ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ, ΚΑΙ 'ΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Στη χθεσινή συνάντηση του γραμματέα της ΚΕ, Δημήτρη Τζανακόπουλου, και της γραμματέως της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη, με τον Παύλο Πολάκη συνέβησαν τα εξής δραματικά:



Ο πρώην υπουργός Υγείας τόνισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν είχε πρόθεση να αμφισβητήσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν από όλες και όλους, και ότι αποτελούν τη μόνη ασπίδα στη διασπορά του κορωνοϊού εδώ που μας έφτασε η εγκληματική ολιγωρία της κυβέρνησης, κ.λπ.



Ο γραμματέας της ΚΕ και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισαν ότι τα καταστροφικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, κ.λπ. Ως εκ τούτου, απαιτείται όλα τα στελέχη του κόμματος να δείξουν αποφασιστικότητα, συνοχή, υπευθυνότητα, και αφοσίωση στην προστασία της κοινωνίας.



Αφού επιβεβαίωσαν και οι τρεις ότι γνωρίζουν άριστα τις θέσεις του κόμματος και ότι συμφωνούν μεταξύ τους για το δέον γενέσθαι, οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, όταν τέθηκε το ζήτημα ποιος θα πληρώσει τους καφέδες.

• • •

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ

Δεν ξέρω πόσους εκπροσωπεί η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης που κάλεσε τα μέλη της, μέσω της προέδρου της, να συμμετάσχουν στην πορεία για το Πολυτεχνείο, αλλά η απόφασή της είναι επιεικώς απαράδεκτη.



Εξίσου απαράδεκτα είναι τα κόμματα, σωματεία και ενώσεις που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν, με τη μια ή την άλλη μορφή, στην πορεία.



Μία και μόνο μία πρέπει να είναι η απόφαση της κυβέρνησης: απαγόρευση της πορείας. Δεν είναι εύκολη, αλλά είναι η μόνη σωστή. Σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι που θα θελήσουν να «πουλήσουν» αγωνιστικό τσαμπουκά. Οι περισσότεροι, όμως, μάλλον θα ευχαριστηθούν που θα έχουν και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο: θα μπορούν να σπεκουλάρουν ότι η κυβέρνηση, αντίθετα με αυτούς, δεν τιμά το Πολυτεχνείο και τους λαϊκούς αγώνες, ενώ αυτοί ως υπεύθυνοι θα τηρούσαν όλα τα μέτρα προστασίας.



Εν πάση περιπτώσει, η υπευθυνότητα της κυβέρνησης προς την κοινωνία, όσο και η αξιοπιστία της δεν μπορούν να τιναχτούν στον αέρα. Το κόστος της μη απόφασης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το συνολικό όφελος της απαγόρευσης.

• • •



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανακοίνωση του εμβολίου της σύμπραξης Pfizer / BionTech, 90% αποτελεσματικότητας, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό παγκοσμίως.



Χθες, ανακοίνωση του RDIF και του ερευνητικού ινστιτούτου Gamaleïa, που ανέπτυξαν το ρωσικό εμβόλιο Spoutnik-V, υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητά του είναι 92%.



Χθες, επίσης, στατιστικολόγος ισχυρίστηκε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer / BionTech είναι τουλάχιστον 97%.

The Pfizer-Biontech Vaccine May Be A Lot More Effective Than You Think? https://t.co/HGqnC7yN3d