλές και ιδιαίτερες, ώστε να ταιριάζουν με το κλίμα των ημερών.

Αν η λέξη «σουσουράδα» σού φέρνει στο μυαλό μια τσαχπινιά, τότε αυτή η Σουσουράδα θα σε σημαδέψει με τη δική της προσωπικότητα που αποτυπώνεται στις καθαρές, αλλά ιδιαίτερες γεύσεις, καθώς και στο ξεχωριστό περιβάλλον που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε έναν χώρο βιομηχανικό με σύγχρονη αισθητική μπορείς να απολαύσεις καφέ από οργανικά χαρμάνια ή βιολογικό τσάι, γευστικές προτάσεις για πρωινό ή brunch, καθώς και μια πλούσια σειρά από πιάτα μεσογειακής κουζίνας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα των υλικών και τον συνδυασμό των γεύσεων.

Η ζεστή σούπα εναλλάσσεται καθημερινά στο μενού, ενώ πιάτα όπως η ταλιάτα με Ρortobello ή το φρέσκο ψητό ψάρι με κουσκούς λαχανικών είναι από τις προτάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις. Εξαιρετικός συνοδός σε κάθε πιάτο ο οίνος, αφού στη Σουσουράδα μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε περισσότερες από 60 ετικέτες κρασιού από ελληνικούς αμπελώνες και επιλεγμένες ξένες προτάσεις. Οι πιο παραδοσιακοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παλαιωμένα αποστάγματα, ενώ οι λάτρεις των γλυκών εδώ θα γευτούν το αυθεντικό ιταλικό τιραμισού αλλά και ένα ξεχωριστό moele σοκολάτας που ετοιμάζεται ειδικά για την περίοδο των Χριστουγέννων. Άλλωστε, αυτές τις μέρες οι εορταστικές προτάσεις στα πιάτα ημέρας είναι πολλές και ιδιαίτερες, ώστε να ταιριάζουν με το κλίμα των ημερών.

Όσο για το μουσικό background, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μετά τις 3 το μεσημέρι η Σουσουράδα γεμίζει με live jazz ήχους σε ένα after shopping ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα που θα φέρει το κλίμα του ρεβεγιόν πιο νωρίς.

Μαυρομιχάλη 44, Εξάρχεια, 210 3647936, Facebook, Instagram

Άρτιστον

Οι γιορτές έχουν το άρωμα και τη γεύση της παράδοσης.

Για τις ημέρες των εορτών το Άρτιστον προτείνει παραδοσιακές συνταγές της Ελλάδας και του εξωτερικού, φτιαγμένες πάντα με τα πιο φρέσκα υλικά.

Αν αυτές τις μέρες περνάς από τα Εξάρχεια, κάνοντας τη γιορτινή σου βόλτα, και νιώσεις να σε γαργαλάει ένα άρωμα που σου θυμίζει τη μυρωδιά από τον φούρνο της μαμάς, τότε βρίσκεσαι κάπου κοντά στο Άρτιστον, το σημείο που εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για όποιον αναζητά την εξαιρετική ποιότητα σε κάθε προϊόν αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. και, φυσικά, με όλο το μεράκι και την αγάπη που τις κάνει πραγματικά ξεχωριστές.

Δοκιμάστε τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες με φρέσκο, πλούσιο βούτυρο και καβουρδισμένα αμύγδαλα στο εσωτερικό και επιλέξτε ανάμεσα στα δύο είδη επικάλυψης, με άχνη ζάχαρη ή με σοκολάτα γάλακτος. Επίσης, τα μελομακάρονα, που γίνονται με φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και γνήσιο θυμαρίσιο μέλι, αναδίδουν διακριτικά το άρωμα της κανέλας και του γαρίφαλου και προτείνονται με καρύδι στο εσωτερικό ή επικάλυψη από σοκολάτα υγείας.

Κι επειδή τα Χριστούγεννα φέρνουν συνταγές και από τις παραδόσεις άλλων χωρών, το Άρτιστον ετοιμάζει τις γιορτινές μέρες το παραδοσιακό ιταλικό Πανετόνε που ξεχωρίζει για το μοναδικό του άρωμα και την πλούσια γεύση του σε δύο παραλλαγές, με κύβους από πορτοκάλι, περγαμόντο και σταφίδες ή με γνήσια σοκολάτα. Αλλά και το Στόλεν, το ξηρό βαρύ κέικ με τη δυνατή γεύση και το άρωμα που έρχεται από τη Γερμανία, το οποίο φτιάχνεται με πάστα αμυγδάλου, ρούμι και φρούτα. Ό,τι κι αν επιλέξετε, το Άρτιστον θα κάνει τα Χριστούγεννα πιο γλυκά και, σίγουρα, πιο γευστικά!

Σπυρίδωνος Τρικούπη 61, 210 8211029 / Σόλωνος 91, 210 3629489 / Σκουφά 41, 210 3607907 / Χαριλάου Τρικούπη 80, 211 1838071

Facebook, www.artiston.gr

Koi

The Sushi Revolution in Athens

Το Koi έγινε το σημείο αναφοράς για κλασικές αλλά και signature συνταγές που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με την προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας.

Υπάρχουν ορισμένες ιστορίες που θυμίζουν ταινία. Εκεί που το american dream γίνεται πραγματικότητα και μετά από διάφορες περιπέτειες όλα πάνε καλά στο φινάλε! Σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχει φινάλε. Γιατί η ιστορία του Koi Sushi Bar δεν είναι ταινία και συνεχίζεται, γράφοντας το δικό της σενάριο μέσα στη δική μας καθημερινότητα.

Πριν από πέντε χρόνια το πρώτο κατάστημα Koi στο Σύνταγμα δημιούργησε μια νέα κατάσταση πραγμάτων στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας, φέρνοντας κοντά μας το sushi, απαλλαγμένο από το στερεότυπο που μέχρι τότε είχαμε στο μυαλό μας γι' αυτό το παραδοσιακό πιάτο της Ιαπωνίας. Μακριά από τον glamorous χαρακτήρα και την επισημότητα που το περιέβαλλε, το sushi απέκτησε για πρώτη φορά τη λογική του street food που μπορεί να καταναλωθεί καθημερινά κι εύκολα. Και επειδή η ιστορία πάντα κάνει κύκλους, ήταν το 1820 στο Τόκιο που δημιουργήθηκε η πρώτη εκδοχή του μοντέρνου sushi. Μια πρώιμη εκδοχή γρήγορου φαγητού που τρωγόταν με το ένα χέρι, γι' αυτό και το σέρβιραν πάνω σε πάγκους.



Από τότε μέχρι σήμερα πέρασε από επίσημα γεύματα, υποφωτισμένες σάλες και reservé τραπέζια, για να γίνει, μέσα από το Koi, μια καθημερινή συνήθεια που πλέον προσφέρεται σε περισσότερα από 12 καταστήματα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Και επειδή η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει και τη συνήθεια του delivery, το Koi έβαλε το sushi σε συσκευασία take away και το έκανε επιλογή για τις ημέρες που θέλεις να παραγγείλεις το γεύμα σου, ένα γεύμα ελαφρύ, πλούσιας διατροφικής αξίας, με καθαρή γεύση που δεν σε βαραίνει ποτέ.

Από το μεσημεριανό lunch break μέχρι το βραδινό γεύμα, το sushi μπήκε στη γαστρονομική μας λίστα ανάμεσα σε εκείνα τα φαγητά που έρχονται πρώτα σε επιλογή, έτσι το Koi έγινε το σημείο αναφοράς για κλασικές αλλά και signature συνταγές που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με την προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας. Είτε sit-in σε κάποιο από τα casual Koi Sushi Bars, είτε delivery, είτε take away, o κόσμος του sushi επαναστατεί και επανασυστήνεται ως μέρος της γεύσης μας σε μια ιστορία που δεν έχει φινάλε αλλά πλοκή επιτυχίας, την ιστορία του Koi.

Koisushi.gr, Facebook, Instagram

The Saint Kitchen



Ένα burger house με επιρροές από την Αυστραλία και την Αμερική δημιουργεί γευστικές εμμονές που μας παρασύρουν στα νότια προάστια.

Τα μπέργκερ που δοκιμάσαμε, με αγαπημένο μας το ομώνυμο The Saint Burger με μαύρο ψωμάκι μπριός, ροζ μαγιονέζα, μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια, ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας.

Αν μπορούσε κάποιος να ορίσει την Αγία Κουζίνα, θα έλεγε πως είναι η κουζίνα της οποίας οι γεύσεις είναι τόσο αρμονικές, ιδιαίτερες και πλούσιες, που είναι αδύνατον να μην τις πιστέψεις, να μην τις αγαπήσεις και να μη θέλεις να γίνεις πιστός τους ακόλουθος. Η επίσκεψή μας στο The Saint Kitchen ήταν κάτι σαν προσκύνημα. Φτάσαμε διψασμένοι για γεύσεις και έτοιμοι να αφεθούμε σε γαστρονομικές προκλήσεις. Να δοκιμαστούμε και να φανούμε αντάξιοι των huge burgers και των αμαρτωλών pancakes που έσπαγαν τις αντιστάσεις μας.

Αυτό που ακολούθησε είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Τα μπέργκερ που δοκιμάσαμε, με αγαπημένο μας το ομώνυμο The Saint Burger με μαύρο ψωμάκι μπριός, ροζ μαγιονέζα, μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια, ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Και όλα αυτά ένα Σάββατο που έπρεπε να φυλάξουμε όρεξη και για τα υπόλοιπα μοναδικά πιάτα του brunch και τα γλυκά που ήταν αδύνατον να προσπεράσουμε.

Ευτυχείς και ολοκληρωμένοι, χαλαρώναμε στο υπέροχο περιβάλλον με τα πράσινα φυτά και το μινιμαλιστικό design, απολαμβάνοντας milkshakes και κάνοντας πλάνα για την επόμενη επίσκεψή μας, που θα συμπεριλαμβάνει, σίγουρα, τo special burger για τις γιορτές με 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, μαγιονέζα εστραγκόν, γαλλική σαλάτα, ρόκα, crispy κατσικίσιο τυρί σε panko και κράνμπερι σάλτσα, όπως και το χριστουγεννιάτικο γλυκό, το υπέροχο cheesecake nutella με κόκκινα φρούτα και κραμπλ μελομακάρονο. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Απλώς κατηφόρισε νότια και βρες το.

Θουκυδίδου 8-10, Αργυρούπολη, 210 9645552, Facebook, Instagram, Τρ.-Παρ. 17:00-24:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-24:00, Δευτέρα κλειστά

Κάβουρας

Ίδιο στέκι, ίδιο κέφι, λίγα μέτρα πιο κάτω.



Τραγούδια, ρεμπέτικα, λαϊκά, παραδοσιακά και έντεχνα, ζεστή ατμόσφαιρα, εκλεκτοί μεζέδες και καλό κρασί είναι τα συστατικά μιας νύχτας στον Κάβουρα που σου μένει αξέχαστη.

Όταν μιλάμε για αξίες που μένουν σταθερές στον χρόνο, τότε ο Κάβουρας ανήκει σίγουρα σε αυτές. Ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια των Εξαρχείων που εδώ και 36 χρόνια φιλοξενεί κάθε μεγάλη ή πιο καθημερινή στιγμή μας, προσφέροντας πάντα αυθεντική διασκέδαση μέσα από ένα live πρόγραμμα που σε ξεσηκώνει.

Τραγούδια, ρεμπέτικα, λαϊκά, παραδοσιακά και έντεχνα, ζεστή ατμόσφαιρα, εκλεκτοί μεζέδες και καλό κρασί είναι τα συστατικά μιας νύχτας στον Κάβουρα που σου μένει αξέχαστη. Την εβδομάδα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το αγαπημένο μας στέκι θα είναι ανοιχτό από Πέμπτη έως Τρίτη στον νέο ανανεωμένο του χώρο, προσφέροντας αυθεντικό κέφι και μενού που ξεκινά από €20 με ένα μπουκάλι κρασί δώρο.

Θεμιστοκλέους 70, Εξάρχεια, 210 3810202, Facebook, Instagram

Σαββίκος

Το σουβλάκι στη Θεσσαλονίκη είναι επώνυμο!

Το σουβλάκι Σαββίκος έχει πίσω του 70 χρόνια ιστορίας.

Μια μεγάλη παράδοση και τα καλύτερα υλικά είναι η συνταγή της επιτυχίας. Το σουβλάκι Σαββίκος έχει πίσω του 70 χρόνια ιστορίας. Φυσικά, από την εποχή που ο παππούς Σαββίκος πουλούσε τα σουβλάκια του με το καρότσι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 5 καταστήματά του σήμερα έχουν αλλάξει πολλά.

Αυτά, όμως, που έχουν σημασία έχουν μείνει τα ίδια. Τα σουβλάκια ψήνονται σε ξυλοκάρβουνα μπροστά σου, διαλεχτά μπαχάρια από τις γωνιές του κόσμου δίνουν χαρακτήρα σε εξαιρετικά ελληνικά κρέατα, ολόφρεσκα λαχανικά συμπληρώνουν τη γευστική πανδαισία. Για κάθε συνταγή δημιουργείται μια ξεχωριστή σος, ώστε να αναδεικνύεται ο χαρακτήρας των υλικών. Αξίζει να ξέρεις, επίσης, ότι στην παράδοση «Σαββίκος» περιλαμβάνεται και ένα μπέργκερ από ψωμάκι φτιαγμένο στο χέρι.

Πλατεία Αριστοτέλους 8 / Πολυτεχνείου 12 (Λαδάδικα) / Γρ. Λαμπράκη 131 (Τούμπα) / Καραολή @ Δημητρίου 92 (Εύοσμος) / One Salonica Outlet Mall (2ος όροφος), www.savvikos.gr



Καφέ-Μεζεδοπωλείο ο Τηλέμαχος

Παραδοσιακές γεύσεις σε ένα ζεστό και όμορφο περιβάλλον.



Στον Τηλέμαχο, στους πρόποδες του Καλλίδρομου με θέα τον αγαπητό Παρνασσό, θα κάτσεις για να απολαύσεις σπιτική κουζίνα και να πιεις το τσίπουρο ή το κρασί σου με την οικογένεια και τους φίλους.

Οι γιορτές είναι πάντα μια όμορφη ευκαιρία για αποδράσεις. Και η Φθιώτιδα είναι γνωστή για τα διαμάντια που κρύβει στα βουνά της. Ο Τηλέμαχος είναι γνωστός στους λάτρεις της περιοχής από το 1957, όταν λειτουργούσε ως καφενείο και παντοπωλείο. Βέβαια, σήμερα τα ηνία της επιχείρησης έχει ο συνονόματος εγγονός Τηλέμαχος, που έδωσε τη δική του, πιο σύγχρονη ματιά στο μαγαζί, χωρίς αυτό να χάσει τη φιλοσοφία, τη φιλοξενία και τη γενναιοδωρία του.

Στον Τηλέμαχο, στους πρόποδες του Καλλίδρομου με θέα τον αγαπητό Παρνασσό, θα κάτσεις για να απολαύσεις σπιτική κουζίνα και να πιεις το τσίπουρο ή το κρασί σου με την οικογένεια και τους φίλους. Θα γευτείς τους νόστιμους, φρεσκομαγειρεμένους μεζέδες, θα τρελαθείς με τη νοστιμιά και την τρυφεράδα που έχει το επικό κότσι στη γάστρα, θα συγκινηθείς με την τέλεια, μαμαδίσια γεύση που έχουν οι λαχανοντολμάδες και οι πίτες και δεν θα αντέξεις να μη δοκιμάσεις τη βραστή γίδα ή το χοιρινό με το πράσο, γιατί είναι χειμώνας και οι καταπραϋντικές, παραδοσιακές γεύσεις μετράνε πάντα λίγο παραπάνω.

Ο Τηλέμαχος, μάλιστα, για τις γιορτές δημιουργεί πάντα ένα ιδιαίτερο, γιορτινό μενού και έχει ακόμα πολλές επιλογές για χορτοφάγους. Μόλις 35 λεπτά από το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού και 20 από τη Λαμία, αυτό το όμορφο καφέ-μεζεδοπωλείο είναι ό,τι χρειάζεσαι για μια στάση που θα σε ζεστάνει και θα σε ξεκουράσει ή ένα μεσημεριανό που θα σε χορτάσει ή ακόμα και μια τέλεια βραδιά με καλή παρέα, γέλια και γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες.

Παλαιοχώρι Δωριέων Φθιώτιδας, 2231 092067, Facebook