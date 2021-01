ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ, ΔΥΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

«Να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα Πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον στις πανεπιστημιουπόλεις. Επομένως, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις».



Αυτή η φράση του υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, στη διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποίησε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του ΣΥΡΙΖΑ. Μία φράση, δύο σφάλματα.



Ο υφυπουργός κάνει λάθος: δεν υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στα Πανεπιστήμια. Υπήρχαν αστυνομικοί του Σπουδαστικού της Ασφάλειας με πολιτικά που τριγύριζαν, αλλά όχι αστυνομικό τμήμα. Στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ τους βλέπαμε στο θυρωρείο, γνωρίζαμε μάλιστα και τα ονόματά τους, τους βλέπαμε στον δρόμο, αλλά ουδέποτε στο «αστυνομικό τμήμα του Πανεπιστημίου».



Στην κατάληψη του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, ο τότε πρύτανης Ευάγγελος Σδράκας, γνωστός και ως «πρύτανης των τανκς», δήλωσε μετέπειτα ότι «ήλθον εις το Πανεπιστήμιον και ηναγκάσθην να καλέσω την αστυνομίαν να αποκαταστήση την τάξιν. Προς τούτο έδωσα εις τον Αστυνομικόν Διευθυντήν ιδιοχείρως σχετικήν αίτησιν. Εν συνεχεία μετέβημεν επί τόπου μετά του κ. Εισαγγελέως και των άλλων αρχών».



Το δεύτερο, και σοβαρότερο, σφάλμα ήταν η διαστρέβλωση αυτής της φράσης του κ. Συρίγου από την αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγόρησε ότι επικαλείται πρακτικές της χούντας για δικαιολογήσει την εγκαθίδρυση της αστυνομίας στα Πανεπιστήμια.



Η απομόνωση μίας φράσης σε μια συζήτηση η οποία «τρέχει» και διατυπώνονται εκατέρωθεν επιχειρήματα είναι τουλάχιστον ατυχέστατη. Δεν τη χαρακτηρίζω σκόπιμη διαστρέβλωση, αλλά αυτό δεν την κάνει λιγότερο βαριά. Αν σε οποιαδήποτε συζήτηση καταλαβαίνουμε μόνο ό,τι θέλουμε να καταλάβουμε, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να ενισχύουμε τα μεταξύ μας στεγανά, και αναπόφευκτα και ανθρώπους να καταστρέφουμε και να μην προχωρούμε ούτε ένα βήμα μπροστά.

• • •

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΟ

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα του Λιβάνου.



Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι κάτοικοι της Τρίπολης κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους υγειονομικούς περιορισμούς που επιδεινώνουν μια ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση.



Η οργή φαίνεται ότι ξεχειλίζει. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ήταν βίαιες, και υπήρξαν περισσότεροι από 220 τραυματίες. Σύμφωνα, με ορισμένες μαρτυρίες υπήρξαν και πυροβολισμοί με πραγματικά πυρά.



Η απελπιστική κατάσταση των πολιτών συμπυκνώνεται σε μια φράση τους: «Καλύτερα να πεθάνουμε από την covid παρά από πείνα».

🇱🇧The military took armored vehicles to the streets of Tripoli and used tear gas to suppress riots. #Lebanon pic.twitter.com/Mgtra0za0D

• • •

1.800.000 ΔΟΛΑΡΙΑ

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τη Le Monde, ο Μπέρνι Σάντερς μάζεψε 1,8 εκατομμύρια δολάρια από τα μπλουζάκια με τη στάμπα της φωτογραφίας του από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Το ποσό αυτό θα το δωρίσει στο Meals on Wheels Vermont, που παρέχει γεύματα σε φτωχούς.



Στο μεταξύ, ο Jonas Never έκανε μια τοιχογραφία του Σάντερς στην Καλιφόρνια πριν στις 24 Ιανουαρίου στην οποία οι περαστικοί στέκονται για να φωτογραφηθούν. Ο γερουσιαστής από το Βερμόντ είναι πραγματικά στη μόδα.

When you wake up and it’s 37 degrees in LA and think “I need some mittens” ... then paint my favorite mitten model @berniesanders . Thanks to Jake Albrecht for these pics & Brendan Smialowski for the original photo #berniesanders #berniesmittens #berniesandersmemes #mural pic.twitter.com/GIKSdJBur9